Popsenteret kåret til årets museum

Norges museumsforbund står bak kåringen som ble gjort kjent i går kveld.

Tre museer: Popsenteret, KODE – Kunstmuseene i Bergen og Valdresmusea var nominert til prisen, og i en pressemeldinge fremhever museumsforundet at det var Popsenterets kombinasjon av fysiske, analoge og digitale elementer og interaktiv teknologi i formidlingen og evnen til å utvikle dette selv, som særlig har imponert juryen.

I nominasjonen sto følgende om Popsenteret:

Popsenteret i Oslo er et museum og opplevelsessenter for norsk populærmusikk og åpnet i november 2011. Idéen ble først utviklet av et styre med representasjon av bransjefolk, akademia, media, lokale politikere og arkitekter. Ved utgangen av 2006 ble prosjektet lagt inn under Kulturetaten i Oslo som driver det. Popsenteret representerer en reise i tid og rom innen populærmusikk – fra de første kommersielle norske innspillingene i 1904 og frem til i dag.

Gjennom fire etasjer fokuseres det på norsk populærmusikk i fortid, nåtid og fremtid, med faste og skiftende utstillinger, interaktive opplevelser samt ”gjør-det-selv-stasjoner”. Det brukes fysiske, analoge og digitale elementer som samvirker i et formidlingskonsept som gjør det mulig å fordype seg i enkeltemner. Samtidig brukes teknologien interaktivt, blant annet ved at publikum (barn og voksne) kan spille inn sin egen cd med egendesignede omslag. Målet er å gjøre opplevelsen spennende og lærerik samtidig som den stimulerer kreativiteten.

Alle opplevelsesdelene er egenutviklet av Popsenteret. Det gjelder også arkiv/media/sendesystem, de ulike interaksjonskonsept og historier, interiør og formidlingskonseptene. Det gir stor grad av fleksibilitet og mulighet til endring i forhold til spesielle grupper besøkende ved behov. Popsenteret fokuserer både på historie, hva som rører seg i dagens musikkbilde og hvordan fremtidens musikk-Norge vil se ut. Derfor står samarbeid med store deler av norsk musikkbransje, Universitetet i Oslo og sentrale aktører som NRK, Nasjonalbiblioteket og Rockheim sentralt.

I Popsenterets formidling overfor skoleungdom legges det vekt på Oslo-historie, kulturhistorie, norgeshistorie, medieutvikling – særlig med utgangspunkt i populærmusikken. Målet for Popsenteret er å være et sted der barn kan lære om musikk, utøve musikk og selv være stjerner. Lek og læring er stikkord for barn og voksne som besøker opplevelsessenteret. Popsenteret er en del av Schous kulturbryggeri, som er lokalisert i tidligere Schous bryggeri (1800-1981) nederst på Grünerløkka, sammen med Øvingshotellet, Oslo musikk- og kulturskole og Riksscenen.

Juryen for årets museum har bestått av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leder), museumschef Anna Rosengren fra Sjøfartsmuseet Akvariet i Göteborg og Inger Anne Hovland, redaktør i Fortidsvern. Sekretær for juryen er generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund.