Populærmusikk

Lano Places – på vei til noe større

Publisert
19.02.2002
Skrevet av
Jan-Olav Glette

Lano Places var nylig nominert til Alarmprisen, og bet også bra fra seg på flere oppsummeringer av fjoråret. Debut-platen «Everyone Likes To be Lonely» på den relativt nystartede Stavanger-labelen CCAP vartet opp med finstemt popmuskkk, og kom som en stor og positiv overraskelse for norsk musikkliv.

Vakker harmonisang og et fokus på melodier dannet grunnlaget for sanger Ola Kvaløys melankolske tanker. Lano Places plasserte seg musikalsk et sted mellom den kosmiske amerikanske popmusikken til The Byrds

og britisk folk- og visesang.

I tillegg til mye radiospilling fikk bandet sjansen til å være med på Øya-festivalen i gjennombruddsåret. Tildels panegyriske anmeldelser ble også delt ut av norsk presse, men de helt store salgstallene har foreløpig latt vente på seg – tross en aldri så liten radio-hit med singelen «Isolation Street». Per november 2000 hadde likevel minst 1400 nordmenn gått til anskaffelse av «Eveyone Likes To be Lonely» – slett ikke så verst salgstall for et debutalbum på et lite, selvdrevet selskap.

Lano Places er basert i Bergen og Stavanger, og øver i helgene. Mest i Bergen , tidvis i Stavanger. Med tre siddiser og to ålesundere kan man snakke om et ekte Vestlands-band – og et vellykket sådan. Vårparten byr på
innspilling av ny musikk og en tur til by:Larm i Kristiansand. Ballade fikk noen ord med vokalist og frontfigur Ola Kvaløy, og startet med å spørre om forventninger til by:Larm-opptredenen.

— Vi gleder oss selvsagt, men forventer ikke så mye mer enn det. Det blir kjekt å dra dit siden vi ikke har vært i Kristiansand før. Det blir også kjekt å få å se andre band og å være der. Vi vet ikke hvordan sørlendingene er , men håper det blir mye folk og god stemning når vi spiller.

Hvordan synes dere det står til med norsk musikk ellers?

— Jeg synes det står bra til. Det kommer en del bra musikk fra Norge, og det virker som man har fått selvtillit, og synes at norsk er bra sammenlignet med det utenlandske. Jeg vet ikke egentlig hvem jeg ville trukket frem, men Kings of Convenience og Whopper liker jeg. Generelt foregår det mye innen ulike genre. En forskjell fra tidligere er også det at man de senere årene har fått muligheten til å gi ut plater mye enklere enn før. Billigere
opptaksutstyr gjør at man kan spille inn i sitt eget soverom og gi ut plater i 500 eksemplarer. Før måtte man på en måte vente på å bli oppdaget – nå kan man mer sette i gang på egen hånd. Det har blomstret opp en masse
små selskaper. Jeg tror også det at velstandsnivået øker, gir større mulighet for å drive med en «luksusvare» som kunst i mer utbredt omfang. Det er todelt – noen vil si at det er i dårlige tider vi har behov for kunst. Jeg vet ikke egentlig hvordan jeg vil uttrykke det , men i gode tider tror jeg folk har overskudd til å drive med kunst – og konsumere kunst. I dårlige tider konsentrerer man seg om å dekke primære behov. Det spørs likevel hvordan
rikdommen kanaliseres; om man gir unge folk som har lyst muligheter for å uttrykke seg. Det kan i hvert fall virke som om flere holder på med musikk enn før.

Hvilket forhold har dere til livejobber kontra studioarbeid?

— Vi er ikke et utpreget liveband, men mer et band som liker å utarbeide ting i øvingsstudioet eller i innspillingsfasen. Men det er kjekt å spille live også, selv om vi foreløpig ikke helt tør å slippe oss løs og improvisere live. Livejobene kan føles som noe av en tvangstrøye i forhold til de mer kreative prosessene, selv om mange sier at vi låter veldig likt live og på plate. Vi merker fort hvilke sanger som funker best live. Det er en egen form for kommunikasjon å spille for publikum. Noen sanger er mer «live» sanger fordi de fungerer
bedre for 100 mennesker – andre passer bedre alene i en stol foran anlegget .

Hva skjer ellers med Lano Places fremover?

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— I mars går vi i studio for å spille inn en ny plate. Vi satser på at det kommer en EP før sommeren og et album til høsten, uten at jeg helt vet progresjonen. Vi skal spille i Oslo på So What i forkant av by:Larm, og håper at vi også kan få noen flere spillejobber etter at vi har vært i studio.

Mer om Lano Places kan du lese på nettstedet deres.

BransjeFestivalerGenrePopulærmusikkPlateutgivelser

