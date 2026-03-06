Ballade video: Trygghet og kontroll

På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

I denne utgaven går vi fra norsk folkemusikk til norsk-tamilsk partymusikk til norsk-svensk rap-metall. Og sikkert en hel del andre varianter også. Vi ser også på to hiphop-videoer som på forskjellig vis tematiserer makt, kontroll og ytringsfrihet.

Den ene av disse er lagd av Stian Andersen. Han er denne helgen aktuell med en utstilling kalt Musikkfoto fra arkivene på Galleri CRIB i Asker. Her medvirker også Morten Andersen, Sebastian Ludvigsen og Prince-fotografen Nancy Bundt, som har funnet frem gamle bilder av Turboneger, Jokke, Eminem, Alice Cooper, Iggy Pop, New Order og flere til. Utstillingen står frem til 21. mars.

Kort sagt: God fornøyelse! Både med bilder på skjerm og vegger.



HIMMELLEITE: Røyskatten

Folkemusikkduoen Himmelleite har vi presentert før. De består av Ingrid Lingaas Fossum og Vemund Olav Aukrust. Og serverer en spennende og nokså unik musikalsk kombinasjon av langeleik, sang og kraviklyre sammen med trøorgel og kirkeorgel.

Høsten 2025 ble deres debutplate, Efterklang fra fjeldreisen, nominert til Folkelarm-pris i klassen samspill. Tidligere har Himmelleite presentert musikkvideoen til låta «Hundrad stykkje fe», der vi så dem på turné i idylliske Jotunheimen med langeleik og trøorgel.

Denne gangen får vi se duoens andre musikalske format: langeleiken sammen med det mektige kirkeorgelet – og med innslag av folkedans. «Røyskatten» er en hardingfelelått i form etter Kjellbjørn Karsrud, opprinnelig etter Ola Okshovd.

– «Røyskatten» er tatt opp i Ål kyrkje i fjor høst, sammen med folkedanser Brigitte Blomlie. Musikkvideoen er filmet og regissert av Sanne Augusta Løkke, med nydelig klipp av Stina Myhre Pedersen, sier Ingrid Lingaas Fossum.

Hun fikk opprinnelig høre låtten «Røyskatten» på hardingfele, og satte den over til langeleik. Arrangementet er delvis inspirert av klangene til hardingfela – og delvis av Ingrid sin andre favorittsjanger: progmetall.

Produsent er Vegar Vårdal med Tor Magne Hallibakken som tekniker. Efterklang fra fjeldreisen kom ut på Melovitten plateselskap. Et større intervju med Ingrid Lingaas Fossum om langeleiken kan du lese her.

LUNA MARE: Loss of Safety

Luna Mare har omtalt musikken sin som dyster og eksperimentell alt-rock. Bak artistnavnet finner vi Lina Marie Abeland, en Oslo-basert artist fra Stavanger. «Loss of Safety» er en av låtene fra hennes debut-EP, bare kalt «Luna Mare».

– «Loss of Safety» handler om å miste følelsen av trygghet fra omverdenen, sier Luna Mare.– I dette prosjektet utforskes det dystre i livet, hvor man får kjenne på alt fra det myke og klangfulle, til det vonde, ubehagelige, harde og støyete.

Luna Mare beskrives som «et univers fylt av besvergelser, angstanfall, skrik som stikker langt inn i ryggmargen, og en eksplosjon av følelser og lyd». EPen ble sluppet 31. oktober 2025, og ble lansert på det alternative kulturhuset Hausmania i Oslo.

Under overskriften Heksestemning og lekenhet ble Abeland også intervjuet av hjemmesidene til Hausmania, der hun blant annet fortalte følgende:

– Musikken tar deg med på en reise, noen ganger fra svevende og eteriske melodier til en kaotisk virvelvind. Jeg liker at det alltid er et et lag av ubehag som kan kjennes på i musikken – og som kan koble det musikalske til teksten.

Lina Marie Abeland har selv regi på og klippet videoen, som er filmet av Markus Aleksander Bislingen.



ANDIE LOUI: The Strangest Place (live)

Andie Loui heter egentlig Andréa Louise Horstad, og jobber innen pop, jazz og filmmusikk. De siste årene har hun produsert musikk for andre artister – og komponert musikk for film og TV, inkludert NRK-suksessen Makta, som hun og komponistlaget fikk den anerkjente Harpa-prisen for i fjor.

Debutsingelen «Another Bad Idea» ble listet i flere uker på NRK P3 Musikk høsten 2025. Nå ble albumet Another Bad Idea sluppet på CrazyPop Records 6. februar 2026.

