Musikkhistorie fra Ballade-arkivet: Popsenteret

Ballade har et omfattende arkiv som vi vet er en viktig kilde til kunnskap og historisk dokumentasjon for mange av leserne og brukerne våre. Dette arkivet vil vi skal nå bredere ut, derfor vil vi jevnlig samle og publisere aktuelle arkivsaker. Vi starter med utvalgte saker om Popsenteret, som måtte stenge dørene ved årskiftet.

Gjennom arkivene blir vi bedre kjent med historien, samfunnet og kulturen vi er del av. Vi lærer, vi analyserer, vi sporer, vi forstår og vi husker. Arkivene er vår felles hukommelse og kilde til kunnskap.

Det statlige Arkivverket definerer grunnene til at vi har arkiv slik: Vi kan finne igjen, dele og gjenbruke tidligere arbeid. Vi kan bevise hva som har skjedd, og det handler om rettsikkerhet, etterrettelighet og demokrati. Ettertiden kan bygge på våre erfaringer, og det handler om forskning og kulturarv.

Sånn er det også med Ballades arkiv. I år fyller Ballade som digitalt nettidsskrift for og om musikklivet i Norge 25 år. Vi har godt over 20 000 artikler i arkivet vårt, fra 1. september 2000 til i dag. Dette er sårbart historisk materiale, ettersom det komplette, søkbare arkivet ligger på server Ballade leier. Sammen med andre aktører på tidsskriftfeltet – blant dem Norsk tidsskriftforening og Tekstallmenningen – jobber vi med å finne ut hvordan vi best kan sikre materialet gjennom det nasjonale Arkivverket eller Nasjonalbiblioteket. Sistnevnte har digitalisert flere årganger av det papirbaserte tidsskriftet Ballade fra 1977 og fram til 90-tallet, som du kan se og bla i her.

Nettopp derfor er det viktig at vi også synliggjør og formidler arkivet vi forvalter. Det bidrar til at flere historier fortelles, til at vi kan berike perspektivene våre og, ikke minst: Se oss selv, kunsten og samfunnet i en større sammenheng.

Årets første sak med musikkhistorie fra Ballade-arkivet skal handle om Popsenteret, et annet sted for dokumentasjon, lærdom og interaksjon. Museet og formidlings- og opplevelsessentret ble etter mange års politisk dragkamp en realitet, og åpnet dørene i Schouskvartalet i Oslo i november 2011. Under budsjettforhandlingene høsten 2024 vedtok Oslo kommune å legge ned Popsenteret fra 1. januar 2025.

– Den norske populærmusikkens historie smuldrer opp mellom hendene våre. Det finnes ingen steder å sende gammelt materiale, ingen til å ta vare på det. Vi må gjøre noe med dette, for populærkulturen blir et vesentlig forskningsobjekt i framtida.

Sitatet er fra Helge Gaarder, vokalist, komponist og tekstforfatter fra bandene Kjøtt, Montasje og Circus Modern, og produsent i den statlige musikkvirksomheten Rikskonsertene til han gikk bort i 2004. Kommentaren hans var til musikkjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen for om lag 25 år siden, som skrev om det pågående arbeidet med å bevare populærkulturen gjennom opprettelsen av et institutt for norsk populærmusikk.

I 2002 overleverte en arbeidsgruppe med representanter og kjente stemmer i norsk musikkliv innstillingen «Institutt for norsk populærmusikk» til Nasjonalbiblioteket. Innstillingen og arbeidet som lå bak førte sakte men sikkert til at vi fikk både Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk i Trondheim og Popsenteret i Oslo.

Her har vi samlet noen artikler som tar for seg planlegging, diskusjoner, kulturpolitiske tautrekkinger og hestehandler, hendelser og begivenheter i forbindelse med opprettelse av det som skulle bli Popsenteret.

Om du vil fordype deg ytterligere kan du skrive «Popsenteret» (i anførselstegn) i søkefeltet oppe til høyre på siden. Se gjerne også våre «Relaterte artikler» i venstre marg, her kan du nøste deg bakover og bortetter i vårt rikholdige arkiv over norsk musikkhistorie de siste snart 25 år.