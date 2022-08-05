Ballade video: – Vi møtes på midten

Vi starter opp en ny sesong med Karin Park, SkarWorX, Norwegian Giants feat. Kim Castle & Lisa Rockfield, Datarock, Sleepyard, Rasmus og Verdens Beste Band med Christine Sandtorv, Ane Brun, Dunderbeist, Gothminister, Sahg og Blodkvalt.

Hei, alle sammen! Det er hyggelig å ønske velkommen til en ny runde med Ballade video, som etter hvert har blitt Norges største samling av nyere musikkfilmer. Vi starter opp med hele 11 videoer, der noen har kommet til mens vi har hatt sommerferie.

Det har allerede vært arrangert mange festivaler rundt om i landet. Ballade-redaksjonen har selv hatt gleden av å være til stede på blant annet Loaded i Oslo, Slottsfjell i Tønsberg, Roskildefestivalen i Danmark, Kongsberg Jazzfestival og Månefestivalen i Fredrikstad, og er akkurat nå på Notodden Bluesfestival, som pågår denne helgen. Neste uke står Øyafestivalen for døren. For mange markerer dette en årlig overgang mellom sommer og høst, før skole, arbeid og hverdag for alvor tar til.

Vi byr som vanlig på en rikholdig meny av aktuelle videoer, der vi denne gangen avslutter i det mørkere hjørnet av rocken. Gothministers ambisiøse «Pandemonium» må være det mest voldsomme som er spilt inn i Kulturkirken Jakob. Vi setter også et ekstra kryss i taket ved «XOXO» av SkarWorX, som på et svært solid og oppfinnsomt vis kombinerer dans og musikk.

Kort sagt: God fornøyelse!

KARIN PARK: Opium – Live at Hildas Holm

– «Opium» er først ut av ti sanger som jeg har valgt ut fra mine tjue år som låtskriver, forteller Karin Park. – Sangene har blitt spilt inn på nytt sånn som jeg hører dem nå. I en helt ny drakt.

«Opium» er hentet fra det kommende albumet Private Collection, som slippes 7. oktober.

Dette er Parks syvende soloalbum, og består av ni nyinnspillinger av klassiske spor fra hennes back-katalog, samt den nyskrevne åpneren «Traces of Me».

– Denne nye platen er i høy grad en reise i ensomhet som jeg har lengtet etter å gjøre, sier hun. – Dette er favorittsangene mine gjennom 20 års skriving og komponering, nyinnspilt slik jeg oppfatter dem nå. Mange av versjonene er hvordan jeg spiller dem live, alene med synthene mine, Mellotron og orgel.

På noen spor hører vi også ektemann og Årabrot-kollega Kjetil Nernes på gitarer, Andrew Liles fra Nurse With Wound på synth, samt Benedetta Simeone på cello. Karin Park har blitt omtalt som «den skandinaviske Nico» – og den mørke ambient-legenden Lustmord har kalt henne «en naturkraft».

«Opium» er skrevet av Karin Park, Dave Etherington og Tinashe Fazakerley. Videoen er filmet av Jolina Elish ved naturparken Hildas Holm i Sverige. Artisten skal også ut på en omfattende europaturné med A.A. Williams i høst.

SKARWORX: XOXO

«XOXO» er hentet from SkarWorX´ andre album. Det har tittelen SEED – X vol. 2, og ble sluppet på Grappa 4. februar 2022. Nå har sangen også blitt bildelagt på beste måte.

– Personlig synes jeg videoen har blitt helt fantastisk, sier Øystein Skar fornøyd til Ballade video. – Det var jo også en hyggelig overraskelse at den, i likhet med min forrige video fra Frank og Kim, ble nominert til kortfilmfestivalen i Grimstad.

– Det ble ingen pris, men for vår del var det bare utrolig kult at begge videoene ble nominert. Vi håper folk liker den.

Sentralt i videoen er koreografi og dans av den anerkjente og meriterte danseren Sudesh Adhana.

