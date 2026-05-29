Ballade video: – Jeg husker de som ser  

Møt sommeren med Siril Malmedal Hauge & Kjetil Mulelid, Einherjer, Velcro Dog, Henning Andersen, Hanna Andréa, Nina Gaarden, Gunerius & Verdensveven, Bokassa, Melting Brain Club og Gothminister.

Vår venn Henning Andersen har bestemt seg for at sommeren begynner i dag. Det markerer han med en moderne bossa nova i samarbeid med sin datter Tessa Andersen og Freddy Holm. Vi takker for innspillet, og stiller oss helt bak dette. I skyggen av treet.

Vi har ellers en nokså tettpakket meny – nettopp for å kunne nyte sommeren litt ekstra. Vi planlegger nemlig å runde av alt neste fredag, der vi som vanlig setter fokus på Kortfilmfestivalen. Samtidig skal du ikke se bort fra at vi har noen ess til i ermet, blant annet i form av filmede konserter og opptredener.

Så følg med – og god fornøyelse!

SIRIL MALMEDAL HAUGE & KJETIL MULELID: I Remember (Live)

«I Remember» er hentet fra Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulelids nye album: I Remember Oranges. Dette er en live-versjon, filmet og redigert av Sigurd Ytre-Arne. Han finner du ellers mange videoer med i det store arkivet vårt.

Du hører ellers låten i en litt annen utgave på albumet I Remember Oranges, som er utgitt på den nye norske jazzetiketten Svale Records. Samtidig har Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulelid utviklet et nært og intuitivt samspill etter år med omfattende turnéer både i Norge og internasjonalt.

Den ferske utgivelsen handler om å fange det levende, ufiltrerte øyeblikket – og musikken slik den utfolder seg i rommet. Mye av det nye materialet er spilt inn live i studio, ofte i ett enkelt opptak. Ifølge Jade Marie Hasselgård i Svale Records er innspillingene valgt ut og satt sammen med fokus på «atmosfære, tilstedeværelse og flyt».

Tittelen «I Remember» er hentet fra Molly Drakes vakre sang med samme navn, opprinnelig spilt inn på 1950-tallet. For øvrig innholder albumet både egne originaler og melodier som andre har skrevet.

– For oss er I Remember Oranges en tittel som knytter sammen albumets temaer. Som refleksjoner rundt minner, erfaringer, kjærlighet, tilknytning og det å være fullt tilstede i øyeblikket, sier Siril Malmedal Hauge.

EINHERJER: Dei så ser

Einherjer slipper her den andre singelen fra sitt kommende studioalbum Lifeblood, deres tiende i rekken, som slippes 19. juni.

«Dei så ser» beskrives som en kraftfull ballade som «reflekterer en norrøn tankegang, der liv og død er en del av samme syklus. Ingenting forsvinner, egentlig – det fortsetter i landet, i havet og i oss.»

Gitarist, bassist og vokalist Frode Glesnes var med på å grunnlegge bandet i 1993, sammen med trommeslager og keyboardist Gerhard Storesund. Det er også de to som har skrevet sangen.

– Sangen handler om forbindelsen mellom de levende og de som kom før oss, og hvordan denne forbindelsen bæres av landet selv, sier Glesnes om temaet for «Dei så ser».

– Vannet blir mer enn et landskap – det er en passasje mellom fortid og nåtid, liv og død. Stemmene til de som en gang levde og seilte langs disse kystene er fortsatt der, ikke som ekko, men som noe levende.

I kjernen handler sangen om arv og tilknytning, heter det videre fra metal-veteranene. Også det kommende albumet Lifeblood representerer refleksjoner rundt tilhørighet, arv og røtter – både som individer og som band.

Videoen er laget av den aktive regissøren Thomas S. Mortveit i Shady Shades. Han kan du lese et større intervju med her.

VELCRO DOG: The Gonzo Futurist Manifesto

Velcro Dog er soloprosjektet til den norske musikeren og låtskriveren Tony Gonzalez. Noen av leserne våre kjenner ham kanskje fra band og prosjekter som Barren Womb, Oma Desala og Twin Serpent.

Gonzales er tilknyttet Westergaard Records. Han sier selv at Velcro Dog er født ut av et behov for å hanskes med gamle og nye spøkelser. Musikken kan vel omtales som fjord noir, med elementer fra folk, americana og country.

– Hovedkonseptet bak videoen til «The Gonzo Futurist Manifesto» var å fremheve kontrastene mellom det søte/naive og mørke som er iboende i låten, sier artisten.

– Dette ble oppnådd ved å sette gamle 8mm-opptak og fargerike klipp filmet av min samboer, mine nevøer og min svigerfamilie, opp mot dystre svart-hvitt-scener der jeg spiller Ludo med (eller mot) meg selv, fanget på film av Ida Muren Olsen aka tidenes vidunderfotograf.

– Alt ble så klippet sammen av megatalentfulle Karen Gravås fra film- og serie-prosjekter som Makta, Ninjababy og Nepobaby. Hun er tilfeldigvis også min svigersøster. Dette har med andre ord blitt et skikkelig familieprosjekt.

