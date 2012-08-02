Oslo Filharmonien

(Foto: Bo Mathisen)

Kunstmusikk

Finanskrisen velter konsertserie

Publisert
02.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Oslo Konserthus satser heller på enkeltstunt.

Konsertserier med gjestespill fra internasjonale orkestre har vært en gjenganger i Oslo Konserthus de senere årene. Men nå er det foreløpig slutt.

Innstramminger i Europa

Aftenposten skriver i dag (ikke på nett) at årsaken er finanskrisen, som gjør at konserthusets europeiske samarbeidspartnere ikke har funnet pengene til å ta inn orkestergjestespill.

— I fjor gikk dette overende på grunn av de europeiske innstrammingene det europeiske kulturliv opplevde, sier konserthusets markedssjef Kristin Sund til Aftenposten.

Som en del av det europeiske konserthussamarbeidet har Oslo Konserthus blant annet presentert London Symphony Orchestra, Berlinfilharmonien og Wienfilharmonien, samt solister som Lang Lang og Cecilia Bartoli.

— Vi har fått mange henvendelser fra vårt faste publikum, og synes selvsagt det er leit at vi ikke kan opprettholde denne tradisjonen, sier Sund.

Enkeltstunt

Å hente inn de store orkestrene og dirigentene er svært kostnadskrevende, og Oslo Konserthus har ikke økonomiske muskler til å hente inn slike i like stor grad på egen hånd, forteller Sund.

— Vi mener vi har et interessant høstprogram likevel. Vi satser på enkeltstunt, ikke konsertserier, sier hun til Aftenposten.

Høstprogrammet til Oslo Konserthus finner du her.

