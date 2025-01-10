Popsenteret 2018 – ungdom lek og lær

Bilde fra en av de faste utstillingene på Popsenteret. Dørene til det nasjonale museet og opplevelsessenteret stengte 1. januar i år etter et politisk vedtak fra Oslo kommune i forbindelse med budsjettforhandlingene sist høst. (Foto: Anne-Marte Før / Popsenteret)

YtringerMusikken og livet

Musikkhistorie fra Ballade-arkivet: Popsenteret

Publisert
10.01.2025
Skrevet av
Guro Kleveland

Ballade har et omfattende arkiv som vi vet er en viktig kilde til kunnskap og historisk dokumentasjon for mange av leserne og brukerne våre. Dette arkivet vil vi skal nå bredere ut, derfor vil vi jevnlig samle og publisere aktuelle arkivsaker. Vi starter med utvalgte saker om Popsenteret, som måtte stenge dørene ved årskiftet.

Gjennom arkivene blir vi bedre kjent med historien, samfunnet og kulturen vi er del av. Vi lærer, vi analyserer, vi sporer, vi forstår og vi husker. Arkivene er vår felles hukommelse og kilde til kunnskap.

Det statlige Arkivverket definerer grunnene til at vi har arkiv slik: Vi kan finne igjen, dele og gjenbruke tidligere arbeid. Vi kan bevise hva som har skjedd, og det handler om rettsikkerhet, etterrettelighet og demokrati. Ettertiden kan bygge på våre erfaringer, og det handler om forskning og kulturarv.

Sånn er det også med Ballades arkiv. I år fyller Ballade som digitalt nettidsskrift for og om musikklivet i Norge 25 år. Vi har godt over 20 000 artikler i arkivet vårt, fra 1. september 2000 til i dag. Dette er sårbart historisk materiale, ettersom det komplette, søkbare arkivet ligger på server Ballade leier. Sammen med andre aktører på tidsskriftfeltet – blant dem Norsk tidsskriftforening og Tekstallmenningen – jobber vi med å finne ut hvordan vi best kan sikre materialet gjennom det nasjonale Arkivverket eller Nasjonalbiblioteket. Sistnevnte har digitalisert flere årganger av det papirbaserte tidsskriftet Ballade fra 1977 og fram til 90-tallet, som du kan se og bla i her.

Nettopp derfor er det viktig at vi også synliggjør og formidler arkivet vi forvalter. Det bidrar til at flere historier fortelles, til at vi kan berike perspektivene våre og, ikke minst: Se oss selv, kunsten og samfunnet i en større sammenheng.

Årets første sak med musikkhistorie fra Ballade-arkivet skal handle om Popsenteret, et annet sted for dokumentasjon, lærdom og interaksjon. Museet og formidlings- og opplevelsessentret ble etter mange års politisk dragkamp en realitet, og åpnet dørene i Schouskvartalet i Oslo i november 2011. Under budsjettforhandlingene høsten 2024 vedtok Oslo kommune å legge ned Popsenteret fra 1. januar 2025.

Hilsen fra Popsenteret, lagt ut på senterets Facebook-side i januar 2025. (Foto: Popsenteret)

– Den norske populærmusikkens historie smuldrer opp mellom hendene våre. Det finnes ingen steder å sende gammelt materiale, ingen til å ta vare på det. Vi må gjøre noe med dette, for populærkulturen blir et vesentlig forskningsobjekt i framtida.

Sitatet er fra Helge Gaarder, vokalist, komponist og tekstforfatter fra bandene Kjøtt, Montasje og Circus Modern, og produsent i den statlige musikkvirksomheten Rikskonsertene til han gikk bort i 2004. Kommentaren hans var til musikkjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen for om lag 25 år siden, som skrev om det pågående arbeidet med å bevare populærkulturen gjennom opprettelsen av et institutt for norsk populærmusikk.

Helge Gaarder under en konsert med Kjøtt – en gang mellom 1979 og -81. (Foto: Dagsavisen)

I 2002 overleverte en arbeidsgruppe med representanter og kjente stemmer i norsk musikkliv innstillingen «Institutt for norsk populærmusikk» til Nasjonalbiblioteket. Innstillingen og arbeidet som lå bak førte sakte men sikkert til at vi fikk både Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk i Trondheim og Popsenteret i Oslo.