HENNING ANDERSEN: Shades of the Tree

– Bossa nova er god stemning, svale akkorder, latinske rytmer og sol.

Det sier Henning Andersen, som markerer at sommeren er i emning med nettopp en bossa nova. Og intet mindre enn en dansevideo med engasjerte bidrag fra Australia, Malawi, Samoa, Frankrike, Sverige og Norge.

– Jeg liker å lage både låter og tekster etter hva jeg føler for. Jeg tenker aldri på noe format eller genre. Nå vil jeg mest mulig ut med båten, drikke vin og spise makrell til cool musikk.

– Vi har vel en moderne tvist på vår bossa nova, men vi betaler også respekt til tradisjonen med latinske rytmer, svale akkorder og god stemning, sier Andersen.

Musikkvideoen beskrives som et crescendo i livsglede, rytmer og energi. Den er redigert av Hilde Rasch i SpinnWheel Records Inc., som også er utgiver av låten.

– Det er utrolig gøy at så mange mennesker engasjerer seg i en låt. Låta er jo ikke ferdig når Freddy og jeg har spilt den inn, sier artisten.

«Shades of the Tree» er skrevet og spilt inn av Henning Andersen og Freddy Holm fra The Salmon Smokers, og Andersens datter Tessa er med på backing vocals. Det er tredje låt Andersen og Holm lager sammen. Videoene til de to første kan du se i Ballade video-arkivet.

HANNA ANDRÉA: Get Off Your Phone

Hanna Andréa har røtter i både Norge og USA. Her er hun tilbake med den nye singelen «Get Off Your Phone». Den er andre smakebit fra den nye EP-en «Braveheart», som kommer 26. juni.

Singelen er co-skrevet sammen med låtskrivere fra Los Angeles og Sverige. Videoen er regisssert av Logan Rine, og filmet av Steven Ashworth.

Selv sier Hanna Andréa om inspirasjonen bak låten: – Jeg fikk sosiale medier senere enn mange av vennene mine. Og det var mange ganger jeg satt i samme rom som dem uten at noen egentlig var til stede. Det føltes trist.

19 år gamle Hanna Andréa er vokst opp tospråklig og flerkulturell, og har sin norske tilknytning via Ankenes i Narvik, der hun har tilbragt mye tid. Hun albumdebuterte med Stranded in the Middle i august 2024.

Samme år ble låten «Past Midnight» nominert til Best Music Video og Best Pop Recording under Native American Music Awards. Hun er borger av The Muscogee Nation, en selvstyrt stamme i Oklahoma.

I dag studerer hun musikk ved Princeton University – parallelt med utgivelsene som artist.

NINA GAARDEN: Når du går ved sia

Nina Gaarden har vi hatt gleden å presentere før. Da med sangene «If Love Was Right in Front of You» (2024) og «Bær det på min rygg» (2022).

Denne gangen er hun her med en musikkvideo produsert av filmselskapet VJUS. Filmet i det artisten beskriver som «en perfekt og mystisk location, med naturlig romklang og stor kontrast mellom lys og mørke».

– Det gjenspeiler tosidigheten i låta, med sin glede og melankoli. VJUS filmet videoen i ei eventyrlig grotte på Nesodden, forteller hun. Selskapet lagde også en bakgrunnsfilm som mange skal ha fått med seg.

Fremføringen av «Når du går ved sia» var i et nedstrippet duoformat, med Nina Gaarden på vokal og gitar, og Helga Hommedal Blikås på cello. Teksten bruker det å «sitte på ryggen til noen» som en metafor for å bli for avhengig av en partner.

– Når man går gjennom tøffe perioder i livet, kan man føle seg som et lite barn som bare vil bli båret. Da kan man bli for avhengig av støtten fra en partner, og glemme sin egen kraft til å takle motgang.

Videoen er re-aktualisert ved at samme låt, bare med et større arrangement, slippes 12. juni. Singelen er produsert av Øyvind Røsrud, som tidligere har jobbet med folk som Frida Ånnevik, Siri Nilsen og Louien.

GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Hade livet!

Gunerius & Verdensveven er ute med en selvlaget video for sitt «nyeste kjærlighetsbrev til livet». Diger Distro er distribusjonsselskapet til platebutikken Tiger, og lurer i den forbindelse på om dette er noe for Ballade video.

– Jeg ser et lys i det mørkeste, sier Gunerius, som ellers omtaler sangen som et kjærlighetsbrev til musikken og utenforskap. Hade livet! er også navnet på et album som slippes 18. september, der tittelsporet allerede er ute som digital single.

Gunerius & Verdensveven tar her opp tråden fra LP-en Fantasmagorˈi fra 2024. Denne gangen skal de servere 10 låter som beveger seg fra «dansepunk-estetikk med frijazz-tendenser via soul, krautrock, bossa og pop». Det hele med «beina fint plantet på utsiden av klubbscenen med sin helt egne versjon av den aller norskeste sjangeren – festmusikk».

