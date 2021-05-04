SISU slagverkensemble er (fra venstre) Bjørn-Christian Svarstad, Bjørn Skansen og Tomas Nilsson, som også er ensemblets kunstneriske leder.(Foto: Leikny Havik Skjærseth)

SISU samler Wallins slagverkskomposisjoner

04.05.2021
Guro Kleveland

Rolf Wallins kammermusikkverk for slagverk er for første gang samlet på CD. – Vi ønsker å spre norsk slagverksmusikk ut i verden, sier Tomas Nilsson, kunstnerisk leder i SISU.

Fredag 7. mai slippes SISUs Twine på det engelske plateselskapet Nonclassical. Rolf Wallin har siden starten vært en av slagverksensemblets viktigste samarbeidspartnere, noe som gjorde en utgivelse dedikert hans musikk helt naturlig for ensemblet.

– Å samle alle verkene på CD og gjøre dem tilgjengelige for publikum har vært et mål i lang tid, og som vi er veldig glade og stolte over å ha nådd, sier Tomas Nilsson i SISU til Ballade.

CD-coveret til Twine. (Foto: Artwork ved Rolf Wallin/Simen Svale Skogsrud, design ved Nathan Comer)


– Det må nesten sies å være en begivenhet at Wallins kammermusikkverk for slagverk endelig samles på en utgivelse. Dere har jobbet med Wallins slagverkkomposisjoner siden dere startet opp i 1993, og gitt ut flere av verkene hans på studioalbum (blant annet i 1994 og 2004). Hvor lenge har dere jobbet med å få til denne utgivelsen, og hvorfor har det tatt så lang tid?

– Etter flere år med konserter og arbeid kom Rolf med spørsmålet om SISU kunne spille inn alle hans kammermusikalske stykker for slagverk. Vi syntes dette var en meget god ide, og innspillingsprosessen startet i 2018, forteller SISUs Tomas Nilsson om utgangspunktet for utgivelsen.

– Vi har som du sier spilt inn noen av disse verkene tidligere. I tillegg til «Frap», «Purge», «Phonotope 4» og «Twine» har vi nå gjort nyinnspillinger av «Stonewave» og «Scratch». «Phonotope IV» og «Scratch» (for ballonger) blir utgitt som videoproduksjoner, og er ikke en del av CDen. SISU er et ensemble som først og fremst turnerer med mange ulike programmer, noe som dessverre gjør at det ikke finnes så mye innspilt materiale med SISU. Vi har rett og slett ikke hatt tid innimellom konsertproduksjoner, konserter og turnéer. Dette er noe vi for tiden jobber med å endre på – vi har flere innspillinger under arbeid. Vi er derfor svært glade og stolte over å kunne presentere dette nye albumet med noe av det viktigste repertoaret SISU har, sier han.

Nilsson forteller at «Stonewave for trio» var et av de første verkene slagverkensemblet spilte av Rolf Wallin, og at det ble spilt inn i 1994. «Scratch» ble spilt inn i 2004.

Utviklet egne instrumenter
– «Phontope 4» er, som tittelen sier, versjon nummer fire i rekken av versjoner. Den første er skrevet for strykekvartett. Verket inneholder fem ulike satser basert på en lydmessig beskrivelse av de fem elementene innen kinesisk filosofi; vann, metall, jord, ild og tre, forteller Nilsson.
– Vi fikk en ide om at vi kunne utvikle helt egne instrument dedikert til verket. Hver instrumentgruppe ble tilegnet spesielle musikalske egenskaper for de fem ulike satsene. Gjennom årene har vi brukt mye tid på å konstruere disse instrumentene, og det ble laget mange prototyper som vi prøvde ut sammen med Rolf (Wallin, red. mrk.). Etter mange konserter med disse instrumentene ønsket vi også å utforme den visuelle siden av verket. Carle Lange, førsteamanuensis i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo, ble engasjert i prosjektet for å videreutvikle ideen. Carle utviklet instrumentene opp i mot de ulike elementene i verket før han plasserte alt dette ut i et nøye gjennomtenkt scenerom.

– Verket «Purge» er i utgangspunktet et solostykke, men som vi i samarbeid med Rolf har arrangert til en versjon for trio, fortsetter Nilsson. – Utformingen av dette verket var en lang prosess. Ønsket var å utforske om en versjon for trio kunne hente ut enda mer av det iboende potensialet vi visste verket hadde, uten at det høres konstruert ut. I alle de årene «Purge» har vært på SISUs repertoar har vi gjennom tiden utviklet flere versjoner og mulige måter å spille dette verket på. Arrangementet har blitt utviklet, nye instrumenter har kommet til, og notematerialet har blitt perfeksjonert. Vi synes selv resultatet ble utmerket.

