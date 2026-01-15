– Nick Cave og Warren Ellis er mestre i å skape stemning og spenning, og musikken deres kler Harry Hole og det mørke Oslo som vi skaper i serien, sier forfatter, serieskaper og eksekutiv produsent Jo Nesbø.

– Det har vært en ære å jobbe med legendariske Jo Nesbø

15.01.2026
Nick Cave og Warren Ellis står bak musikken til Netflix’ norske storsatsing Jo Nesbøs Harry Hole.

Netflix kan nå avsløre at Nick Cave og Warren Ellis komponerer musikken til den norske storsatsingen Jo Nesbøs Harry Hole, som får premiere 26. mars 2026. Serien er produsert av Working Title, lanseres som påskekrim og består av ni episoder basert på Nesbøs internasjonalt bestselgende krimunivers.

Cave og Ellis regnes blant de mest innflytelsesrike filmkomponistene i sin generasjon, med anerkjente verk for filmer som The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, The Proposition og Wind River. Nå står duoen bak originalmusikken til serien, og forteller i en pressemelding at de har elsket å tonesette Harry Holes Oslo.

– Den mørke og moralsk sammensatte verdenen til Harry Hole har blitt brakt til live i all sin brutale prakt. Det har vært en ære å jobbe med den legendariske Jo Nesbø, sier Nick Cave.

Jo Nesbø beskriver samarbeidet som både surrealistisk og helt riktig, og forteller at musikken til Cave og Ellis lenge har fulgt ham i skrivearbeidet. I hovedrollen som Harry Hole finner vi Tobias Santelmann.

