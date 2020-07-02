Kristian Kristensen er først ut, og spiller på Rockefeller 7. august. Bildet er fra en konsert på Rockefeller i oktober

(Foto: Marius Dale)

AktueltBransjen

Rockefeller åpner dørene igjen

Publisert
02.07.2020
Skrevet av
- Red.

– Rockefeller åpnes med begrenset kapasitet og sitteplasser – trygt innenfor med tanke på smittevernhensyn, sier daglig leder Roar Gulbrandsen.

– Det er veldig gledelig at vi nå kan foreta en gradvis gjenåpning av vår virksomhet fra august av. Dette innebærer i første omgang Rockefeller med kapasitet på 200 publikummere, sier Roar Gulbrandsen i en pressemelding. Gulbrandsen er daglig leder i Auditorium AS, som drifter arenaene Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo.

Rockefeller, ofte kalt «norske klubbsceners mor», er den første av de tre arenaene som åpner etter vårens lockdown og forbud mot ansamlinger av mennesker.
– Husk at det er forsvinnende få billetter som legges ut til hvert arrangement, fortsetter Gulbrandsen. – Rockefeller åpnes altså med begrenset kapasitet og sitteplasser – trygt innenfor med tanke på smittevernhensyn.

– Uansett vil publikum oppleve en intim, herlig atmosfære i et nært livemøte med artister og band igjen. Selv med sosial distanse gleder vi oss vilt til å dele opplevelser og kjenne på magien mellom sal og scene igjen.

– På grunn av innreiserestriksjonene vil programmet i høst naturlig nok domineres av norske artister. Da er det betryggende å vite at bredden og kvaliteten på norske artister aldri har vært bedre enn nå, avslutter Gulbrandsen.

Norgesferierende som befinner seg i Oslo i august har altså mulighet til å få med seg konserter og andre levende møter med ulike artister i august; Kristian Kristensen (7. august), Vreid (15. august), Hvorfor det? med Trond-Viggo & Bjarte Tjøstheim (26. august) og live podkast med Lindmo & co (30. august).

Se hele høstens program på Rockefellers nettsider.

Auditorium ASkoronakriseRoar GulbrandsenRockefeller

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

