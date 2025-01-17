Musikkhistorie fra arkivet: Inspirert av David Lynch

Ta deg en damn fine cup of coffee, hold blikket på smultringen og ta en tur inn i Ballade-arkivet.

Den amerikanske regissøren og manusforfatteren David Lynch døde 16. januar, 78 år gammel.

Lynch skapte bilder og historier på kinolerretet og TV-skjermen som gjorde at vi måtte forholde oss til den visuelle fiksjonen med andre forventninger om retning, tid og rom i narrativet enn vi var vant til, og til filmatisk estetikk i en blanding av gru og glede, surrealistisk skjønnhet, forvirring og fascinasjon. Verkene hans er for lengst ikoniske kanoner i film- og tv-historien: Eraserhead, Lost Highway, Wild at Heart, Blue Velvet, TV-serien Twin Peaks – for å nevne bare noen helt få.

I følge NRK var det familien til Lynch som kunngjorde dødsfallet i sosiale medier torsdag kveld.

– Det er et stort hull i verden nå som han ikke lenger er blant oss. Men, som han ville ha sagt, «Hold øye med smultringen og ikke på hullet.»

Kunstneren David Lynch har inspirert en hel verden av andre kunstnere, innen alle sjangre, selvsagt også i musikken. Musikken og de lydlige landskapene i Lynch’ verk var en helt essensiell del av uttrykket.

Vi har plukket ut noen artikler fra Ballade-arkivet der David Lynch er en utttalt inspirasjon bak produksjonene, fra musikkvideoer laget i nær fortid, til festivaler, album, scenekunst og annet fra de siste vel 20 år.

Så ta deg en damn fine cup of coffee (nei, FBIs spesialagent Dale Cooper sier ikke «damn good coffee»), hold blikket på smultringen og ta en tur inn i arkivet.