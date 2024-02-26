Mener flere vil ta seg råd til kultur på fritida i 2024

Virke har spurt 1000 publikummere. 40 prosent svarer at de ønsker å bruke mer penger på kulturopplevelser i 2024.

40 prosent svarer at de ønsker å bruke mer penger på kulturopplevelser i 2024.

Det er en av oppsummeringene i en ny publikumsundersøkelse etter at kulturforbruket har vært i store endringer under og etter pandemien. Og så påfølgende i økonomiske perioder – «dyrtid» – med stort press på husholdningene.

KulturPuls 2024 viser også at: Nær tre av fire gikk på kino minst en gang i løpet av 2023. Konsert og museum følger deretter blant de tilbudene som er mest brukt, med en årlig oppslutning på 64 prosent og 50 prosent. Nesten 70 prosent sier de vil bruke kulturtilbud mer, og mange svarer at billigere billettpris hadde gjort at de gjorde det.

Det er størst interesse for konserter og kino, etterfulgt av revy/standup/show

• 24 prosent svarer at de er «svært interessert» i konserter, mens henholdsvis 19 og

11 prosent svarer at de er «svært interessert» i kino og revy/standup/show.

• Derimot er bare 4 prosent «svært interessert» i å gå på opera og 2 prosent er

interessert i ballettforestillinger.

• Kvinner er mer interessert enn menn i alle kulturtilbudene, med unntak av festivaler,

museum og debatter/foredrag.

– Nordmenn ønsker seg mer innhold og gode opplevelser i livet – dette vises tydelig gjennom disse tallene. Det sier bransjeleder for kreative næringer i Hovedorganisasjonen Virke, Emma Lind i en pressemelding.

19 prosent svarer at de fornøyde med kulturtilbudet i sitt nærområde. 35 prosent er noe fornøyd med kulturtilbudet.

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Undersøkelsen som Opinion har utført på oppdrag fra Virke, ble gjennomført den siste uken i desember 2023 i et landsrepresentativt utvalg på

totalt 1000 innbyggere over 18 år.