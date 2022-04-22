Ballade video: Fra Kentucky til månen

Åtte nye musikkvideoer til vederkvegelse og inspirasjon. Med Sleepyard, Buster Sledge, Skaar, Friendship, Henning Andersen, Richard Gjems, Storm og Ildsjæl.

Det er helgen før utdelingen av årets Spellemannpriser, noe som også denne gangen har avfødt en del debatt. Vi kan i den forbindelse trekke frem kategorien for Årets musikkvideo, som skal deles ut på NRK 1 i del to av sendingen.

De nominerte artistene og regissørene er Girl In Red: «Body & Mind» av Thea Hvistendahl, Kjartan Lauritzen: «Million» av Martin Kopperud, Sei Selina: «Only When You’re Asleep» av Niels Windfeldt og Sondre Justad: «Sorry» (feat. Musti) av Julian Vargas og Eirik Svensson.

Samtidig har også Kortfilmfestivalen i Grimstad annonsert sitt program, som går av stabelen 8.-12. juni 2022. Også her er det et eget konkurranseprogram for norske musikkvideoer, noe du kan lese mer om under videoen til Skaar. Dette er den 45. gangen Kortfilmfestivalen arrangeres.

Vi har uansett vårt eget lille program, og ønsker god fornøyelse også her.

SLEEPYARD: Falling In Love

Premiere!

«Falling In Love» er skrevet av brødrene Svein og Oliver Kersbergen i det Stavangerbaserte bandet Sleepyard. Låten er hentet fra det kommende albumet Head Values, som slippes 13. mai på LP, CD og digitalt.

– Jeg ble kjent med Sandy Dedrick som sang i sunshine pop-bandet The Free Design på 1960-tallet. Vi møttes i en naturfoto-gruppe, forteller Oliver Kersbergen. – Da måtte jeg bare spørre om hun ville synge på en låt.

– Vi lot Sandy velge mellom forskjellige sanger, og landet på en låt min bror hadde in the works. Den var inspirert av å spille feil akkord etter å ha hørt mye på Bill Evans. Så skrev jeg en tekst og melodi til henne, mens Sandy spilte inn vokalen i et studio i Canada.

Head Values er ifølge Sleepyard bygget opp som et soundtrack til en imaginær film – med ambient musikk, små pianostykker og psykedelia.

På platen bidrar blant annet Kjetil Manheim fra Mayhem og Order på perkusjon, samt Mark Refoy fra Spacemen 3 og Spiritualized. Også Katje Janisch fra Florida synger på tre låter på platen, mens Gaute Storsve spiller lap steel-gitar på «Falling In Love».

– Dette er album nummer fem med Gaute. Vi møttes da vi begge var signert på Marit Karlsens Trust Me Records for tyve år siden.

Videoen til låten er laget av Chris O Visuals.



BUSTER SLEDGE: I Love This Road

Den folkemusikk-inspirerte trioen Buster Sledge fortsetter å levere fine videoer og sanger. Dette er den tredje videoen Ballade video presenterer i år, og oppfølgeren til tidligere viste «The Wind» og «Other Side».

Oslobaserte Buster Sledge slipper snart sitt første studioalbum, Call Home. Dette er oppfølgeren til Spirit, som bandet selv produserte og ga ut i 2020.«I Love this Road» er siste smakebit før albumet kommer på Heilo i mai.

Michael Barrett Donovan er fra Nord-California, men formulerer seg på klingende nynorsk om bakteppet for sangen:

– Som barn kjende eg, i likskap med fleire av vennene mine, ei motvilje i møte med uventa, men «ordinære» hendingar som at butikkar stengde for natta, gjekk konkurs eller endra stemning ut frå kven som var på jobb den dagen. At dei hyggjelege eller tiltalande eigenskapane til ein stad ikkje var ein konstant, ibuande kvalitet ved sjølve staden.

– Som den trivelege Mikke Mus-maskoten som slenger med leppa og har ein dårleg dag, eller favorittrestauranten din som brått får ein ny og langt mindre talentfull kokk bak grytene.

– Denne kjensla omfatta årstider – ei koseleg strand er mindre koseleg om vinteren – eller vener sine hus (mindre innbydande når dei ikkje ventar besøk) eller familieferien i lågsesongen, til eit reisemål som verkar audt og heimsøkt av spøkelse frå betre tider. I vaksen alder blei denne kjensla ein komplisert måte å reflektere over minne på.

