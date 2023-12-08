Roar Gulbrandsen, Auditorium AS

Roar Gulbrandsen har vært daglig leder for konsertscenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo i 25 år. Til våren går han av. (Foto: Svein Finneide)

NotisBransjen

Generasjonsskifte i Rockefeller-ledelsen

Publisert
08.12.2023
Skrevet av
- Red.

Roar Gulbrandsen, daglig leder i selskapet bak scenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene, slutter etter 25 år.

– Det er en tid for alt, sier Roar Gulbrandsen, leder av Auditorium AS, som står bak de tre konsertscenene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo. Gulbrandsen sier at han nå ønsker å trappe ned på ansvar og oppgaver, og finne et «litt roligere tempo etter mange år i stor fart».

Roar Gulbrandsen har vært med fra starten, de første årene fra 1986 som leverandør av artister og arrangementer. Fra 1992 var han ansvarlig for booking-avdelingen, og fra 1999 også som daglig leder i bedriften.

Gulbrandsen er etter planen i stillingen fram til april 2024, og Auditorium AS er i full gang med å lete etter den nye lederen av selskapet.

Kristian Kristensen er først ut, og spiller på Rockefeller 7. august. Bildet er fra en konsert på Rockefeller i oktober

Rockefeller åpner dørene igjen

– Rockefeller åpnes med begrenset kapasitet og sitteplasser – trygt innenfor med tanke på smittevernhensyn, sier daglig leder Roar Gulbrandsen.

Rockefeller logo

25 år med trampeklapp

Rockefeller feirer 25 år på mandag. Scenen har vært medvirkende til at Oslo i dag er en av Europas beste...

DeLillos

– Stedet vi gleder oss mest til

Lars Lillo Stenberg har spilt på Rockefeller «minst 5 ganger i året» siden oppstarten for 25 år siden.

Cumshots

Artister ønsker boikott av Rockefeller

Rockemusiker Ole Petter Andreassen har sett seg mektig lei på det han oppfatter som grådig smålighet fra konsertstedet Rockefeller. Han...

Ann Karin Frestad

– Rockefeller garanterer profesjonalitet

– Rockefeller kan være dyre, men du får det du betaler for, sier Ann Frestad i Khaoz Productionz. Hun har...

Med Dune: Awakening har Knut Avenstroup Haugen fått boltre seg i et av science fiction-historiens mest ikoniske univers

Har komponert musikken til det største norske spillet noensinne

Med Dune: Awakening representerer komponist Knut Avenstroup Haugen en ny æra for spillmusikk laget i Norge.

Kim Stian Gjerdingen Bakke er ny generalsekretær I Norges Korforbund.

Kim Stian Gjerdingen Bakke skal jobbe for korene

Bakke blir ny generalsekretær i Norges Korforbund.

Odin Staveland video feb

Ballade video: Trå forsiktig – og mat ikke fuglene

Vi påkaller våren med ODIN & Bjørn Berge, Sara Wolff, Marte Eberson, FLTY BRGR GRL, The Age of Colored Lizards,...