Gramo-statistikk: Tallet er 444:33,22 for Isak Heim og Rat City

Her er tallene fra radio og annet som gir penger i kassa til Gramo-medlemmer. I januar–september 2019 krevde Gramo inn 167 millioner i vederlag. Det høyeste vederlaget for utøvere ligger på nær 322 000,- Gjennomsnittsutbetalinga til én mottaker ligger på nær 4000,- Rat City med Isak Heim hadde fjorårets mest avspilte låt.

I tillegg til 167 millioner vederlagskroner kom det inn 30 millioner i avgift til Fond for utøvende kunstnere via Gramo.

Du tenker kanskje mest på hva du har lytta til og hva en radiostasjon i nærheten av deg har spilt av i dette rare, inneværende året. Men Gramo, som samler vederlag på vegne av sine medlemmer etter antall avspillinger, presenterer nå tallene de har sammenstilt fra 2019. Det snodigste er nok tallene som viser hvor lenge radiostasjonene, og andre, spilte av en låt produsert i Drammen: Den låta som er aller mest spilt i 2019 er «Kind of Love» med Isak Heim og Rat City. Låta er spilt i 444 timer, 33 minutter og 22 sekunder. Hehe! Dette tilsvarer 9320 ganger, leser Ballade.no i rapporten som vederlagsselskapet sendte ut mandag.

Gramo samler inn vederlag etter avtale når radiostasjoner, butikker, hoteller, med flere bruker innspilt musikk. Pengene blir fordelt og utbetalt til artistene og musikerne som har deltatt på de avspilte innspillingene, og til plateselskapet/mastereieren. I tillegg krever Gramo inn avgift til Fond for utøvende kunstnere.

Rapporten som kom denne uka – som altså gjelder avspillinger av norsk musikk i 2019 – løfter fram norske kvinnelige soloartister:

Astrid S er nest mest avspilt (fra lista deres Topp 100 mest spilte hovedartist).

Astrid S og Sigrid har seks låter hver på Topp 100 mest spilte norske låt, mens Julie Bergan, Dagny og Ina Wroldsen har fire låter hver. Gabrielle, Sophie Natalee og Emma Steinbakken er noen av de andre kvinnelige utøverne som også er inne på topplista.

1/3 av Topp 100 mest spilte norske hovedartister er kvinnelige soloartister. Men rapporten viser også at en overvekt av vederlagene mottas av menn; nær 78 %.

For utøvere er innsamling/registrering foreløpig bare a jour til og med september 2019, og i perioden januar–september kom det til sammen inn 14 895 605,- kroner. Det høyeste vederlaget ligger på nær 322 000,-*

Gjennomsnittsutbetalinga til én mottaker som er utøver ligger på nær 4000,-*

Lista over mest spilte norske utøvere antyder hvem som lager nok av den mest populære musikken til å generere mye Gramo-inntekt. Topp ti her er

Kyrre Gørvell-Dahl (Kygo) – han har musikk som er spilt i over 2050 timer det året, så følger Astrid Smeplass, Alan Walker, Sigrid S. Raabe, Ina Wroldsen, før tre av norsk pops mest produktive produsentduoer følger, navnlig Espen Berg i Seeb (sjette plass), Simen M. Eriksrud i Seeb (sjuende), Mikkel S. Eriksen i Stargate, Tor Erik Hermansen, også Stargate, før Kent Sundberg på tiende plass. Donkey Boy/Rat City-bror Cato Sundberg følger like etter, på ellevte plass.

Gramo har behandlet 71.892 innspillinger og 155.852 timer radiospilt musikk for 2019. Først og fremst for å utbetale vederlag individuelt til musikere, artister og plateprodusenter – og avgift til Fond for utøvende kunstnere.

I Gramo-statistikken har vi samlet topplister per kanal og måned, mest spilte artist og utøver, norskandeler og oversikt over utbetalt vederlag.

Flere tabeller og sammenstillinger finnes i Gramo-statistikken 2019.

*De fleste norske utøvere er såkalte worldwide-medlemmer i Gramo, det vil si at de bruker Gramo til innkreving knytta til avspilling også i utlandet – og disse tallene referer til typiske (og topp-)vederlag for disse utøverne. Inntekter for produsenter finnes i egne tabeller.