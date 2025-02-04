Gammel industri med 300 kunstnere: Bli kjent med Nyhavna

Hva skjer der kulturproduktet lages, øves på og finslipes? Ny utstilling tematiserer truede musiker-lokaler.

På Nyhavna i Trondheim finnes mer enn 300 ulike kulturaktører som utgjør hjertet av Trondheims pulserende kulturliv, i følge Rockheim:

– I det som er et av verdens best bevarte industriområder fra andre verdenskrig skapes kunstneriske og musikalske opplevelser som treffer mennesker over hele verden, skriver populærmusikkmuseet i en pressemelding i ansledning dokumentarprosjektet Når Nyhavna Blir Borte. I filmen som vises der følger vi 12 artister/kunstnere og deres liv og arbeid.

Kunstnerne og artistene som holder hus i Nyhavna inkluderer blant andre den unge anerkjente gitaristen Storm, den godt voksne anerkjente trommisen Morten «Diesel» Dahl, og videre artisten Mathias Angelhus, bandene Barren Womb og Black Moon Circle, og flere.

Gamle bygningskomplekser som huser kulturnæring og -skaping i dag var også nylig tema under musikkonferansen Trondheim Calling. I tillegg til eksempler fra andre norske byer, var Trondheims Musikkbyen Trondheim og Nyhavna der gjenstand for diskusjoner om byutvikling. Og hva som skjer med kulturaktørene når de gamle områdene rives eller fornyes. Mer om dette i Ballades spalter ved anledning.

Tilbake til Rockheim: Halvparten av prosjektet er en dokumentar laget av regissør, forfatter, komponist, vokalist, trommeslager, med mer, Carl Christian Lein Størmer.

Mathias Angelhus endte i løpet av opptakene med å lage utstillingens lydspor.

Den fysiske utstillingen vil bestå av to separate rom. Sentralt i det første rommet vil det stå en 3D-modell som viser Nyhavnaområdet slik det ser ut i dag, mens dokumentarfilmen vil fylle tre vegger fra gulv til tak i det andre rommet. Utstillingen skal vises i Rockheim Galleri, og vil være gratis å besøke. Det skriver Rockheim i pressemeldinga.