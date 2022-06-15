Ola Kvaløy

HAN FRA LANO PLACES ... Eller «han fra DN»: Ola Kvaløy lanserer soloalbum i løpet av året.(Foto: Elektrolüd rec.)

Økonomiprofessor Ola Kvaløy går tilbake til popen

15.06.2022
Siri Narverud Moen

Sangeren i bandet Lano Places er tilbake i populærmusikken. Til høsten kommer det første soloalbumet.

En singel har kommet, nok en ny singel kommer denne uka, fra Ola Kvaløy. For mange er han mest kjent som økonomiprofessoren som skriver i Dagens Næringsliv.

– Neste låt ut er mer up-tempo. Ja, mer som rock å regne. «No Hideaway» er en sang om kjærligheten og angsten, laget rett før siste studioøkt. Den satt som et skudd etter ganske få takninger, skriver Kvaløy sjøl. I presseskrivet gjør de et poeng ut av hans professorkarriere ved Universitetet i Stavanger. Mens andre legger merke til at vokalisten fra bandet Lano Places er tilbake og lager musikk.

Her legges koret på den kommende låta:

– Musikken kommer ut på et nytt lite plateselskap drevet av Morten Abel, Einar Espeland og meg, fortsetter økonomiprofessoren til Ballade.no. Ikke at vi skal gå helt i staver over titler her, men både Abel må (underdrevet) sies å ha en karriere å legge merke til, Kvaløys kronikker i Dagens Næringsliv er også ganske synlige – og for mange som fulgte norsk poprock som ble til den frodige skogen den er i dag, er Lano Places et navn som rakk å lage musikk som huskes i årene rundt 2000.

Singelen kommer på fredag – og solodebuten med album er planlagt til høsten.

Lano PlacesMorten AbelOla Kvaløy

Relaterte saker

Lano Places cover

Lano Places – på vei til noe større

Lano Places var nylig nominert til Alarmprisen, og bet også bra fra seg på flere oppsummeringer av fjoråret. Debut-platen «Everyone...

Flere saker

Bildet er fra forsiden til boka «Charleston i Grukkedalen. Afroamerikanske artister på norske scener – fra ”blackface” komikere til Louis Armstrong»

”Afrikas Sønner spiller noksaa godt paa Horn”

Imponerende verk om afrikansk-amerikanske artister i Norge.

Erik Dæhlin

Den offentlige støtten til musikk er skeivfordelt og må omfordeles radikalt

Skal vi støtte institusjonene eller de kunstnerne som lever og skaper nå? Erik Dæhlin kommenterer debatten om kunstmusikk som har...

Aria Borealis sang tidligmusikkonkurranse

Ny internasjonal sangkonkurranse til kulturbyen Bodø

Aria Borealis Bodø heter konkurransen som vil samle noen av verdens fremste tidligmusikksangere til den europeiske kulturhovedstadsbyen Bodø i 2022.