Gunerius & Verdensveven består av Magnus Tveten, Alexander Lindbäck og Thomas Gunerius Bergsten. Bandets uttrykk beskrives som ekte psykedelisk med hjemmelagde instrumenter og mikrotonale skalaer, «solid ankret av en powertrio i bunn».

– Det er en fest i underbevisstheten, og alle er invitert, heter det i skriver fra Diger Distro. Som også røper at Signe Marie Rustad og saxofonisten Arnfinn Langesæter er gjester på det kommende albumet.

Og ikke minst: – Dette er kortreist, økologisk festmusikk, mens skipet synker.

BOKASSA: Doesn’t Matter If You Love It Here

Bokassa presenterer her sin nye single:«Doesn’t Matter If You Love It Here». Den er sluppet på trøndernes eget plateselskap, Kings Of Stonerpunk Records.

– «Doesn’t Matter If You Love It Here» er en melodisk stonerrock-banger med en metallisk og ørkenaktig stemning – perfekt for en lang biltur, en avslappende dag i solen, eller til og med litt utagering på en fredagskveld.

Låten er produsert, konstruert og mikset av den to ganger Grammy-vinnende Adrian Bushby, som tidligere har jobbet med størrelser som Foo Fighters, Muse og The Darkness. Den er mastret av George Perks, og ble spilt inn i Otterhead Studios i England i mars 2026.

Samtidig drar nordmennene på sommerturné med Clutch og Lagwagon i Spania, Frankrike og Tyskland. Bokassa skal dessuten dukke opp på en del festivaler her hjemme. Trioen består som vanlig av Jørn Kaarstad (sang, gitar, perkusjon), Bård Linga (bass) og Olav Dowkes (trommer).

Bandet debuterte med EP-en «War on Everything» i 2015. De har gitt ut fire studioalbum, der All Out of Dreams fra 2024 er det nyeste. Videoen er laget av Henrik Eriksen, med Sander Olaussen som fotograf.

Eriksen er også plukket ut til sommerens musikkvideo-program under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Der er han representert med videoen «Medieval Knievel» med Håndgemeng, som du så klart finner i arkivet vårt. Den har fra før av blant annet vunnet pris under britiske Dead Northern – Horror & Fantasy Film Festival.

MELTING BRAIN CLUB: Katarsis

Da er vi i det mørkere hjørnet, tross alle løfter om sol og sommer. Her møter vi Oslo-bandet Melting Brain Club, som beskrives som «veldig up and coming». De skal blant annet spille på VillVillVest-festivalen i Bergen til høsten.

Melting Brain Club elter post-metal, mathcore, psykedelisk rock og noise til det de selv beskriver som «progressiv stressrock».

– Med en balanse mellom presisjon og kaos har bandet bygget seg et rykte for intense og uforutsigbare liveopptredener drevet av rå energi, tunge grooves og skiftende dynamikk, heter det i skrivet vi har mottatt.

Melting Brain Club ga nylig ut andrealbumet Spiritual Filth, der «Katarsis» er en av sangene. Dette er det første albumet med en ny bandsammensetning. Bandet består i dag av gitaristene Gaute Boysen von Krogh og Fredrik William Kveseth, trommeslager Christoffer Jankila og bassist Giordano «Jørgen» Muraglia. Samt vokalist Nora Xantippe Løveid.

Tidligere i år ga bandet ut en temmelig heftig video til låten «Auto Assassin». Også videoen til «Katarsis» har nok en eller annen aldersgrense. Den er spilt i ett blodstenket take denne vinteren, og er laget av Gaute Boysen von Krogh and Anine Desiré.

Melting Brain Club spiller ellers på Vaterland Bar & Scene i Oslo 6. juni, der de også hadde slippfest for videoen i går. Og så er de selv med på å arrangere Meltfest Oslo. Det foregår på Hausmania i september.

GOTHMINISTER: The Dark

Det burde vel ikke overraske så veldig at Gothminister omtaler sitt nyeste utspill som «en mørk og atmosfærisk låt».

– «The Dark» forteller historien om et par, der hun leder ham inn i skogen for å avsløre at hun må forlate både ham og dette livet, avslører goth- og techno-veteranen.

– Etterlatt alene oppdager han en grav og finner et demonbarn skjult i mørket.

Sangen formidler denne hjemsøkte og hjemsøkende historien gjennom det som omtales som «en kraftfull kombinasjon av gitarer, trommer, EDM- og dubstep-elementer, smeltet sammen med Gothministers karakteristiske hypnotiske og filmatiske sound».

«The Dark» er ute nå som del av en splitter ny digital EP. Den utgivelsen inneholder også de tidligere singlene «The Spell», «Welcome to Hell», «Darkest Side of Earth» og «Darkness Is My Throne».

«The Dark» – og alle de andre nevnte låtene – blir å høre på Gothministers niende studioalbum. We Are All Demons slippes 9. oktober.

I juli spiller Gothminster og bandet på Rockharz-festivalen i Tyskland. I november blir det konserter i Norge og Finland, mens flere datoer er på vei.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 312 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.