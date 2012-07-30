Til Savonlinna

Nasjonaloperaen gjester finsk festival.

Savolinna Operafestival fyller 100 år i år og har invitert Nasjonaloperaen til å fremføre to forestillinger. Kirovoperaen fra St. Petersburg og britiske Royal Opera House er blant tidligere gjester.

Nasjonaloperaen skal fremføre «Peter Grimes» av Benjamin Britten og «Den Fjerde Nattevakt» signert Gisle Kverndokk. Den er basert på en roman av Johan Falkberget. Forestillingene hadde premiere i 2005 og ble satt opp igjen i våren 2012.

— Det er spesielt gøy at vi gjester Savonlinna med to såpass moderne verk, til og med et som er helt nyskrevet, sier operasjef Per Boye Hansen i en pressemelding.

Peter Grimes spilles 31. juli, 2. og 4. august. Den Fjerde Nattevakt 1. og 3. august.