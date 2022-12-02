Ballade video: Da Henning møtte Bernie Sanders

Ti videoer, fire premierer. Si god desember til Matterhorn, Henning Andersen, Sylvaine, Jacob Holm-Lupo, Beharie, Iglo, Manuela Hofer, Thea & The Wild og Hanna Børseth Rønningen. Du får også se en helt fersk konsertfilm med Skarbø Skulekorps.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi tror at vi igjen har satt sammen en fin og bred meny, med et ganske vidt spekter av musikk. Vi setter et ekstra lite kryss i taket ved Hanna Børseth Rønningen, som kanskje redefinerer hva som kalles julemusikk, med flotte opptak fra egen barndom.

Ellers er vi stolte av premierene fra Matterhorn, Manuela Hofer og Skarbø Skulekorps. Alt sammen er vakker musikk, som fortjener oppmerksomhet. Støtt norske artister, og ta gjerne et dypdykk i alt som kommer der ute.

Kort sagt: God fornøyelse!

MATTERHORN: Soaring Birds

Premiere!

– Frykten vår er mer omfattende enn de faktiske farene, og vi lider mer i tankene våre enn i virkeligheten.

Dette skrev den romerske filosofen og forfatteren Seneca den yngre i et av sine moralfilosofiske brev til Lucilius. Rundt to tusen år senere har Matterhorn og Thomas Sebastian Halseth valgt seg dette utsagnet som motto for den nye sangen «Soaring Birds».

Matterhorn er fra Trondheim, og ble startet av låtskriver og vokalist Halseth rundt 2013. Bandet ga ut albumet Outside i 2020, der tittelen pekte mot de som er utelatt og satt til side, både mentalt og i forhold til å være fremmedgjort fra samfunnet.

Nå jobber de med en oppfølger som skal komme ut i 2023. På «Soaring Birds» består Matterhorn av følgende mannskap: Tommy Sebastian Halseth (vokal), Andreas Stunes (trommer), Edvin Matthieson (bass), Kai Nergaard (gitarer), Pete Beck (vokal) og Martin Kosberg (piano, synth og perkusjon). Den sistnevnte står også for miks og mastring.

– Pandemitiden ble egentlig en meget kreativ periode for meg, der jeg mer eller mindre fikk skrevet ferdig alle låtene til skive nummer to med Matterhorn, forteller Halseth, som har skrevet «Soaring Birds» sammen med Kai Nergaard, Andreas Stunes og Edvin Matthieson.

«Soaring Birds» blir gitt ut digitalt av Apollon Records. Videoen er ved den audiovisuelle artisten Enyeto Kotori.

Vi gleder oss til å høre hele det nye albumet.

HENNING ANDERSEN: The Church

Henning Andersen møtte denne uken den amerikanske politikeren Bernie Sanders på Capitol Hill i Washington, USA. Møtet ble filmet for den norske artistens kommende dokumentarfilm om musikk – og om håp for Amerika. Dette spesielle prosjektet har fått tittelen A modern day Viking re-discovers America.

Andersen, som debuterte som musiker i godt voksen alder, er nemlig på turné i USA for å promotere sin musikk og lage film. Han har alt opptrådt med amerikanske og ukrainske poeter i Powerhouse Arena Bookstore i Brooklyn, i en Freedom of speech-session. I går, torsdag 1. desember, var nordmannen i Jack’s Music Shoppe i New Jersey, som skal være Bruce Springsteens favoritt-vinylsjappe.

Lørdag opptrer Andersen på Neutral Ground Coffee Shop i New Orleans – og i Zion Baptist Church med pastor Brady Blade sr. på søndag. Alt på mandag denne uken gjorde han og Danny Young fra Gluecifer en pop-up-konsert i Washington Square Park i New York City.

– Vi deler innhold fra turen i mine sosiale mediekanaler. Vi lager dessuten en doku-serie for Ballade og Dagbladet TV. Vi skal også gjøre radio-innslag for Radio Rox, og det blir sikkert et essay eller noe lignende skriftlig fra meg etter hvert. Vi får se hva som skjer her borte, sier Andersen til Ballade.

– Vi skal spille både her og der, og treffe mye folk – så vi tror dette blir bra.

«The Church» er hentet fra Henning Andersens album Going Home. Vi ser frem til å se og høre mer fra prosjektet, som er finansiert av Music Norway, Fritt Ord og Henning Andersen selv.

Med på USA-reisen er Danny Young, som underveis spiller både trommer og bass. I reisefølget er også prosjektleder Hilde Rasch og filmmaker Bård Gundersen.