Buster Sledge består ellers av Jakob Folke Ossum og Mikael Jonassen. Besetningen omfatter fele, banjo, gitar og tre sangstemmer. Videoen er filmet av James Adam Taylor, og er redigert av James Simmons.



SKAAR: Get Him Away From Me

– Videoen til “Get Him Away From Me” er endelig ute – og jeg er veldig stolt av den.

Det sier Hilde Skaar, som kommer fra Stord i Vestland. Hun debuterte på musikkscenen som 18-åring, og er i dag 23 år. Hun ble nominert som årets nykommer under P3 Gull 2019, som årets artist under NRJ Awards samme år – og som årets stjerneskudd under Bylarm-festivalen 2020.

I 2021 ga Skaar ut albumet The Waiting, der hun samarbeidet med artister som Emelie Hollow, Iris og DePresno. Sistnevnte har også vært med på å lage «Get Him Away From Me».

– «Get Him Away From Me» ble til på ti minutter. Jeg skrev bare alt jeg tenkte og alt jeg hadde lyst til å si, og så var den ferdig. Det ga meg trygghet til å stole på egen intuisjon og evner, og inspirerte også til de andre låtene på albumet, sier hun.

Videoen er også en av de utvalgte til Kortfilmfestivalen i Grimstad denne sommeren, som en av i alt 23 kandidater til prisen. Her har Juno Jensen og Kristin Winsents sittet i forhåndsjuryen. Ballade video kommer nærmere tilbake til dette, når flere av videoene i konkurranseprogrammet er sluppet.

Regien til «Get Him Away From Me» er ved Martin Bremnes.



FRIENDSHIP: Love Story

Friendship så dagens lys første gang i 2010, og ga alt året etter ut sin første singel på 7-tommers vinyl. Siden den gang har besetningen vært i stadig endring, men alltid med Fredrik Skalstad i spissen.

I dag anser han dette som sitt soloprosjekt, etter å ha gitt ut to kritikerroste album: Friendship i 2014, og Ain’t No Shame fire år senere. Den sistnevnte ble spilt inn i Studio Paradiso med Christian Engfelt.

I nyere tid har Friendship jobbet med å skrive nytt materiale, og «dykke dypere inn i rockens huler» – slik Skalstad selv uttrykker det. Det nye albumet kommer på Apollon Records i løpet av 2022, og har fått tittelen Alchemist of Your Destiny. Det er co-produsert av Marius Ergo, som tidligere har jobbet med blant andre Insomniac Bears, Lukestar og Snöras.

– Friendship er en blanding mellom personlige erfaringer og betraktninger gjort etter meditasjon, har Fredrik Skalstad sagt.

– Den første singelen var «Give Space», som representerte albumet på en god måte med både rolige og stemningsfulle partier, samtidig som mye energi og aggresjon kom til overflaten.



HENNING ANDERSEN: Kentucky

– I mine ører er «Kentucky» en moderne Americana-låt, sier Henning Andersen.

– Jeg liker hvordan mange «nye» amerikanske artister tilnærmer seg låtskriving og produksjon. Sjekk ut Sarah Shook & The Disarmers. Men jeg liker også den moderne produksjonen til Jason Isbell på Reunions-albumet. Eller hør på Ruen Brothers fra San Diego. Veldig kreativt og kult, synes jeg.

Henning Andersen er på vei med sitt første album, kalt Going Home. Det kommer ut på Tomter Fighting Records denne høsten, og har «Kentucky» som sitt første visittkort.

– Marius Hagen fra Team Me har produsert albumet, og han er perfekt til slik tenkning. Låtskrivingen min er nok ganske tradisjonell, men han gjør det moderne med yngre ideer og lang erfaring med innspillinger i en annen genre.

– Planene fremover er gjøre det jeg kan for å promotere musikken vi har lagd. Danny Young fra Gong Productions hjelper meg, og sier jeg må ut å øve opp underholdningsmuskelen. Jeg har alltid spilt gitar, men aldri vært frontmann – og aldri sunget meg gjennom en hel konsert. Så nå må jeg etablere et band som kan fremføre hele albumet når det kommer til høsten.

