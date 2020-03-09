Koronafrykten brer seg – blant musikere, frilansere og arrangører

Bandene Pom Poko og a-ha avlyser profilerte konserter utenlands. Stavanger Symfoniorkester er blant de første til å avlyse arrangement på norsk jord når arrangørbransjen nå forventer flere avlysninger på grunn av smittefare.

I løpet av de siste dagene har det kommet stadig flere meldinger om store konferanser, idrettsarrangement og andre som blir avlyst på grunn av smittefare. I norske musikkretser går flere og nærmest bare venter på at konserter og store shows blir avlyst enten som resultat av myndigheters råd, eller av forskjellige oppfatninger om hvor mange publikummere som bør være samlet. Avlysninger i utlandet treffer i økende grad norsk musikkliv.

NB: Denne artikkelen er skrevet i perioden 7. til 9. mars, og situasjonen tilsier at informasjonen naturlig nok raskt kan endre seg.

VG skriver om at A-ha nå avlyser ytterligere fem konserter i Asia. På a-has hjemmeside skriver bandet at de utsetter konsertene i Japan, og leiter etter nye datoer for konsertene som skulle vært holdt fra og med 10. mars.

– Vi så virkelig frem til å møte våre venner og fans i Asia, men fansen sikkerhet er selvsagt nødt til å komme først. Ta vare på dere selv alle sammen, så sees vi snart, står det i meldingen fra stjernepopgruppa.

I Stavanger har Stavanger Symfoniorkester akkurat meldt at de avlyser konsertserien «Der folk ferdes».

Norske artister på turné, som Pom Poko, og bransje som skulle besøke «verdens mest berømte bransjefestival» South By SouthWest (SXSW) rammes når festivalen nå avlyser – i følge CNBC og Music Business Weekly. Festivalen skulle gått av stabelen 13.–22. mars. Flere store selskaper, som Twitter, Facebook og TikTok, trakk seg fra festivalen, samtidig som det skal ha vært stelt i stand en underskriftskampanje for å få den avlyst.

I Danmark ber nå myndighetene om at alle ansamlinger av publikum på mer enn tusen personer avlyses. Fredag sendte det danske konsertstedet Vega ut informasjon om at de avlyser flere store annonserte konserter:

«I VEGA er vi optaget af publikums sikkerhed og helbred. Regeringen har netop anbefalet, at alle arrangementer med flere end 1000 gæster aflyses eller udskydes. VEGA følger anbefalingen, og vi arbejder på at få et overblik over hvilke koncerter, der stadig kan gennemføres, og hvilke der skal aflyses eller udskydes. (…) Vi opfordrer desuden vores gæster til at blive hjemme, hvis man føler sig sløj eller skidt tilpas, samt hvis du har været på ferie i nogle af de områder, der er hårdt ramt at Covid-19.» VEGA skriver også at deres scene med 1550 gjester, Store VEGA, avlyser alle utsolgte konserter som et utgangspunkt. Noen konserter vil bli utsatt.

Flere musikkinstitusjoner har måttet avlyse arrangementer som følge av koronaviruset. Musikkultur refererte tidligere i vinter det danske Magasinet Klassisk i en rekke nyheter fra den internasjonale musikkverden:

Boston Symphony Orchestra og sjefdirigent Andris Nelsons avlyser en planlagt Asia-turné som følge av koronaviruset, meldte Boston Globe. Ledelsen besluttet å avlyse dels på grunn av risikoen for å utsette orkestermusikerne for smitten, og dels fordi flere av de lokale arrangørene har stengt salene. Feiringen av 250-årsjubileet for Beethovens fødsel blir også rammet, som følge av virusutbruddet. Organisasjonen bak feiringen har planlagt et stort turistframstøt i Asia, og bloggen Pizzicato spør nå hva som kommer til å skje med satsingen etter at flyavgangene til Kina er kansellert.

Magasinet Klassisk skreiv også om avlysninger i Hong Kong, og denne noe sære insidenten før Nord-Italia ble «stengt av»: Musikkonservatoriet Conservatoria di Musica Santa Cecilia i Roma har bortvist samtlige asiatiske studenter på grunn av frykt for koronasmitte, som avisa La Repubblica skrive om. Beslutninga ble den gang kritisert av konservatoriets lærere og av pressen, ifølge avisa.