Forsiden til innstillingen om et institutt for norsk populærmusikk som ble overlevert Nasjonalbiblioteket. Innstillingen ble også lagt fram under Bylarm i Kristiansand 27. februar 2002. Et av medlemmene i arbeidsgruppa var Arvid Skancke-Knutsen, daværende redaktør av herværende musikktidsskrift, nå fast skribent i Ballade og kurator av musikkvideospalten Ballade video. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Her har vi samlet noen artikler som tar for seg planlegging, diskusjoner, kulturpolitiske tautrekkinger og hestehandler, hendelser og begivenheter i forbindelse med opprettelse av det som skulle bli Popsenteret.

Om du vil fordype deg ytterligere kan du skrive «Popsenteret» (i anførselstegn) i søkefeltet oppe til høyre på siden. Se gjerne også våre «Relaterte artikler» i venstre marg, her kan du nøste deg bakover og bortetter i vårt rikholdige arkiv over norsk musikkhistorie de siste snart 25 år.

Blir det et Institutt for Norsk Populærmusikk?

Stiftelsen Instituttt for Norsk Populærmusikk: – Vi kan ikke sitte og se på at vårt eget arbeid brukes mot oss

Institutt for Norsk Populærmusikk går inn for Oslo

– Kommunen må sette i gang Popsenteret selv

Kommunen åpner Popsenteret

Klar, ferdig, pop

Si, si Punk!

Popsenteret kåret til årets museum

Popmusikk på utstilling

– Nødvendig med balanse

Musikk som ytring

Sabbatsår med manus

Forbudte sanger møter vegger

Leken utstilling om musikk og teknologi

De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.

Kulturell krisetid: Popsenteret bevarer byens musikalske nerve i fortid, nåtid og fremtid

Popsenteret: Kulturetaten anbefaler nedleggelse, Musikkbyen Oslo ser mot nye driftsløsninger

Åse Kleveland om Popsenteret: – Det må et under til for å redde dette fine prosjektet

arkivArkivverketArvid Skancke Knutsenåse klevelandBallade-arkivetHelge GaarderInstitutt for Norsk PopulærmusikknasjonalbiblioteketNorsk tidsskriftforeningPaal Ritter SchjervenPopsenteretpopulærmusikkTekstallmenningen

Popsenterets historievandring

Popsenteret kåret til årets museum

Norges museumsforbund står bak kåringen som ble gjort kjent i går kveld.

Popsenteret – 1985 utstilling

Kulturell krisetid: Popsenteret bevarer byens musikalske nerve i fortid, nåtid og fremtid

Oslo kommune ignorerer en av de beste arenaene de har for å skape positive opplevelser rundt musikk og kultur for...

Åse Kleveland

Åse Kleveland om Popsenteret: – Det må et under til for å redde dette fine prosjektet

Og tillitsvalgt mener forslaget om å legge ned Popsenteret hviler på et tynt grunnlag. Det finnes ikke liknende lavterskel-tilbud innen...

Helge Gaarder og Kjøtt

De livsviktige arkivene. Og litt om Helge Gaarder.

I dag er det 20 år siden Helge Gaarder døde. I den anledning løfter Ballade-redaktøren arkiv som demokratisk og historisk...

Under radaren, punk

Si, si Punk!

ANMELDELSE: Man kan spørre seg hvorvidt de musikalske og kulturelle uttrykkene i utstillingen var så Under radaren som arrangøren vil...

Trond Kallevåg

Trond Kallevåg: Musikk som bilder

Inspirert av både Kenneth Sivertsen og David Lynch.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

Sanksjoner skaper usikkerhet: – Tono ønsker ikke å boikotte regimekritiske russiske musikkskapere

Europeiske vederlagsselskaper stoppet utbetalinger til russere. De kan ramme enkeltpersoner, men Tono er opptatt av være med på å ramme...

Jan Martin Smørdal

Ny musikk på dypt vann

Jan Martin Smørdal har urpremiere på stykket «SOFAR» under Only Connect-festivalen denne uka. Bestillingsverket, med KORK og Eivind Lønning, er...