SYLVAINE: Everything Must Come To An End

I 2019 ble Sylvaine den første kvinnelige soloartisten som ble nominert til Spellemannprisen innen metal-kategorien. Sylvaine, aka Kathrine Shepard, spiller så godt som alle instrumenter selv, bortsett fra slagverk. Hun står også bak all tekst, musikk og produksjon på sitt nyeste album Nova, som denne sangen er hentet fra.

– Det ble en uke uke senere enn planlagt, men jeg gleder meg over å endelig dele min nye musikkvideo til «Everything Must Come To An End» med dere, skriver Sylvaine på sin Facebook-side.

– Det er alltid minst ett spor på hvert album som resonerer ekstremt dypt hos meg hver gang jeg besøker det på nytt.»Everything Must Come To An End» er definitivt et slikt spor fra Nova. Det var den første sangen jeg skrev for albumet, og var på en eller annen måte en spådom om hvordan livet ville bli kort tid etter.

– Hele albumet er farget av følelsene som uttrykkes i dette spesifikke sporet, spesielt når det gjelder forgjengelighet og den flyktige naturen til alt. I bunn og grunn er dette er en salme om tap. En følelsesmessig tung konklusjon på et album som var fryktelig vanskelig å lage, sier hun.

– «Everything Must Come To An End» er et spor jeg ikke er sikker på om jeg noen gang vil kunne spille live – og derfor ønsket jeg å gi folk en sjanse til å se fremføring av den. Regissør William Lacalmontie fanget en perfekt og intim balanse mellom det hjerteskjærende og det hjertevarmende i denne videoen, noe jeg er veldig takknemlig for. Han klarte å lage en visuell ramme som perfekt omfavner alle aspekter av denne sangen.

Sylvaine legger nå ut på en Europaturné i forbindelse med Nova, som ble utgitt i mars i år. Her vil hun blant annet spille på Oslo-klubben Krøsset, onsdag 7. desember. Videoen er som nevnt regissert, filmet og klippet av William Lacalmontie, med Jessica Bethouart som assistent.

JACOB HOLM-LUPO: Entire of Itself (dark ambient)

Entire of Itself er et lyddokument fra Sandøya i Telemark, der musiker, lydtekniker og produsent Jacob Holm-Lupo har bodd de siste fem årene. Sandøya ligger langs kysten til Grenland, i et skjæringspunkt mellom Langesundsfjorden og Ormerfjorden.

– På Entire of Itself prøver jeg meg på ting jeg aldri har gjort før, og ikke har noen forutinntatt mening om hvordan bør gjøres. Det er ambient, det er lydmaling, det er atmosfæriske, naturlige lyder, hjemmesnekra instrumenter.

– Jeg er vant til å ha ganske mye kontroll over både tilblivelsen og utfallet av utgivelsene mine. Her var det i stedet vær, natur. tilgjengelige materialer og tilfeldigheter som i stor grad avgjorde resultatet. Det syntes jeg var ganske deilig. Om ikke annet, er det i hvert fall et ganske riktig lyddokument over livet på øya vår.

Albumet er et forsøk på å dokumentere det soniske miljøet fra øya. Deler av lydbildet er rene feltopptak, andre ting er prosesserte versjoner av feltopptakene, Andre elementer igjen er lyder fra øya som er blitt samplet og spilt av igjen.

– Noen av lydene kommer også fra instrumenter laget med materialer funnet på øya. Et rådyrgevir funnet bak huset ble utstyrt med spent fiskesnøre og ble til en slags harpe. Plastikkrør etterlatt av fibernett-installatører ble til en slags fløyter, forteller musikeren.

Ettersom Jacob Holm-Lupo har sitt studio på øya, tillot han seg også å bruke litt gitar. Han sier ellers at videoen strengt tatt ikke utgjør en låt, men noen utdrag fra hans kommende «øyplate», som gis ut på Apollon Records i dag, fredag 2. desember.

– Dette er vel det man kaller en teaser.

BEHARIE: Love Me

Så skifter vi musikkstil igjen. Christian Beharie er fra Sandnes, og er utdannet musiker ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo. Han ga ut sin første EP, «Beharie», i 2019.

Oppfølgeren, «Beharie // Beharie» kom i 2021, og vant Spellemannprisen 2021 i kategorien for RnB/soul. Han ble i tillegg nominert til Edvard-prisen 2022 i klassen for populærmusikk, også det for «Beharie // Beharie». Han har ellers opptrådt på plate med Thomas Dybdahl, og hadde også en rolle i Det Norske Teatrets oppsetning av The Book of Mormon.

Beharie forteller selv følgende om den ferske videoen til «Love Me», som er utgitt via V2 Records:

– «Love Me» er et spor som balanserer mellom å være en oppriktig og søt kjærlighetssang, og å være en edgy og leken soul-tune. Jeg har alltid syntes denne sangen fortjente et visuelt univers.

