PÅ KONSERT I 2024? Illustrasjonsbilde, konsertpublikum på FOMAfestivalen 2023.

(Foto: FOMAfestival)

AktueltBransjen

Mener flere vil ta seg råd til kultur på fritida i 2024

Publisert
26.02.2024
Skrevet av
- Red.

Virke har spurt 1000 publikummere. 40 prosent svarer at de ønsker å bruke mer penger på kulturopplevelser i 2024.

Det er en av oppsummeringene i en ny publikumsundersøkelse etter at kulturforbruket har vært i store endringer under og etter pandemien. Og så påfølgende i økonomiske perioder – «dyrtid» – med stort press på husholdningene.

KulturPuls 2024 viser også at: Nær tre av fire gikk på kino minst en gang i løpet av 2023. Konsert og museum følger deretter blant de tilbudene som er mest brukt, med en årlig oppslutning på 64 prosent og 50 prosent. Nesten 70 prosent sier de vil bruke kulturtilbud mer, og mange svarer at billigere billettpris hadde gjort at de gjorde det.

Det er størst interesse for konserter og kino, etterfulgt av revy/standup/show
• 24 prosent svarer at de er «svært interessert» i konserter, mens henholdsvis 19 og
11 prosent svarer at de er «svært interessert» i kino og revy/standup/show.
• Derimot er bare 4 prosent «svært interessert» i å gå på opera og 2 prosent er
interessert i ballettforestillinger.
• Kvinner er mer interessert enn menn i alle kulturtilbudene, med unntak av festivaler,
museum og debatter/foredrag.

Livemusikk er populært: Blant repsondentene i Kulturpuls. (Foto: Virke/opinion (skjermbilde grafikk Kulturpuls))

– Nordmenn ønsker seg mer innhold og gode opplevelser i livet – dette vises tydelig gjennom disse tallene. Det sier bransjeleder for kreative næringer i Hovedorganisasjonen Virke, Emma Lind i en pressemelding.

19 prosent svarer at de fornøyde med kulturtilbudet i sitt nærområde. 35 prosent er noe fornøyd med kulturtilbudet.

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Undersøkelsen som Opinion har utført på oppdrag fra Virke, ble gjennomført den siste uken i desember 2023 i et landsrepresentativt utvalg på
totalt 1000 innbyggere over 18 år.

Emma Lindpublikumsutviklingvirke

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Dutty Dior på scenen foran publikum på Sentrum Scene i 2020.

Prisene stiger, men konsertsteder kvier seg for å sende regninga til publikum

Konserthøsten produseres med samme prisstigning som på korn, strøm og lønninger ellers i samfunnet. Noen spillesteder synes det er vanskelig...

Arktisk Kultursenter

Norske kulturhus: – Situasjonen for kulturhusene i Nord-Norge er fortvilende

Publikumssvikt og bortfall av inntekter og innhold: Bølgen starter nord for Olavshallen og går nordover, særlig.

Flere saker

Bilde studio–1

På plass igjen

Når Ingerlise Størksen slipper soloplate på eget selskap etter ti års pause fra Ephemera, er det en ny og utfordrende...

Benny Borg mottok Tekstforfatterfondets ærespris

Tekstforfatterfondets Ærespris 2019 til Benny Borg

Æresprisvinneren 2019 er noe så unikt som en svenske som har blitt en norsk nasjonalskatt, sa Knut Lystad fra Tekstforfatterfondet.

Erik Hillestad

Erik Hillestad utnevnt til ridder

Hans Majestet Kongen har utnevnt daglig leder i Kirkelig Kulturverksted, Erik Hillestad, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske...