Generasjonsskifte i Rockefeller-ledelsen

Roar Gulbrandsen, daglig leder i selskapet bak scenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene, slutter etter 25 år.

– Det er en tid for alt, sier Roar Gulbrandsen, leder av Auditorium AS, som står bak de tre konsertscenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo. Gulbrandsen sier at han nå ønsker å trappe ned på ansvar og oppgaver, og finne et «litt roligere tempo etter mange år i stor fart».

Roar Gulbrandsen har vært med fra starten, de første årene fra 1986 som leverandør av artister og arrangementer. Fra 1992 var han ansvarlig for booking-avdelingen, og fra 1999 også som daglig leder i bedriften.

Gulbrandsen er etter planen i stillingen fram til april 2024, og Auditorium AS er i full gang med å lete etter den nye lederen av selskapet.