– Another Bad Idea er et debutalbum om de kaotiske 20-årene, om rastløshet og desperasjon, sier Andie Loui selv.

– Albumet speiler en indre dragkamp mellom ønsket om å holde fast og nødvendigheten av å slippe taket. Nærhet og stillhet får sjelden stå uforstyrret; de brytes av støy og intensitet, som om musikken hele tiden balanserer på grensen mellom sammenbrudd og forløsning.

Another Bad Idea sies å kombinere pop, alternativ og indie med energiske liveopptak, elektroniske instrumenter og uvante produksjonsvalg. På debutalbumet finner vi også den nærmere syv minutter lange «The Strangest Place» – et naturlig deep cut på platen.

Nå er denne låten ute i en live one-take-versjon, filmet av Alvilde Naterstad. Med Veslemøy Narvesen på trommer, Sander Eriksen Nordahl og Audun Haave Reknes på gitar, Solveig Wang på keyboards og Martin Morland på bass.



MAIZU & RICHARD: Kaundamani

Hey! Dette er friskt, fartsfylt og stilig! Og med nærmere en halv million avspillinger på YouTube på mindre enn to uker.

Musikkvideoen til «Kaundamani« er et resultat av et samarbeid mellom flere titalls mennesker. Artistene Maizu og Richard (Magishan Umaguruparan og Richard Limalanathan) startet samtaler med regissør Mari Ørstavik for snart et år siden. Etter at idéen var satt ble det knyttet flere dyktige mennesker til produksjonen.

– Det har hele tiden vært en rød tråd at videoen skal bestå av en blanding av den tamilske og den norske kulturen, som artistene føler er en god representasjon av dem selv og de to kulturene de har vokst opp med, forteller Ørstavik, som har skrevet historien sammen med Magishan Umaguruparan, Richard Limalanathan og Jonas Skulstad Murstam.

– Vi har hatt høye ambisjoner gjennomgående, og er stolte av hva genuin kjærlighet for medmenneskene våre og kunsten, samt godt samarbeid, kan resultere i.

Videoen er filmet av fotograf Jonas Skulstad Murstam, og er fargegradert av Chrisrémy Berrefjord ved TLMS. Dansen er koreografert av Thanusha Chandraseelan, med dansere som alle er tilknyttet Quickstyle Studio i Oslo.

– Dette er min første låt som vokalist og tekstforfatter, forteller Richard Limalanathan. Magishan «Maizu» Umaguruparan sier på sin side: – Dette er vår første musikkvideo. Det har vært en lang reise – men nå tilhører den alle der ute.



KRISTINE BLIR RAPPER med flere: Vi slutter ikke å rappe når vi sitter inne

«Vi slutter ikke å rappe når vi sitter inne» omtales som «et deltagerbasert kunstverk». Det er også første gang en musikkvideo inngår i kunstsamlingen til KORO – kunst i offentlige rom.

– Jeg har som «rappeterapeut» hatt det store privilegiet å over et halvår skape vers, beats, video og vennskap med mannlige innsatte i Ullersmo fengsel, forteller Kristine Utne Stiberg, også kjent som Kristine Blir Rapper.

Prosjektet er produsert av KORO – og kuratert av Slekke Wørld og Helen Eriksen i samarbeid med Kriminalomsorgen. Det er resultatet av over et halvt år med ukentlige workshops på Ullersmo, med fokus på tekstskriving, komposisjon, produksjon og fremføring, i tett samarbeid med musikk- og miljøterapeut Tormod Berg.

– Det har vært utrolig spesielt og «humbling» å få jobbe med unge menn i sitt livs mest sårbare situasjon, sier Stiberg.

– Prosjektet er en viktig påminnelse om musikk og hiphop som sterk kulturbygger, møteplass og brobygger – og dessverre mer og mer aktuelt i takt med kutt av kulturmidler, til tross for (over)dokumentert effekt på livsmestring, vekst og tilhørighet i samfunnet.

Dette er et av fire prosjekter som for tiden gjennomføres på høysikkerhetsfengselet Ullersmo. Tidligere har Kristine jobbet med prosjektet «Vi slutter ikke å rappe når vi blir gamle, vi blir gamle når vi slutter å rappe», sammen med folk over 60 år som aldri har rappet eller produsert musikk før.

Videoen og låten byr på bidrag fra Timbo, Zack & Cody, Ole Brumm og Esau. Innspillingsleder har vært Kristoffer Aase, som også har produsert låten med Kristine Blir Rapper.

Regissør, prosjektleder og klipper er Kristine Utne Stiberg, mens Karoline Sødal Sellæg har vært hovedfotograf.



