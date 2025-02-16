De nominerte til Harpa

De nominerte til Harpa 2025, med vinneren i midten. Fra venstre: Högni Egilsson (Island), Christian Balvig (Danmark), Andréa Louise Horstad (Norge), Henrik Lörstad (Sverige) og Ilari Heinilä (Finland).(Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Årets Harpa-pris til Makta-komponistene

16.02.2025
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Lørdag kveld tok Andréa Louise Horstad imot prisen under Nordic Music Film Days på vegne av seg selv og sine medkomponister Kåre Chr. Vestrheim, Kristoffer Lo og Eivind Helgerød i Makta komponistlag.

– Jeg er veldig veldig glad. Det er jo helt sykt å være her i Berlin og vinne en pris!

Andréa Louise Horstad hadde ikke trodd at de skulle vinne i år, og skryter av de andre nominerte, som hun også har rukket og bli godt kjent med under Nordic Film Music Days. Horstad var den eneste av de fire i sitt norske vinnerteam som var til stede i Berlin.

Andréa Louise Horstad mottok Harpa 2025 på vegne av Makta komponistlag (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at resten av gjengen var her og kunne feire med meg, forteller hun til Ballade rett etter å fått den gylne harpa i hendene.

– Hvor skal prisen stå?

– Det må nesten Kåre bestemme. Jeg tipper at den kanskje havner i Propeller-studioet, hvor jeg også er med å leier rom. Jeg håper at den kan stå der.

Harpa-juryen i Berlin begrunner sin tildeling slik:

Musikken til Makta utfyller sømløst seriens håndholdte og røffe stil, og integrerer omgivelseslyder på en måte som smelter sammen med lyddesignet. Den tilfører spenning og drivkraft, noe som er essensielt for en politisk thriller med så høye innsatser, og forsterker energien som holder seerne fengslet og nysgjerrige. Musikken spiller på karakterenes komplekse dilemmaer, ofte med humor og en satirisk vri, og fungerer dermed som en forteller i seg selv, parallelt med dialogen. Fra de første tonene fanger Maktas komponister oppmerksomheten din og driver deg til å se serien helt til slutten.

Den internasjonale juryen, ledet av HARPA-prisvinner 2024, Eðvarð Egilsson (IS), består av Michael P. Aust (DE), festivalsjef for Soundtrack Cologne, Hanna-Greth Peetson (EST), Music Meets Film & Industry@Tallinn, Sydney Levine (US), internasjonal filmkonsulent, Byun Seung Min (SK), grunnlegger og produsent ved Climax Studio, Erica Procunier (CA), komponist, professor og medlem av SAG Canada, og Peter Domsch (DE), salgsansvarlig ved European Film Market.

Andréa Louise Horstad er utdannet ved Norges musikkhøgskole som vokalist innen jazz og improvisasjon, men har også integrert musikkteknologi og produksjon i graden sin. Hun turnerer også som musiker med jazz- og popartister.

De andre nominerte til årets Harpa var Christian Balvig (Danmark), Högni Egilsson (Island), Ilari Heinilä (Finland) og Henrik Lörstad (Sverige).

Prisen har blitt delt ut til nordiske filmkomponister hvert år siden 2010. Tre ganger tidligere har den prestisjetunge prisen gått til norske komponister. Gaute Storaas har vunnet prisen to ganger, i 2011 for musikken til “Elias og jakten på havets gull” og i 2020 for “Bröllop, begravning & dop”. Jørund Fluge Samuelsen fikk prisen for “Alle hater Johan” i 2023.

Filmmusikkgaute storaasHARPAMAKTA KomponistlagNordic Music Film Days

Pris til Gaute Storås

Komponisten har vunnet Nordic Film Composers Award for 2011.

Gaute Storaas vant Harpa prisen mandag kveld. Her mottar han prisen på Nordische Botschaft i Berlin

Harpa-pris til Gaute Storaas

«Elegant, god balanse, ikke for mye, helt riktig! Og luksuriøst!». Slik lød juryens begrunnelse da komponist Gaute Storaas ble tildelt...

Jørund Fluge Samuelsen BERLIN

Vant Harpa: – Føler at jeg har rana banken!

– Jeg er veldig veldig glad, og veldig veldig overrasket og veldig sjokka, egentlig. Jeg føler på en måte at...

Cornelis Vreeswijk stillbilde fra Somliga går i trasiga skor

Filmmusikk og musikkfilmer i Halden: – At det ikke er laget filmer om folk som Jokke og Ole Paus er to grove eksempler på kulturell unnlatelsessynd.

Fra 18. til 20. april er Halden arnested for diskusjoner, samtaler og filmvisninger med musikkdokumentaren og filmmusikk i fokus. Og...

Stillbilde fra Eirik Havnes' intro

Om kultur som næring, barneskirenn og dårlige punkeband

Kunstner Eirik Havnes tale under bransjefestivalen Trondheim Calling nylig satte Trøndelag og Norge som kulturnasjon på kartet. Se den her!

Slik har du kanskje også sett henne: Kate Pendry som Elizabeth l.

Uka i redaksjonens ører: Where did all the young girls go?

Bjella rører på seg igjen, denne gang langs norske småveier. Det er musikkfest i Oslo og Stavanger, vi konkurrerer i...

Ulver i Praha i

Lyden av et gammelt beist

Ulver har mange hamskifter bak seg – fra svartmetall, til nå noe kalt pop. Men hvordan blir bandets musikk til?