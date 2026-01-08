– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket

Might Be Twins og Hánná Rein har laget låta som setter den mørke, energiske tonen for NRKs nye samiske storsatsing.

Da NRK lanserte sin nye samiske dramasatsing Heajastallan – Bryllupsfesten 1. januar, var det med en elektropunk-låt til å sette tonen. «Velkommen til Kauto» (Capital of Nowhere) av Might Be Twins og Hánná Rein blander nordsamisk, norsk og engelsk i et rått og energisk lydspor til serien.

Serien har allerede gått sin seiersgang utenfor landegrensene. Den hadde verdenspremiere under Toronto International Film Festival (TIFF) i september 2025, før den fikk norsk premiere på NRK første dag i det nye året.

Anmelderne mener serien lykkes i å gi et forfriskende og gjenkjennelig portrett av kultur og småstedsliv, med rølpete, morsomme og menneskelige karakterer. Resultatet er et annerledes og mindre romantisert bilde enn mange er vant til å se i film og TV.

Men det er ikke bare historien som setter seg i kroppen, musikken gjør det også. Bak seriens lydspor står Might Be Twins og Hánná Rein: tre artister med røtter i nord, hvor to av dem har laget musikk sammen siden de var 13 år gamle. Sist som frontfigurer i rockebandet Biru Baby, som gjorde seg bemerket med sitt rampete og rølpete uttrykk da de slo gjennom i 2015.

Begge prosjektene er kjent for sterke visuelle og estetiske uttrykk: Biru Baby med sin samisk-inspirerte trance- og progrock, og Might Be Twins med sin energiske, elektroniske stil.

Dette er heller ikke første gang de jobber sammen. Ida Iki fra Might Be Twins og Hánná Rein har samarbeidet i ulike bandkonstellasjoner siden tenårene, og skrev blant annet tittellåta til Tommy Wirkolas Kill Buljo allerede som 15-åringer.

Derfor var det kanskje heller ikke så overraskende at serieskaper Åse Kathrin Vuolab tok kontakt for å sikre et nytt samarbeid.

– Vi fikk en utrolig gøy forespørsel fra Åse Kathrin Vuolab. Hun var fan av det vi tidligere har gjort med Biru Baby og Cyaneed, og lurte på om vi kunne tenke oss å lage en låt til den nye serien hennes. Det var egentlig et ganske enkelt ja, spesielt etter at vi fikk en sniktitt på serien, forteller trioen til Ballade.

Vuolab inviterte musikerne inn i filmstudio for å se de første episodene, og de var solgt etter bare noen minutter.

– Serien er sykt funny og fresh, men også mørk og litt ubehagelig på en veldig riktig måte. Inspirasjonen kom egentlig med én gang. Samtidig brukte vi mye tid i studio på å prøve å fange akkurat den følelsen, noe som faktisk kunne passe inn i serie-universet, og ikke bare ligge oppå det.

Den språklige miksen speiler seriens flerspråklige univers. Serien handler om fire dysfunksjonelle søsken som på rekordtid må arrangere et samisk bryllup for 3000 gjester, og kaoset som følger.

– Vi endte opp med en ganske hard låt, med en tekst som speiler det vi selv følte da vi så serien: følelsen av å bli dratt inn i et absurd, mørkt univers du ikke helt klarer å legge fra deg, sier trioen, og fortsetter:

– Vi så for oss at teksten formidles til Michael, amerikaneren som kommer til Kautokeino i serien, en utenforstående som både er fascinert og litt skremt av hva han får se og oppleve i Kautokeino.

For musikerne representerer «Kautokeino» i låta egentlig hele Finnmark.

– Vi er jo selv fra Alta, og kjenner igjen mye av den samme energien, humoren og mørket der også. Med låta ønsker vi alle velkommen til Finnmark, med en liten warning om at det ikke er sikkert du slipper ut igjen.

Samtidig med soundtrack-versjonen slippes også en techno-edit av låta, som blir med på minnebrikken når Might Be Twins skal spille for både norsk og europeisk publikum i 2026.

For både Might Be Twins og Hánná Rein er «Velkommen til Kauto» bare ett av flere prosjekter i det nye året.

– Det har alltid dukket opp nye prosjekter underveis – litt sånn organisk. Så om det blir mer samarbeid fremover, er svaret ganske enkelt: mest sannsynlig, ja.

Red.mrk.: Ballades redaktør har en nær relasjon til skaperen av serien Heajastallan – Bryllupsfesten. Artikkelen dreier seg imidlertid om en av musikkdelene til serien og opphaverne bak denne i et nytt, musikalsk samarbeid, som er relevant og aktuelt for Ballade å formidle. Artikkelen ble publisert 8. jan. kl. 12.57. Denne merknaden ble lagt til samme dag kl. 13.53.