Det har den nå fått gjennom Martin Bremnes, som har regissert, produsert og klippet videoen. Samt Jørgen Klüver, som har hovedansvaret for filmingen.

– Jeg synes Martin og Jørgen forteller en historie gjennom videoen som gir sangen et nytt og morsomt synspunkt, avslutter Beharie, som ellers vil opptre på Øyafestivalen neste sommer.

IGLO65: 65

Den hovedstadsbaserte hip hop-duoen Iglo65 består av to 17 år gamle gutter med navnet Lilleblå og Nor aka Høy Shordy. De slipper her en låt med navnet «65», med en tilhørende musikkvideo regissert av Felix Campagne fra Blindt.

Låten ble sluppet tidligere denne måneden, og markerer ifølge manager Mathias Sjølivangen en mer profesjonell retning for de to Oslo-guttene.

– Etter oppstarten i 2019 har Iglo utviklet seg masse. De er blitt selvsikre på at de sitter på noe ingen andre har, og at Iglo er noe helt eget.

Om låten «65» sier Iglo65 selv:

– Budskapet i akkurat denne låten er livsstil – og å vise fram hvor kule vi er. Vi rapper bare om det vi vil og det som føles naturlig. Et av våre mål er å være så ærlige som mulig i tekstene. Det er ikke nødvendigvis sånn at det vi skriver må være 100 prosent sant, men det skal føles riktig for oss.

Innspillingsleder for videoen har vært Victor Helin fra Blindt.

MANUELA HOFER: I Know

Premiere igjen!

Manuela Hofer er etter hvert blitt noe av en gjenganger i denne spalten. Hun leverer alltid visuelt og musikalsk gjennomarbeidede innspill, der hun selv gjerne gjør alt fra bunnen. Det gjelder også denne gangen, der hun nok en gang står for både musikk, tekst og video.

– Låten heter «I Know», og er litt i retning drømmende, atmosfærisk «svevetronika», sier hun selv.

– Den handler blant annet om å ha mot til å følge sin intuisjon, og sine følelser. Jeg ville ha fokus på vakker natur og miljø, så bildematerialet i denne videoen er fra pol-områdene. Jeg har alltid hatt en dragning mot disse landskapene. Det er noe med det pure, det fredfulle og renheten. Dyrelivet er også noe jeg er opptatt av.

– Jeg hadde en slags visjon om hva som kanskje kunne «kle» denne låten, og fikk intuitivt opp bilder av snødekte fjell, isberg, sjø, hav og polarstrøk. Så jeg lette etter denne type bilder. Det å ha med pingviner og isbjørn er med på å gi låten en større dimensjon, synes jeg.

– Kjærlighetserklæringen i låten strekker seg dermed ut til å omfatte alt dette også. Vi mennesker er også en del av et økosystem, der alt henger sammen med alt. Jeg ville dessuten ha fokus på den vakre naturen i nord.

– Ellers arbeider jeg for tiden med nytt album, Reflections, og har kommet sånn omtrent halvveis. Det er nytt og uventet for min egen del at jeg synger på norsk på en av låtene. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre, avslutter Manuela Hofer, som også jobber med kunstig intelligens og musikk.

THEA & THE WILD: The Moment

Denne ferske musikkvideoen fra Thea & The Wild er fra sangen «The Moment» fra den nye platen Deadheading.

Deadheading kom ut i oktober på Fysisk Format, og har blitt beskrevet som noe av en gjenfødelse for Thea Glenton Raknes. Hun har selv skrevet alle sangene, og har produsert platen sammen med Cato «Salsa» Thomassen i Helt Vilt Studios.

Thea forteller gjerne om tilblivelsen av videoen til «The Moment» for oss, der hun deler rampelyset med Truls Jørvum Waarhus:

– Det var en ganske spesiell og fin dag. Jeg hadde aldri møtt regissøren Lisa før, og plukket henne opp på Frogn. Så kjørte vi nedover mot Stokke i vakkert solskinn, og ble kjent mens vi nøt utsikten. Utrolig fint nedover der! Store jorder og fine gårder langs veien.

– Så møtte vi Truls som er en metalldetektorentusiast, og dro til Bøkeskogen i Sandefjord for å filme først. Den er fredet, så vi bare lot som vi lette med metalldetektoren der. Deretter dro vi til Skjellvika og lette rundt på stranda, før vi tok på våtdrakter og lette videre lengre ut på grunna.