– Først og fremst må jeg si at jeg er svært takknemlig for å kunne jobbe med så flinke folk som Sudesh, Frank, Kim og resten av gjengen bak videoen. Det var en ambisiøs ide som lå bak, og det var litt «Tenet» over det hele i starten, så vi måtte holde tunga rett i munnen.

– Vi fikk Sudesh til å koreografere en dans i to retninger. En som gikk fremover i tid, og en som gikk bakover. Begge dansene ble så reversert i post-produksjon, og klipt sammen slik at personen møter seg selv på midten, gjennom disse to koreografiene.

– Vi ønsket en dans som beveget seg gjennom tid og rom, samt elementer som vann og støv. Sudesh er jo en fantastisk danser, så vi lot han også improvisere fritt på noen partier, og så brukte vi deler av det.

Den lekre og stilsikre regien på «XOXO» er ved Kim Berg og Frank Aron Gårdsø i SIMMcore, som også har klippet sammen videoen. Koreografien og dansen er som nevnt ved Sudesh Adhana, mens Michael Mark Lanham har filmet.

NORWEGIAN GIANTS feat. Kim Castle & Lisa Rockfield: Good God

Tarjei Krogh er en dyktig norsk fotograf, som ellers uttrykker seg kreativt via musikkollektivet Norwegian Giants. Nå har han fått med seg Kim Castle og Lisa Rockfield fra Idunsfella musikkollektiv til å gjøre vokal på låten «Good God». De to jobber også sammen i prosjektet Konsekvensen.

Lisa Rockfield er for øvrig aktuell med sin debutsingle, «What’s up with love?», produsert av nettopp Kim Castle, aka Kim Morten Mohn. Hun kommer også med sin andre single, der hun har fått med seg den amerikanske rapperen og produsenten Pace Won på gjestevers.

– Norwegian Giants kommer med nytt album snart. Der blir det mer fra Lisa og Kim, lover Tarjei Krogh.

«Good God» er hentet fra Norwegian Giants’ debutskive, Fasan, som kom i 2021. Det finnes også en fyldig digital remix-skive til sangen.

– Det begynner vel å nærme seg et års tid siden Monkerud, Tarjei Krogh, Lisa Lisa og jeg sjæl dro til Sandvika ved Folkebadet, utrustet med Jägermeister og en ide om å lage en enkel og bajasete musikkvideo, forteller Kim Castle.

– Det vi hadde i budsjett blæsta vi på den Jägermeister-flasken. Kult at det til syvende og sist ble en musikkvideo ut av det. Tusen takk til alle som bidro. Og tusen takk til alle som sjekker den ut.

Videoen er klippet av Aleksander Dario hos Filthy Frames.

DATAROCK: Double Vision

Også Datarock slapp en ny single og video denne sommeren. «Double Vision» er hentet fra det nye albumet Media Consumption Pyramid, som er planlagt utgitt tidlig i 2023.

«Double Vision» ble spilt inn i Toolshed i London og YAP HQ i Bergen. Sangen er mikset av The Chemical Brothers’ co-produsent Steve Dub i Liverpool – en mann som har jobbet med både New Order og Depeche Mode. Den er mastret av Mike Marsh, som tidligere har samarbeidet med størrelser som Prodigy, Basement Jaxx og Björk.

– Låten er vel bare en feiring inn i sommeren av at hele Datarock-gjengen omsider er samlet dobbelt opp både på albumet og på scenen, fortalte Fredrik Saroea til musikknyheter.no i juni.

– Opptakene til platen ble gjort i YAP HQ fra mars 2020 – da Norge stengte ned. Det er samme sted som vi spilte inn Face the Brutality, 12-tommeren «A Fool at Forty is a Fool Indeed» og hele solo-debuten min – Rona Diaries, oppsummerte han.

– Vi tenkte det var på høy tid å ta litt inspirasjon fra Beastie Boys, og med Steve Dub på laget så snek det seg kanskje en smule Chemical Brothers inn også. Videoen er vel en slags lyrics video – som er rimelig absurd med tanke på hvor ute teksten er.

Videoen er filmet, klippet og animert av Christoffer Aksens fra FORM i Bergen, og inneholder også bildemateriale av Tom Oxley, Øystein Fyxe, Knut Åserud og Ketil Mosnes.