Videoen til «Kentucky» er filmet på Geiteberg i Tomter. I tillegg til Andersen på gitar og sang, hører vi også Marius Drogsås Hagen (gitar og keyboards), Marius Drogsås Hagen (bass), Magnus Østvang (Hammondorgel) og Anders Møller (trommer).



RICHARD GJEMS: Moon Going Down

Richard Gjems slipper i dag albumet The Youtube Sessions 2020/21. Det blir omtalt i det nyeste nummeret av Bluesnews, der blues-nestoren Øyvind Pharo gir den full pott og skriver:

– Dette albumet er en hel bluesforestilling. Nydelig oppbygd. En indre sammenheng og skjønnhet skapt med de enkleste virkemidler. En plate med stor indre rikdom. Med en sanger som ikke prøver å høres «svart» ut, men som går inni tradisjonen med ydmyk

selvfølgelighet og sjelfull stemme.

Richard Gjems har vært aktiv som sessionmusiker og munnspiller siden slutten av 1990-tallet. Han har spilt med bluesstørrelser som Rusty Zinn, Taildragger og Bill Sims, men også norske artister som Stein Torleif Bjella, Geir Sundstøl, Bendik Brænne, Martin Horntveth og DumDum Boys. Han har medvirket på en lang rekke plater, og opptrådt på alt fra juke joints i Mississippi til bluesgalla i Royal Albert Hall.

The YouTube Sessions 2020/21 er Gjems’ første soloalbum. Det kommer ut på sagnomsuste That’s Entertainment Records i Moss, som stadig drives av Arne Thelin.

– Skiva er spilt inn som tradisjonelle «field recordings» på mobiltelefon, gjort under korona-pandemien, forteller Gjems til Ballade video.

Foruten egne tolkninger av tradisjonelle blueslåter og spirituals, består plata også av en håndfull av hans egne instrumentaler.



STORM: Break Yourself

Da er vi over i den litt hardere avdelingen, som så ofte før. Og da starter vi like gjerne med en svært ung mann, som solodebuterer med litt av et trøkk. Leo Davadi Sundli er bare 13 år, og har her lagd en ganske eksepsjonell og hardtslående låt.

Han kaller seg Storm, og sier selv at han er inspirert av band som Bring Me The Horizon, Falling in Reverse, Motionless in White og Yungblud. Han har selv skrevet tekst og musikk, mens sangen er produsert av Martin Stenstad Selen, Erlend Gjerde og Tobias Østerdal.

– Denne låta er den perfekte første singelen til å presentere meg selv som artist, den er heavy og in your face, akkurat sånn jeg liker det, sier Storm.

Sundli var bare 11 år, da han først ga lyd fra seg. Det var i duoen Snøstorm, der han spilte sammen med den ett år eldre Gustav Engevik Kristiansen. De gjorde blant annet en video til låten «Stormen», som fikk en video laget av Hog&Hound i samarbeid med Valkyrien Productions.

Den profesjonelle videoen til «Break Yourself» er også laget av Valkyrien Productions, som her består av Toni Kotka, Ørjan Trotland, Sebastian Bragstad og Sverre Brandtzæg. Sangen ble sluppet på Indie Recordings i går, og er alt sett nærmere 8000 ganger.

Leo Davadi Sundli er for øvrig sønn til Sveinung Sundli, som mange av våre lesere nok kjenner fra Gåte.



ILDSJÆL: Insecure

Vi runder av denne uken med enda litt hard rock. Her skal vi hilse på Ildsjæl, som kommer fra Hammerfest – ofte omtalt som verdens nordligste by.

Ildsjæl kaller selv musikkstilen sin for nu metal, og består av Torden (vokal), Adrian (gitar), Carina (gitar), Elga (bass) og Jask (trommer).

Det er Torden som har skrevet teksten til «Insecure», mens musikken er ved Elga, Jask og Torden. Låten er spilt inn og slippes av ELGA Music Recording, og er finnmarkingenes første single. Den ble sluppet digitalt i mars, med et omslag basert på et maleri av Kurt Einar Eriksen.

Videoen er ved Doni Irawan, som også har vært involvert i klippingen. I hovedrollen finner vi Agus Triawan. Miksing og mastering har Simone Pietroforte stått bak. Vi hører og ser gjerne mer av dette bandet.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 138 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