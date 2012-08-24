Pensjon gir orkesterunderskudd

– Vi kan ikke fortsette slik, sier direktør Bernt Bauge i Harmonien i Bergen. For Oslo-Filharmonien vil økt pensjonskostnad få konsekvenser for driften.

Pensjonskostnadene gjør store innhugg i budsjettene til de filharmoniske orkestrene i Bergen og Oslo. Begge har status som nasjonale institusjoner og mottar tilsammen opp mot 250 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2012.

Bergen Filharmoniske Orkester må kostnadsføre 6 millioner kroner mer til pensjon i 2012 enn i 2011. «Harmonien» har i dag 99 offentlig finansierte musikerstillinger. I tillegg er én stilling finansiert privat. De høye pensjonsutgiftene tærer kraftig på egenkapitalen.

– Dette er kostnader vi ikke har dekning for i budsjettet, og som vil føre til et underskudd i år, sier administrerende direktør Bernt Bauge.

Les også:

– Kan ikke fortsette

Høyere levealder, kraftig lønnsvekst og et lavt rentenivå, som gjør det vanskelig å få plassert pensjonspengene med avkastning, skaper problemer for norske kulturinstitusjoner.

Ballade har tidligere skrevet om Den Norske Opera og Ballett, der styret frykter at økte pensjonsutgifter vil gå utover programtilbudet.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

I likhet med Den Norske Opera & Ballett, er orkestrene i Bergen og Oslo i dialog med Kulturdepartementet for å finne en løsning på pensjonsproblematikken. Norsk teater- og orkesterforening er også involvert i prosessen.

Bauge understreker at høye pensjonskostnader er en sentral bransjeutfordring.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi må legge til grunn at det finnes en løsning meget raskt. Vi kan ikke fortsette slik, sier han.

Både Bergen Filharmoniske Orkester og Oslo-Filharmonien følger særregler for musikere med en pensjonsalder på 65 år.

Ballade på Twitter

To utfordringer

Årets pensjonspremie koster Oslo-Filharmonien 12 millioner kroner. Administrerende direktør Truls Gulbrandsen påpeker at pensjonsproblematikken er todelt, med både løpende pensjonskostnader og nye lovendringer for regnskapsføring, som sannsynligvis vil tre i kraft 1. januar 2014.

Dersom det nye regelverket kommer på plass, må orkestrene notere fremskrivninger av pensjonsutgifter i langt større grad enn hva tilfellet er i dag.

– De nye reglene medfører store konsekvenser. Vi snakker om voldsomt mye penger, mer enn noen av de store institusjonene har til rådighet, sier Gulbrandsen.

Les også:

Oslo-Filharmonien skal til enhver tid ha et orkester på 109 musikere. Gulbrandsen understreker at ingen av musikerne kommer til å miste jobben, men han legger ikke skjul på at de høye pensjonskostnadene vil få konsekvenser.

– Vi vet ikke riktig hva som skjer til neste år enda, men vi vet at premien kommer til å øke fra 2014. Vår nåværende avtale med Storebrand varer ut neste år. Etter dette vil også vi få en premieøkning. Hva det skal gå utover, må vi se nærmere på til neste år.