SLEEPYARD: Klinkekule (Panoramic Mix)

Sleepyard ga tidligere i år ut albumet Head Values, som Ballade video har publisert flere eksempler fra. Dette er bandets sjette album, stadig vekk med brødrene Oliver og Svein Kersbergen i førersetet. Og en ordentlig flott plate det tok nærmere fire år å få helt riktig.

– «Klinkekule» er faktisk første gang vi har brukt en norsk tittel på en Sleepyard-låt. Dette er en lengre og annerledes miks enn den som er på vårt nyeste album, Head Values, på Apollon Records, forteller Oliver Kersbergen i en kommentar til låten.

– «Klinkekule (Panoramic Mix)» byr på mer perkusjon spilt av Kjetil Manheim. Jeg hadde lyst til å spille en Mellotron her, og har også tatt i bruk en Vox Starstream. Katje Janisch står for fløytespillet.

– Jeg håper dere liker denne trippy videoen av vår venn Christopher Olson, avslutter vokalisten og låtskriveren, multi-instrumentalisten og produsenten i Sleepyard.

RASMUS OG VERDENS BESTE BAND: Søt musikk feat. Christine Sandtorv

Hei Ballade! Lurer på om dere har lyst til å vise videoen til den nye sangen vår?

Det er Rasmus og Verdens Beste Band som nylig lurte på dette. Og det har vi jo, så her kommer videoen til den nye låten «Søt musikk». Den hadde release sist fredag, og var listet på Spotifys «New music friday».

«Søt musikk» er produsert av Yngve L. Sætre, som har jobbet med alle fra DumDum Boys og Kaizers Orchestra til Pogo Pops og Jan Eggum. Co-produsent er Enslaved-trommeslager Iver Sandøy. Singelen er en forsmak på den nye Rasmus og og Verdens Beste Band-albumet som kommer 2 september. Utgivelsen distribueres av Universal Music Norway.

– «Søt musikk» handler om å være forelska i hvem man vil, og er et lite stykke trøndersk bergenspop, sier Rasmus Rohde i en kommentar.

Rasmus og Verdens Beste Band har her slått seg sammen med Christine Sandtorv fra Ephemera, Stjerneteller og mye mer. Til sammen har de gitt ut mange barneplater, laget moderne barnemusikk-klassikere som Drømmeland og Puppan te pappa, mottatt seks Spellemannpriser, Kardemomme-prisen og Teskjekjerringprisen.

Rasmus og Verdens Beste Band ble startet i 2007, da Rasmus fikk med seg kompisene Erlend og Jovan og lagde barneplaten Kyssing e hæsli.

ANE BRUN: Fingeravtrykk

Ane Brun har en lengre periode oversatt noen av sangene sine til norsk. Disse sangene har gjerne fått nye videoer med en litt spesiell signatur, der artisten selv også forteller litt om bakgrunnen for sangene.

Denne gangen stopper hun til og med opptaket, fordi hun ikke helt får «fellingen». «Fingeravtrykk» er en norsk utgave av «Fingerprints», som opprinnelig kom ut på After The Great Storm i 2020.

Sangen handler om sorg og savn etter noen som har gått bort. Som Ane selv sier:

– Når noen har dødd, er det som om de blir virkelige igjen når man savner dem. Det er da man merker at personen har vært her før. Det går fra å være endimensjonalt til tredimensjonalt. Når jeg får kontakt med savnet og sorgen inne i meg, får jeg også kontakt med personen som er borte. Det synes jeg er veldig fint.

Regi og filming er ved Janne Lindgren. Musikken er ved Ane Brun og Martin Hederos, med tekst av Ane Brun. Sangen er spilt inn i Ocean Sounds Studio og Atlantis Studio, og er produsert av Ane Brun, Martin Hederos og Anton Sundell.

Det kommende albumet med norske tekster er ventet til høsten. Ane Brun spiller ellers på Sentrum Scene i Oslo 24. og 25. september og i Olavshallen i Trondheim 26. september. Deretter følger nye konserter i Stavanger Konserthus 1. oktober – og i Grieghallen i Bergen 2. oktober.

