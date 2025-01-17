Blue Velvet

Now it's dark. Dennis Hopper og Isabella Rossellini i David Lynch' film "Blue Velvet" fra 1986.(Foto: David Lynch)

Musikkhistorie fra arkivet: Inspirert av David Lynch

17.01.2025
Guro Kleveland

Ta deg en damn fine cup of coffee, hold blikket på smultringen og ta en tur inn i Ballade-arkivet.

Den amerikanske regissøren og manusforfatteren David Lynch døde 16. januar, 78 år gammel.

Lynch skapte bilder og historier på kinolerretet og TV-skjermen som gjorde at vi måtte forholde oss til den visuelle fiksjonen med andre forventninger om retning, tid og rom i narrativet enn vi var vant til, og til filmatisk estetikk i en blanding av gru og glede, surrealistisk skjønnhet, forvirring og fascinasjon. Verkene hans er for lengst ikoniske kanoner i film- og tv-historien: Eraserhead, Lost Highway, Wild at Heart, Blue Velvet, TV-serien Twin Peaks – for å nevne bare noen helt få.

I følge NRK var det familien til Lynch som kunngjorde dødsfallet i sosiale medier torsdag kveld.
– Det er et stort hull i verden nå som han ikke lenger er blant oss. Men, som han ville ha sagt, «Hold øye med smultringen og ikke på hullet.»

Kunstneren David Lynch har inspirert en hel verden av andre kunstnere, innen alle sjangre, selvsagt også i musikken. Musikken og de lydlige landskapene i Lynch’ verk var en helt essensiell del av uttrykket.

Vi har plukket ut noen artikler fra Ballade-arkivet der David Lynch er en utttalt inspirasjon bak produksjonene, fra musikkvideoer laget i nær fortid, til festivaler, album, scenekunst og annet fra de siste vel 20 år.

Så ta deg en damn fine cup of coffee (nei, FBIs spesialagent Dale Cooper sier ikke «damn good coffee»), hold blikket på smultringen og ta en tur inn i arkivet.

Filmskaper og manusforfatter David Lynch i grafikk. (Foto: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ballade video: Sanger om å være en raring

Ballade video: Sanger om å være en raring

Ballade video: – Musikkvideoen er død

Ballade video: – Musikkvideoen er død

Ballade video: Fremmede i skumringen

Ballade video: Fremmede i skumringen

Ballade video: Trå forsiktig – og mat ikke fuglene

Ballade video: Trå forsiktig – og mat ikke fuglene

Sirenenes sang

Sirenenes sang

Industrielt helvete og hviskende kontrabasser

Industrielt helvete og hviskende kontrabasser

Mystikk og makabre tema

Mystikk og makabre tema

The problem has no name

The problem has no name

Gåtefull elektronika-debut

Gåtefull elektronika-debut

Rapport fra Bourges: – Den elektroakustiske musikken må tørre å være subjektiv, rar, dum

Rapport fra Bourges: – Den elektroakustiske musikken må tørre å være subjektiv, rar, dum

Tilfeldige systemer og akustisk radbrekking

Tilfeldige systemer og akustisk radbrekking

arkivBallade-arkivetDavid Lynchinspirasjonmusikkvideoer

Popsenteret 2018 – ungdom lek og lær

Musikkhistorie fra Ballade-arkivet: Popsenteret

Ballade har et omfattende arkiv som vi vet er en viktig kilde til kunnskap og historisk dokumentasjon for mange av...

EGIL OLSEN: Between Two Stools

Ballade video: Sanger om å være en raring

Vi ringer inn Halloween med Mayflower Madame, Egil Olsen, Embla & The Karidotters, Deathman, Rule Of Two, Contrarian, Damokles og...

Skjermbilde fra musikkvideoen til LULI.

Ballade video: – Musikkvideoen er død

Vi entrer bokseringen med Veps, Manuela Hofer, LULI, Thea Grant, Omar Mollo og Karl Espegard, Gunerius & Verdensveven, Simon Moholt,...

Odin Staveland video feb

Ballade video: Trå forsiktig – og mat ikke fuglene

Vi påkaller våren med ODIN & Bjørn Berge, Sara Wolff, Marte Eberson, FLTY BRGR GRL, The Age of Colored Lizards,...

John Fryer

Sirenenes sang

Den engelske produsenten og musikeren John Fryer lagde drømmepop med This Mortal Coil på 80-tallet. Han har jobbet med artister...

Vebjørn Anvik Foto: Erik Johan Worsøe Eriksen

En pianist på leting etter det sannferdige

– Det er viktig for meg at det jeg gjør er så gjennomarbeidet som mulig, sier Vebjørn Anvik. I høst...

Mari Boine

Støttekonsert for Fosen-samene på Riksscenen fredag kveld

 Mari Boine, Sara Marielle Gaup Beaska, Marja Mortensson, Moddi og Katarina Barruk er blant artistene som opptrer til støtte for Fosen-saken og aksjonistene...

Stillbilde fra videoen til Kim Myhr

Ballade video: – Opp til solen med hjertesorgen

Fire premierer og åtte nye videoer med Kim Myhr, Thea And The Wild, July August, Hilde Louise Asbjørnsen og Anders...