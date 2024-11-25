RAPPORT: Lanseres på webinar klokken 13:00-14:00 i dag.(Foto: Klimakultur)

Klimakultur inviterer til nye perspektiver på webinar i dag

25.11.2024
- Red.

– Målet er å sette i gang tanker og spørsmål som kan utvide den norske klimadebatten, sier partner i Klimakultur, Erlend Eggen.

Klimakultur er et idealistisk samvirke fra Vang i Valdres, stiftet i 2021 av Erlend Eggen og Julie Forchhammer, som jobber for å øke kompetansen på kultur, kulturarv og kreative næringers rolle i klimaomstilling og en mer rettferdig verden.

I dag lanserer de rapporten Hva er norsk energikultur? – Drøftinger om Norge, energisystemer og kultur, og fra klokken 13:00-14:00 kan du følge lanseringen på webinar.

Rapporten har innspill og refleksjoner fra en rekke medforfattere og kunstnere bygger rapporten ny kunnskap om energisystemer på samfunnsnivå, og er produsert av Klimakultur med støtte fra Kulturrådet.

«Sammen med flinke folk i inn- og utland har vi dykket ned i norsk energikultur. Vi har invitert til samtaler og intervjuer for å oppdage nye sider ved den norske energikulturen. Målet er å sette i gang tanker og spørsmål som kan utvide den norske klimadebatten» uttaler partner i Klimakultur Erlend Eggen i pressemeldingen .

Samvirket har også sett nærmere på hva det har å si for et lands energikultur at oljenæringen er tilstede overalt i samfunnet i alt fra barnehager til kulturinstitusjoner.

«I den siste delen av rapporten har vi sett på hvordan energikulturen bygges her til lands – hvordan Equinor markedsfører seg mot barn og unge gjennom kultur, sport, skoler og vitensentre» sier Julie Forchhammer i den samme pressemeldingen, også hun partner i Klimakultur.

Et annet eksempel de trekker frem er hvordan innholdet i undervisningsopplegg som Kodekraft bygger på hundre år gamle tradisjoner fra den amerikanske oljelobbyen.

«Det håper vi kan være av interesse for mange å lese mere om» legger Forchammer til.

Foruten webinaret har Klimakultur initiert en panelsamtale om fossilreklame som ble avviklet sist torsdag.

Lanseringen av rapporten og panelsamtalen skjer samtidig som klimakonferansen Baku COP29 i avholdes i Aserbadjan, hvor det også har vært en egen kulturpaviljon.

Klimakultur forteller at kulturpaviljongen har lansert et nytt notat under konferansen «som tar for seg kulturarven i det globale klimaarbeidet» og «hvilken rolle kulturarv og urfolkskunnskap bør ha både på klimatoppmøter og i det grønne skiftet.»