DUNDERBEIST: Karmen

Dunderbeist har i sitt 15. år som band sparket i gang det de omtaler som sitt mest ambisiøse prosjekt hittil. «ÅRET» er et prosjekt som strekker seg over 12 måneder med 12 utgivelser. En ny låt hver bidige måned skal lages, spilles inn, mixes, mastres og gis ut på 30 dager, før de må gå i gang med neste. Ved årets slutt samles alt i en fullengder som gis ut en gang til neste år.

– Håpet er jo at vi skal lære noe mer om hvordan vi lager musikk, og om hvordan tidspresset og alt rundt påvirker prosessen, sier Torgrim Torve.

– Det er ikke nødvendigvis det at 12 låter på 12 måneder egentlig er så mye. Vi lager jo mer enn det på et helt vanlig år, men det at låtene ikke rekker å «høres inn» eller modnes over tid før de slippes, føles veldig skummelt og fristende på samme tid.

– Her rekker vi ikke overarbeide noen ting. Dét kan ofte være bra for å prøve å beholde noe av umiddelbarheten som fins i å ha en helt ny ide og ei blank ny låt, forteller vokalisten, som også har lagd omslaget til den nye singelen.

– «Karmen» er den sjette låta, midtveis inn i året. Det er ei låt som egentlig er tyngre enn den først virker som. Noe som jeg også ville bruke videoen til å gi litt mer plass. For hver singel dette året har jeg hatt gleden av å sette av tid til å lage et cover, og finne en slags manifestasjon av låta på verkstedet mitt på Alnabru.

– Jeg har lenge hatt lyst til å filme den prosessen, så når vi var halvveis i prosjektet og hadde ei låt som trengtes å utdypes litt, så passa det bra. Jeg vet jo med meg sjøl at når det er på det mørkeste, så bør man si noe høyt til noen om hva som oppleves vanskelig. Det gjør det plutselig reelt. Eller ekte på et vis.

– Og har man noen rundt seg som kan plukke opp dét, uten egentlig å gjøre noe annet enn å bare være der, så er det mer enn nok. Å bare være akkurat der midt i mellom det som har blitt sagt og det usagte – til det verste har ridd av seg. Det trenger vi av og til. Når det blir for ille.

Dunderbeist består ellers av John Birkeland Hansen, Ronny Flissundet, Kristian Liljan og Fredrik Ryberg.

GOTHMINISTER: Pandemonium

«Pandemonium, the palace of Satan, rises suddenly built out of the deep.»

Det skrev John Milton i det store, religiøse 1600-tallsdiktet Paradise Lost. Og det har gitt tittel til den nye singelen med Gothminister, alias Bjørn Alexander Brem. Pandemonium blir også tittelen på det kommende albumet, som slippes på tyske AFM Records 21. oktober 2022.

«Pandemonium» er nå sluppet med en ambisiøs musikkvideo. Her blir vi tatt med til nygotikkens æra rundt 1880, hvor vi finner Gothministers by under angrep fra dens egne innbyggere. Den gamle, onde kongen, spilt av Gothminister selv, må konfrontere kaos og opprør blant sine egne. Opprørerne ønsker å styrte kongen. Men man skal alltid være varsom for hva man ønsker seg.

– Kongen er død. Lenge leve kongen! sier Gothminister til Ballade video.

– «Pandemonium» er en av de tyngste og lengste låtene Gothminister noen gang har sluppet.

Vi var spente på å se hva folk synes om den nye sounden. I en tid hvor TikTok og andre sosiale media-plattformer promoterer korte musikksnutter på bare noen sekunders varighet, ville vi gå den motsatte veien og introdusere det nye albumet med et mer enn 5 minutter langt åpningskutt.

Gothminister, som sist lot høre fra seg på albumet The Other Side i 2017, står på scenen på Parkteateret i Oslo, fredag 12.november. Her har han med seg gode venner som Annette Gil og DJ Halfface.

