Kunstmusikk

Til Savonlinna

Publisert
30.07.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Nasjonaloperaen gjester finsk festival.

Savolinna Operafestival fyller 100 år i år og har invitert Nasjonaloperaen til å fremføre to forestillinger. Kirovoperaen fra St. Petersburg og britiske Royal Opera House er blant tidligere gjester.

Nasjonaloperaen skal fremføre «Peter Grimes» av Benjamin Britten og «Den Fjerde Nattevakt» signert Gisle Kverndokk. Den er basert på en roman av Johan Falkberget. Forestillingene hadde premiere i 2005 og ble satt opp igjen i våren 2012.

— Det er spesielt gøy at vi gjester Savonlinna med to såpass moderne verk, til og med et som er helt nyskrevet, sier operasjef Per Boye Hansen i en pressemelding.

Peter Grimes spilles 31. juli, 2. og 4. august. Den Fjerde Nattevakt 1. og 3. august.

Operadebatt

Hvorfor skrive opera i det 21. århundre?

Fra Stefan Herheims oppsetning av La Bohème

Skjellsettende La Bohème

Opera kan ikke bli bedre enn fredagens premiere av Stefan Herheims «La Bohème», skriver Magnus Andersson.

Per Boye Hansen

Krutt i tønna

Flere produksjoner, flere titler, flere forestillinger – men hvordan? Påtroppende operasjef Per Boye Hansen vil gjennomføre en «total trimming av...

Festspillene i Elverum åpner i dag.

Oslo Filharmonien

Finanskrisen velter konsertserie

Oslo Konserthus satser heller på enkeltstunt.

Aage Richard Meyer

Neste toppdirigent: Aage Richard Meyer vant Opptakt

– Jeg er sjokkert, skjelven og veldig, veldig glad, sier vinneren.

Viseforum txt storst

Nytt stipend til lovende visesanger

Norsk Viseforum deler ut årets Rævspark. Søknadsfrist 18. februar.

Publikum på Lyse Netter i fjor.

En motreaksjon til festivaler som blir likere og likere

«Alle» snakker om Lyse netter. Musiker Emil Nikolaisen fikk troa på musikken igjen av å lage motstrømsfestivalen i Moss.