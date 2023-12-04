Filmpremiere hos Ballade: Håp i Amerika. En rockumentary

«Håp i Amerika» er musikkfilmen fra en reise som utforsker demokrati, ytringsfrihet og musikk i USA. Nå kan du se den her hos Ballade!

De møter rockestjerner og stjernepolitikeren Bernie Sanders. De spiller i parker, på puber, med poet og predikant. Hele reisen til musikerne Henning Andersen og Danny Young og filmcrewet i fjor høst er dokumentert gjennom linsa og satt sammen til rockumentaryen «Håp i Amerika».

Ballade har fulgt produksjonen av filmen, og vi er veldig glade for å endelig kunne vise den i sin helhet her.

– Jeg prøver å si noe om ytringsfrihet og debatt gjennom musikken, det er utgangspunktet for prosjektet, fortalte Henning Andersen til oss tidligere i år.

– Bakteppet var at jeg synes det var en så dyster og ensidig framstilling av USA, med utsikter til voldelige opprør og et brukket demokrati. Jeg håpet at det ikke var så ille. Så jeg ville få folk i tale gjennom musikken. Danny (Young, fra bandet Gluecifer, red. mrk.) foreslo å dra til USA, og det gjorde vi – uten noe annet i bagasjen enn musikken.

Andersen og Young raste så rundt i USA i november, og brukte musikken for å få folk til å snakke om vanskelige temaer i et polarisert USA. – Musikk er en viktig ytringsform. Hvis flere spiller og lager musikk, så er det bra for samfunnet. Vi prøvde å finne håp i mørket gjennom den.

Se også Ballade video: Da Henning møtte Bernie Sanders

«Håp i Amerika» ble første – og hittil eneste – gang vist for et publikum på Jessheim Experience, en festival med musikk, masterclasses og samtalemøter om musikken og livet arrangert av Andersen og teamet i slutten av oktober. Nå er den tilgjengelig her hos Ballade, for alle. God fornøyelse!