Å gjøre slagverksmusikk tilgjengelig
– Twine gis ut på plateselskapet Nonclassical, som jobber spesielt med å formidle ny musikk til allmennheten. Dere sier på nettsiden deres at kommunikasjon er helt sentralt for dere, og at SISU er opptatt av å nå ut til et internasjonalt publikum. Hva slags formidlingsmuligheter gir denne samlingen?
Vi tror et samarbeid med Nonclassical vil gi oss bedre mulighet til å nå et nytt publikum både nasjonalt og internasjonalt med denne CDen, noe som SISU har vært opptatt av siden ensemblet ble etablert. Ikke minst er det viktig for SISU å spre norsk slagverksmusikk ut i verden. Rolf Wallin er en av de viktigste komponistene av slagverksmusikk i Nord-Europa i vår tid. Verker som «Stonewave», «Twine» og «Frap» har blitt en del av standard repertoar i det internasjonale slagverksmiljøet, forteller Nilsson.

Komponist Rolf Wallin har skrevet mye musikk for slagverk opp gjennom årene, og forteller til Ballade at det har vært spennende å se at stykker som «Stonewave» og «Twine» spilles jevnlig over hele verden.
– Det dukker stadig opp nye versjoner på CD og som video på nettet, forteller han. – Men å ha all min musikk for slagverkensemble samlet i én CD er helt fantastisk, særlig når det er SISU som spiller. Vi har gjort så utrolig mye sammen gjennom mange tiår, og det arbeidet de har lagt inn i innstudering og nytolking av disse stykkene er overveldende. De har til og med arrangert et av mine aller første solostykker for slagverk, «Purge», for tre musikere – som må ha en nesten telepatisk kontakt seg imellom.

Komponist Rolf Wallin (Foto: Rikard Österlund)

Et selskap som åpner dører – og ører
– Nonclassical er et veldig spennende plateselskap, fortsetter Wallin. – Det ble grunnlagt av Gabriel Prokofiev (ja, Sergejs sønnesønn). De beveger seg lekent i feltet mellom notert samtidsmusikk, elektroakustisk musikk, elektronika, improv, støy og hva de nå heter alle disse musikalske merkelappene…. Dermed åpnes dører – og ører – for mennesker som er nysgjerrige på nye inntrykk og uttrykk, men som ofte er fanget i sin egen “musikalske stammetilhørighet”.

Wallin forteller at han selv vokste opp i flere musikalske miljøer.
– Jeg spilte jazz (Oslo 13), renessansemusikk (Ensemblet for tidlig musikk), post-punkrock (Holy Toy, Kjøtt), gjorde performancekunst (Passasje Nord), og skrev arrangementer for popartister og visesangere samtidig som jeg skrev min egen partiturmusikk.

– Og det er herlig å se et plateselskap som sier: «Dette er musikk vi liker å høre på. Kanskje du liker det også?»

Relaterte saker

MISTET TRE FINGRE: – Da jeg mistet fingrene måtte jeg legge gitaren på hylla. Det var et brudd på hele min identitet som musiker, forteller Andrej Nebb. – Men så oppstod punken. Jeg så at de gutta spilte så enkelt, så da begynte jeg å spille bassgitar.

50 plater på 40 år: Portrettintervju av Andrej Dziubek Nebb. Del 2 av 2

I dag er Holy Toys nye album «Close All Doors» ute, og vi publiserer del to av intervjuet med Andrej...

Komponist Ragnar Søderlind fyller 75 år lørdag 27. juni. I 60 år har han komponert musikk. – Vi som skriver tonalt blir sett på som annenklasses komponister i norsk musikkliv, sier han i dette intervjuet med Ballade

Mener musikkhistorien er urettferdig

Lørdag 27. juni fyller Ragnar Søderlind 75 år. Han har komponert i mer enn 60 år, men føler at mye...

Hege Høisæter i forestillingen «Dømte Dronninger»

Den modne stemmen

Tre år etter at hun gikk av ved oppnådd pensjonsalder som sangsolist ved Den Norske Opera & Ballett, er Hege...

Det Norske Kammerorkester med solistane Hans Christian Bræin og Øystein Birkeland under festkonserten til Synne Skouen på Ultima

«Dette må du høre!»

KONSERTMELDING: Festkonsert til ære for Synne Skouen 70 år.

HALLO: Glenn Erik Haugland vil samle folk. Hans nye festival for samtidsmusikk finner sted for første gang på Tynset denne uka.

Ny samtidsfestival på bygda: – Dette skal ikke strømmes!

Ny festival slår mange trommeslag for samtidsmusikk – og demokrati. Og den blir IKKE strømmet på nett. Du må faktisk...

Flere saker

PIPfest skal fra 2019 holdes i Sofienbergparken i Oslo

Piknik i Parken flytter til Grünerløkka

Oslo-festivalen som har hatt tilhold i Vigelandsparken, øker kapasiteten og skal fra neste år holdes i Sofienbergparken

Amalie Stalheim

Amalie Stalheim vinner av stor svensk musikkonkurranse for sangere og instrumentalister under 30 år

Den norske cellisten gikk til topps i finalen i Kungl. Musikaliska akademiens konkurranse Solistpriset.

Lumsk

Lumsk gir ut nytt album med André Bjerkes gjendiktninger fra verdenslyrikken

Det progressive folkmetalbandet Lumsk slipper «Fremmede Toner» i mai, hele 16 år etter forrige utgivelse.