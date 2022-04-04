Skjermbilde Ballade assosierer, Ballade klassisk og Ballade elektronisk

NEDE FOR TELLING: Ballade assosierer og Ballade elektronisk er snart tilbake.(Foto: Ballade.no)

AktueltElektronika

Spesialspaltene utsatt på Ballade.no

Publisert
04.04.2022
Skrevet av
- Red.

Redaksjonen er rammet av sjukdom.

Ballades faste leser vil kanskje savne noe – spesialspaltene for henholdsvis elektronisk og samtidig jazz og «åpen klasse» har ikke blitt publisert på sine faste tidspunkt i ukene som har gått. Som veldig mange andre vikrsomheter, er Ballade preget av en sesong med mye sjukdom hos skribentene sine, og delvis også hos kilder og samarbeidspartnere. Det løses ved å utsette to av mars/aprils faste spalter.

Ballade elektronisk, som skrives fast av Siri Narverud Moen, vil publiseres seinere denne uka.

Ballade assosierer, ført i pennen av Torkjell Hovland, kommer tilbake seinere i april.

I mellomtida, les om ambientmusiker Mind over Midi, som har gitt ut ny musikk siden han ble portrettert i Siris spalte: Han har gitt ut over 50 plater som gjør Norge kjent for lyden av skog og snø

Og les Torkjell om Dei kjenslevare, og om Benedicte Maurseth, som lærer deg å lytte så det er som å lytte til sjølve naturen: Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem fra lyttande folkemusikarar

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ola Nordal plukker den norske musikken du bør få med deg, når Ballade klassisk er lansert.

Ballade satser nytt med fast musikkstoff

Ballade satser nytt med fast musikkstoff

Samtidsmusikk, klassisk og elektronisk – og de beste fiskene fra det store åpne musikkhavet – det får du på Ballade,...

Mind over MIDI

Han har gitt ut over 50 plater som gjør Norge kjent for lyden av skog og snø

Til alle som trenger ro og mentale snøfonner å hvile ørene i: Mind over MIDI lager enorme mengder deilig ambient....

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...

Robinhund med Heidi Marie Vestrheim og Jarl Flaaten Bjørk

Departementet vil forsterke kulturtilbud til de minste: – Vi går igjennom DKS

Kulturdepartementet svarer på kritikken om avlyste barneforestillinger og pengebruk i staten.

AST residens

Inviterer skrivende kritiker til Trondheim

Lyser ut residens: Vil ha kunst-/musikkritiker på besøk.

Kari Grete Jacobsen vil ha forutsigbarhet for fem regionale jazzsentre og deres ansembler.

Østnorsk jazzsenter: Oppfordrer musikkaktører til å søke regionale kulturfond og andre fylkeskommunale tilskudd

Kari Grete Jacobsen i Østnorsk jazzsenter oppfordrer klubber, storband, festivaler og musikere til å søke både de nye regionale kulturfondene...