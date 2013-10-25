Bransjen

Ny direktør i BNO

Publisert
25.10.2013
Skrevet av
- Red.

Olaf Mackenzie er tilsatt som direktør for økonomi og administrasjon i Bergen Nasjonale Opera.

Olaf Mackenzie kommer fra jobben som produksjonssjef ved Den Nationale Scene. Tidligere har han blant annet jobbet som produksjonssjef i Festspillene i Bergen, New Zealand International Festival og Assembly Theatre under Edinburgh-festivalen.

– Stillingen som direktør i BNO oppleves for meg som et naturlig steg videre i en karriere som har vært jevnt fordelt mellom musikk- og teateradministrasjon. I BNO skal jeg lede et erfarent og dedikert team som sammen skal styrke selskapets posisjon som en av landets mest dynamiske nye kulturinstitusjoner, sier Mackenzie i en pressemelding.

Mackenzie tiltrer i stillingen 15. januar.

