Tema: Reiseminner

Festspillene i Elverum åpner i dag.

De 39. Festspillene i Elverum åpner med Ungdomssymfonikerne som framfører Overtyre til Elverum med Elverum Mannskor. På åpningskonserten spilles Mozarts Fiolinkonsert nr. 4 i D-dur, og Prokofievs Symfoni nr 5 i B-dur.

Henning Kraggerud er solist og Ungdomssymfonikerne ledes av Joseph Caballé-Domenech.

I løpet av de 11 dagene festspillene varer vil det bli avholdt over 40 konserter spredt over ni kommuner i Innlandet.

Festspilltemaet «Reiseminner» peker på festspillmusikerne som kommer fra mange forskjellige europeiske land.

