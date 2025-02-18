MAKTA komponistlag urfremfører nykomponert musikk under Festspillene i Bergen i slutten av mai. (Foto: Morgan Nicolaysen / Festspillene i Bergen)

MAKTA komponistlag med ny musikk til fiktiv sesong av «Makta»

18.02.2025
Guro Kleveland

Den nykomponerte musikken «MAKTA – Sesong X» blir spilt på Festspillene i Bergen i mai. En videreutvikling av seriens musikalske motiver og et soundtrack uten bilde, forteller komponist Kåre Chr. Vestrheim.

TV-serien «Makta» (NRK) vakte mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst for musikken og lydsporet som fulgte serien. Komponist og musiker Kåre Chr. Vestrheim fikk i oppdrag å skape et lydspor med et anarkistisk, uvørent og lekent uttrykk.

Han inviterte med seg musikerne, komponistene og produsentene Eivind Helgerød, Andréa Louise Horstad og Kristoffer Lo, og sammen ble de MAKTA komponistlag.

Sist helg vant Komponistlaget Harpa, den nordiske filmkomponistprisen som hvert år deles ut under Nordic Film Music Days i Berlin. Fra før har MAKTA komponistlag vunnet prisen for beste filmmusikk i Cannesseries, og Årets score under Musikkforleggerprisen 2024, med en komposisjon basert på «blokkfløyte, søppelbøtter og tuba».

Og i mai urfremfører MAKTA komponistlag verket «MAKTA – Sesong X» under Festspillene i Bergen:

– «MAKTA – Sesong X» er et soundtrack uten bilde, og eksisterer kun i musikken. Selv om den aldri vil bli sett, gir den oss muligheten til å utforske seriens univers gjennom lyd alene, der stemninger, følelser og politisk kraft får nytt liv løsrevet fra det visuelle, sier Kåre Chr. Vestrheim til Festspillene i Bergen.

Makta komponistlag. Fra venstre Kåre Chr. Vestrheim, Andréa Louise Horstad, Eivind Helgerød og Kristoffer Lo. (Foto: Morgan Nicolaysen / Festspillene i Bergen)

Sammen med Komponistlaget vil han reise dypere inn i universet de har skapt, der nye og eksisterende musikalske motiver som hører til serien blir videreutviklet til en ny komposisjon, forteller han.

Urfremføringen skjer i Grieghallen lørdag 31. mai 2025, og sammen med Komponistlaget på scenen står Mannskoret Rust, røstene som gav stemme til det politiske spillet i serien.

Festspilldirektør Lars Petter Hagen forteller at han var blant de mange som gjennom TV-serien ble engasjert i Arbeiderpartiets moderne historie – og av musikken som fulgte den.

– Jeg lot meg også fascinere av det uvanlige og underlige, men vakre og gripende lydsporet. I et møte med filmkomponist og produsent Kåre Chr. Vestrheim fortalte han meg at musikken ble laget før filmopptakene, et premiss jeg likte godt. Dermed var ideen om musikken til en ikke-eksisterende sesong av MAKTA født, sier Hagen.