– Jeg var nybegynner, så jeg fant mest søppel, men også en mynt fra 1960-tallet, ler hun. – Men Truls har funnet både sølvringer og mynt fra 40- og 50- tallet der.

Thea & The Wild har tidligere gitt ut albumene Strangers And Lovers (2014) og Ikaros (2018). Videoen er regissert og filmet av Lisa Enes, med gradering ved Magnus Lysbakken og grafiske elementer av Kristoffer Eidsnes.

HANNA BØRSETH RØNNINGEN: Får jeg se deg til jul?

Og premiere!

Hanna Børseth Rønningen har vi presentert før i Ballade video. Hun er en sanger, låtskriver og skuespiller fra Lørenskog, og er nå bosatt i Oslo.

– Dette er den første låten jeg gir ut på norsk, sier Hanna Børseth Rønningen til oss. – Tidligere er det engelsk som har vært mest naturlig for meg å skrive på, men jeg har hele tiden hatt en ambisjon om å finne stemmen min også på morsmålet. Da jeg endelig følte jeg knakk koden, viste det seg å bli en julesang.

– «Får jeg se deg til jul?» handler om å innse hva man egentlig vil ha i livet sitt, og det å tørre å innrømme feil og rette opp i det som gikk galt. Det er et ønske om forsoning når høytiden ringes inn. Musikalsk har jeg ønsket å lage en juleversjon innenfor sjangeren og uttrykket jeg har laget de andre låtene mine i til nå – drømmepop der det varme akustiske møter det hypnotiske og elektroniske.

Videoen består av filmklipp fra barndommen til Hanna, filmet med super 8-kamera av pappa Kjell Rønningen.

– Videoen starter med bilder fra meg som nyfødt sammen med mine to eldre brødre, Nikolai og Kåre. Så følger glimt fra lek, juleselskap på Skatval med tante og onkel, julefester og lek i vintersnøen – til den ender med at vi får lillesøster Ingunn i 1983.

– Disse videoene er som uvurderlige skatter for meg. Det å se den barnlige gleden, leken, samholdet: det er jo dette julen handler om. Redigeringen utviklet seg til en naturlig og intuitiv prosess som gikk av seg selv. En prosess fylt av latter, tårer, nostalgi og refleksjoner rundt tidens gang.

Hanna Børseth Rønningen har så langt gitt ut fem singler, og kommer med debutalbumet Silent Ambition i 2023. Hun har skrevet «Får jeg se deg til jul?” selv, og gir den ut på sitt eget plateselskap, Haboro Music. Sangen er produsert og mikset av Georg Buljo.

«Får jeg se deg til jul» er ute på alle digitale plattformer, og ble aller første gang fremført i forbindelse med julegrantenningen foran Lørenskog Hus sist lørdag.

SKARBØ SKULEKORPS: Live at Bergen Kjøtt 2022

Premiere!

– Førstkommande fredag publiserer Skarbø Skulekorps ein konsertfilm vi har jobba gjennom året. Håper det kanskje kan inkluderast i Ballade video?

Det skriver Øyvind Skarbø til oss. Og det er et tilbud vi på ingen måte takker nei til.

– Produksjonsselskapet Montag filma ein konsert med oss på Bergen Kjøtt i februar i år. På konserten, som var på tampen av Covid-restriksjonar, spelte vi materiale frå dei to førregåande albuma våre.

– I tillegg spelte vi nye ting frå vårt kommande album, som er spelt inn samme dag som filmen. Det albumet mikser eg faktisk sammen med Jørgen Træen denne veka, sier Skarbø, som i 2019 fikk oppdraget med å lage et bestillingsverk til Nattjazz 2019.

Samtidig oppdaget Skarbø at Frogner skolekorps solgte alle uniformene sine på finn.no for en tusenlapp. Da dukket idéen opp: Hva med å starte et alternativt skolekorps? Det førte til de kritikerroste platene Skarbø Skulekorps (2019) og Dugnad (2021).

Skarbø Skulekorps består her av Eirik Hegdal (C Melody sax, klarinett og vibrafon), Signe Emmeluth (altsax, elektronikk), Erik Johannessen (trombone, elektronikk), Stian Omenås (trompet, synth, perkusjon), Ivar Grydeland (gitar, pedal steel), Chris Holm (bass, synth) og Øyvind Skarbø (trommer, komposisjoner).

Den 37 minutter lange konsertfilmen er laget av Montag AS, som satte Jonas Boström, Helge Hansen, Max Koller og Ørjan Øyre til å filme. Det er også Boström som har klippet, mens Skarbø selv har tatt seg av lydproduksjonen.

Vi takker for henvendelsen, og ser veldig gjerne mer som dette.

Dette er utgave nr. 165 av Ballade video.