KAMELEN: Ung for alltid

Det leder oss til den nye videoen til Kamelen, som selv har hatt en rekke episoder med politiet og rettsvesenet. Den er regissert av Stian Andersen, som lenge har markert seg som en av Norges mest toneangivende fotografer og visuelle historiefortellere.

Stian Andersen har i over 30 år jobbet internasjonalt innen musikk, mote, dokumentar og reklamefilm. Han har regissert musikkvideoer for artister som Karpe, Robyn, Röyksopp, Highasakite, Kvelertak, Witch Club Satan, Ane Brun og Susanne Sundfør, med til sammen over 60 millioner visninger på YouTube.

Han står også bak helaftens filmer som Backstreet Girls, Tilbake til Mouthatal (2015), Leave Me Breathless – LIVE! med Ane Brun (2020) og a-ha:True North (2022). De har mottatt priser i Europa og er vist på filmfestivaler verden over.

– Jeg prøvde ikke å fortelle alt bokstavelig. Jeg ville heller skape en følelse av å bli overvåket, trakassert og mistenkeliggjort, sa Andersen nylig til nettstedet TBA.

– Jeg ville at videoen skulle føles stressende, nesten klaustrofobisk. Som om du aldri får puste. Vi gikk for stramme utsnitt og mye nærhet, fordi det føles mer konfronterende.

I intervjuet med TBA trekker Stian Andersen også frem fotografen Oskar Dahlsbakken og koloristen Nurali Kushkov.

– Jeg synes musikkvideo blir undervurdert. Det er ikke bare en reklame for artisten og låta, det er et eget filmformat som gir rom til å eksperimentere og skape noe kompromissløst.



RULE OF TWO: All Time Low

– Vi spammer videre hver gang det skjer noe nytt, sier Ronny Flissundet i Rule Of Two fornøyd. De var nok blant landets ivrigste videomakere i fjor, og er her tilbake med den nye singelen «All Time Low».

Rule Of Two omtaler selv «All Time Low» som en låt som befester endringen i deres stil og uttrykk, sammenlignet med de tallrike utgivelsene fra i fjor og forfjor.

– Lydbildet og estetikken farges nok her i en mørkere, mer forstyrrende og industriell retning, påpeker Flissundet.

Han beskriver «All Time Low» som en energisk cyberpunk-låt fylt med aggressive synther, industrielle rytmer og skarpe glitch-teksturer.

– Låten opprettholder et konstant driv fremover og kombinerer mekaniske grooves med en mørk, futuristisk atmosfære inspirert av neonbelyste bylandskap og teknologisk forfall.

– Stram og kompromissløs produksjon, sammen med rå digitale elementer, gir låten et intenst og edgy uttrykk som passer godt til desperasjonen i teksten og tematikken, avslutter Flissundet, som mener at låten kan passe for folk som liker band som Health, Nine Inch Nails og Carpenter Brut.

Flissundet har selv skrevet teksten, mens musikkvideoen som vanlig er ved medmusikant Kristian Liljan.



CLAWFINGER: Before We All Die

– Det har gått jævlig bra. Vi gikk rett inn på 9. plass på mainstream- albumlista i Tyskland. Og fikk en fjerdeplass i Sverige. Pluss masse bra anmeldelser.

Det sier gitarist Bård Torstensen til oss i anledning det nye albumet til norsk-svenske Clawfinger. Det heter Before We All Die, og er deres første album på 19 år. Tittelkuttet er skrevet av vokalist Zak Tell, Jocke Skog (gitar, keyboards) og Bård Torstensen selv, som alle var med på å startet bandet tilbake i 1989.

– Dette albumet er dels en protest, dels terapi og dels en dirrende langfinger, sier Clawfinger, som sist lot høre fra seg på albumet Life Will Kill You i 2007. – Vi tilbyr ikke noen løsninger. Vi skriker fordi det å tie er å overgi seg.

Clawfinger regnes som pionerer og veteraner innen rap-metall. Dagens utgave av bandet består i tilegg av André Skaug (bass) og Micke Dahlén (trommer). Before We All Die har som nevnt fått en rekke gode omtaler. Som rockbladet.se skrev om slippfesten for det nye albumet i Stockholm: Dessa ikoner har fortfarande ingen som helst anledning till att dra ner ridån.

Denne våren og sommeren venter en rekke festivaljobber, inkludert Karmøygeddon Metal Festival i mai. En større turné er planlagt i oktober. Videoen er signert Rune Foss, mens Peter Bjöns har filmet musikerne.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 303 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.