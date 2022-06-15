Økonomiprofessor Ola Kvaløy går tilbake til popen

Sangeren i bandet Lano Places er tilbake i populærmusikken. Til høsten kommer det første soloalbumet.

En singel har kommet, nok en ny singel kommer denne uka, fra Ola Kvaløy. For mange er han mest kjent som økonomiprofessoren som skriver i Dagens Næringsliv.

– Neste låt ut er mer up-tempo. Ja, mer som rock å regne. «No Hideaway» er en sang om kjærligheten og angsten, laget rett før siste studioøkt. Den satt som et skudd etter ganske få takninger, skriver Kvaløy sjøl. I presseskrivet gjør de et poeng ut av hans professorkarriere ved Universitetet i Stavanger. Mens andre legger merke til at vokalisten fra bandet Lano Places er tilbake og lager musikk.

Her legges koret på den kommende låta:

– Musikken kommer ut på et nytt lite plateselskap drevet av Morten Abel, Einar Espeland og meg, fortsetter økonomiprofessoren til Ballade.no. Ikke at vi skal gå helt i staver over titler her, men både Abel må (underdrevet) sies å ha en karriere å legge merke til, Kvaløys kronikker i Dagens Næringsliv er også ganske synlige – og for mange som fulgte norsk poprock som ble til den frodige skogen den er i dag, er Lano Places et navn som rakk å lage musikk som huskes i årene rundt 2000.

Singelen kommer på fredag – og solodebuten med album er planlagt til høsten.