Den innholdsrike og dramatiske videoen til «Pandemonium» er alt sett mer enn 100 000 ganger på YouTube. Den har regi av Daniel William Bones, mens Tor Eigil Scheide står for filming og klipp. Produksjonsdesign og makeup-effekter står Bjørn Alexander Brem selv for, i samarbeid med Gard Strand.

SAHG: Fall Into the Fire

Sahg fra Bergen lader opp til slipp av sitt sjette album. Det kommer ut 21. oktober 2022 på den tyske labelen Drakkar Entertainment.

– «Fall Into the Fire» er en av låtene som virkelig definerer den nye Sahg-platen. Dette er heavy metal i sin reneste form, sier vokalist, gitarist og låtskriver Olav Iversen. Han har med seg Mats Lilletvedt (trommer, sang) og Tony Vetaas (bass, sang).

– Etter at gitarist Ole Walaunet forlot bandet i 2016, har Sahg fokusert på å skrive enklere låter. Som trio ville vi tilbake til kjernen og gjenoppdage essensen i heavy metal-sjangeren. De to foregående albumene inneholdt mer komplekst og progressivt materiale, men vi har fått nok av det.

– Jeg husker at jeg tenkte: «Hvordan kan vi lage en Sahg-låt som treffer headbangeren i deg på enklest mulig måte?» Dette er det som kom ut. Det enkle åpningsriffet er ryggraden i «Fall Into the Fire», samtidig som det upretensiøse, fengende refrenget ble hentet fra en låt som vi skrev for en tid tilbake.

– Melodilinjen i vokalen er like umiddelbar og rett på sak. De første ordene som rullet av tungen når vi jammet på låten var «You scored the Devil’s daughter», som ledet meg inn på sporet av å skrive en tekst om en som sjekker opp en sjarmerende dame på byen en kveld. Morgenen etter oppdager du at du har tilbrakt natten med datteren til Djevelen. Det er en låt om å havne i trøbbel, av den typen som du ikke klarer å komme deg ut av.

Sahg besto opprinnelig av medlemmer fra Audrey Horne, Gorgoroth, Wardruna og Manngard. De markerte seg først på den norske metalscenen i 2006, da debutplaten Sahg I gikk inn på VG-lista Topp 40. Siden har bandet gitt ut ytterligere fire album, spilt en lang rekke turneer og festivaler i Europa, USA og Asia, og delt scener med noen av metal-sjangerens største band.

Videoen er ved Drain Hope, og er sett mer enn 20 000 ganger på kort tid.

BLODKVALT: Decapitation

Øya-aktuelle Blodkvalt spiller i teltscenen Sirkus, lørdag 13. august. Samtidig har det Oslo-baserte bandet signert med Fysisk Format, og lanserte første singel fra sin debutplate nå på onsdag.

– Med inspirasjon fra den kaotiske energien i tidlige metal-demoer, med referanser fra blant annet svartmetall, grindcore, punk og noise, leverer Blodkvalt ekstrem-metal med et primalt og rått sound, skriver Fysisk Format i en pressemelding. De omtaler også bandet som «et kaotisk og isende kaldt friskt pust på den norske metalscenen».

«Decapitation» er første singel fra den kommende albumet Algor Mortis. Etter å ha sett Blodkvalt opptre på Bylarm var labelsjef i Fysisk Format, Eivind Imingen, raskt ute med å tilby dem platekontrakt.

– Vi er veldig glade for å ha signert med Fysisk Format , og gleder oss voldsomt til slipp av plata, sier Blodkvalt selv. Bandet består av Eskild Myrvoll (Mall Girl, Daufødt, Kanaan), Eirik Reithaug (Daufødt), Tibor Teskeredzic og Håkon Sakseide.

Som en B-side på singelen slippes også en liveversjon fra Bastard Bar i Tromsø av låten «Rotting Flesh». Debutalbumet Algor Mortis treffer butikkene 18. november.

Martin Eikanger Danielsen har filmet videoen, mens Tibor Teskeredzic har stått for klipp.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 148 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤

Red. mrk.: Tittelen på ukens Ballade video ble endret fredag 5. august kl. 14.38.