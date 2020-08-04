Ny samtidsfestival på bygda: – Dette skal ikke strømmes!

Ny festival slår mange trommeslag for samtidsmusikk – og demokrati. Og den blir IKKE strømmet på nett. Du må faktisk komme til Tynset.

Mens mange avlyser eller nedskalerer arrangement med livekulturopplevelser, bruker komponist Glenn Erik Haugland sommeren 2020 til å lansere noe helt nytt. TronTalks: en samtidsmusikkfestival inspirert av fjellet Tron i Nord-Østerdalen. Festivalen fyller setene med opp til så mange han får lov til i koronasommeren, og trekker linjer til gamle og nye filosofer, Thomas Hylland Eriksen på sykkel og samtidsmusikk av unge komponister. Samt musikk skrevet av han sjøl, da.

En fysisk, ny festival i koronaåret

– Dette skal ikke streames! Det er et viktig poeng. Folk skal komme sammen, det trengs, betoner arrangøren.

– Vi må snakke mer sammen! Det er viktig for fellesskapet, for det er nødvendig for demokratiet, understreker Glenn Erik Haugland.

Komponisten vokste opp Upstate New York, og beskriver det som skjellsettende å se østkystbyenes fritenkere trekke ut på landet og arrangere sommersalonger i Woodstock, Rhode Island og Massachusettes, der Leonard Bernstein trakk mennesker som Stravinskij på årlige samlinger med samtaler og nybrottsmusikk.

– Det er viktig, men noe risky, å formidle denne musikken i andre settinger enn der den har sitt vante miljø, andre steder enn i byene, beskriver han, om å plassere det ved foten av et fjell, lengst opp på toglinja. Men peker på for ballade.no hvordan området har tradisjon for å være åpne for nye tanker; blant annet som møtested for Norges første anarkistbevegelse, ekteparet Garborg og et fjell som tiltrakk seg internasjonale filosofer.

Haugland er særlig kjent for musikk for scene, og har for eksempel skrevet kammeroperaen «Hulda og Garborg». Han har vært en aktiv debattant om norsk musikkliv og har vært leder i Norsk Komponistforening.

Programmet gjennomføres med verker som avløses av samtaler, så musikk igjen, så samtale, og så videre.

– Det er et eksperiment dette her. Tema for denne «tenkende festivalen» i år er vilje – og i programmet ser vi også et bilde fra Leni Riefenstahls velkjente propagandafilm fra det tyske tredje rike, «Viljens triumf». Spørsmålene som stilles lyder som Hva skjer når vi ikke lenger kan oppføre oss som vi vil? Blant dem som svarer, eller leter etter svar, er sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og hundekjører Sigrid Ekran. Hylland Eriksens sykkelaktivisme på 70-tallet er inspirasjonen bak bildeposeringa med sykkel og megafon for å profilere TronTalks.

– Med et slagverkensemble som festivalmusikere, blir jo noe veldig rytmisk, og nettopp – viljesterkt. Annet kan være mer flytende. Musikken blir både a propos og mal apropos til temaene. Og den er programmert litt med øye for det som kan være døråpnere inn i musikken, snarere enn musikk du må forstå, beskriver Haugland.

Eksempler fra programmet er som følger: Sisu framfører Sikote Sukan av Rob Waring, Heidi Tronsmo og Owen Weaver fremfører Som du vil/Som jeg vil av festivalsjef Haugland – og Out of Delusion av Ørjan Höberg, Organized sound for sounding objects av Tine Surel Lange og Disrupted Particles av Ragnhild Tronsmo Haugland.

Fullfinansiert plattform for egne komposisjoner

– Hvordan ble det til at dere programmerer egen musikk på den nye festivalen din? Springer det ut i fra ønsket om å få egen musikk framført?

– Det har vi altså vært åpne om hele veien. Så kan de som synes det ikke er bra å programmere egen musikk la være å møte opp, eller la være å finansiere dette. Men vi har jo fått fullfinansiering, beskriver Haugland. For denne delen av programmet blir festivalen en slags «bestillingsfestival» for nettopp hans verk:

– Egentlig hadde jeg ideen til verket mitt før festivalen, jeg ville skrive knytta til viljen. Og så savnet jeg en kontekst. Konteksten ble festivalen.

TronTalks avholdes på Tynset 8. august – programmet finner du på hjemmesida trontalks.no.