Årets Harpa-pris til Makta-komponistene

Lørdag kveld tok Andréa Louise Horstad imot prisen under Nordic Music Film Days på vegne av seg selv og sine medkomponister Kåre Chr. Vestrheim, Kristoffer Lo og Eivind Helgerød i Makta komponistlag.

– Jeg er veldig veldig glad. Det er jo helt sykt å være her i Berlin og vinne en pris!

Andréa Louise Horstad hadde ikke trodd at de skulle vinne i år, og skryter av de andre nominerte, som hun også har rukket og bli godt kjent med under Nordic Film Music Days. Horstad var den eneste av de fire i sitt norske vinnerteam som var til stede i Berlin.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at resten av gjengen var her og kunne feire med meg, forteller hun til Ballade rett etter å fått den gylne harpa i hendene.

– Hvor skal prisen stå?

– Det må nesten Kåre bestemme. Jeg tipper at den kanskje havner i Propeller-studioet, hvor jeg også er med å leier rom. Jeg håper at den kan stå der.

Harpa-juryen i Berlin begrunner sin tildeling slik:

Musikken til Makta utfyller sømløst seriens håndholdte og røffe stil, og integrerer omgivelseslyder på en måte som smelter sammen med lyddesignet. Den tilfører spenning og drivkraft, noe som er essensielt for en politisk thriller med så høye innsatser, og forsterker energien som holder seerne fengslet og nysgjerrige. Musikken spiller på karakterenes komplekse dilemmaer, ofte med humor og en satirisk vri, og fungerer dermed som en forteller i seg selv, parallelt med dialogen. Fra de første tonene fanger Maktas komponister oppmerksomheten din og driver deg til å se serien helt til slutten.

Den internasjonale juryen, ledet av HARPA-prisvinner 2024, Eðvarð Egilsson (IS), består av Michael P. Aust (DE), festivalsjef for Soundtrack Cologne, Hanna-Greth Peetson (EST), Music Meets Film & Industry@Tallinn, Sydney Levine (US), internasjonal filmkonsulent, Byun Seung Min (SK), grunnlegger og produsent ved Climax Studio, Erica Procunier (CA), komponist, professor og medlem av SAG Canada, og Peter Domsch (DE), salgsansvarlig ved European Film Market.

Andréa Louise Horstad er utdannet ved Norges musikkhøgskole som vokalist innen jazz og improvisasjon, men har også integrert musikkteknologi og produksjon i graden sin. Hun turnerer også som musiker med jazz- og popartister.

De andre nominerte til årets Harpa var Christian Balvig (Danmark), Högni Egilsson (Island), Ilari Heinilä (Finland) og Henrik Lörstad (Sverige).

Prisen har blitt delt ut til nordiske filmkomponister hvert år siden 2010. Tre ganger tidligere har den prestisjetunge prisen gått til norske komponister. Gaute Storaas har vunnet prisen to ganger, i 2011 for musikken til “Elias og jakten på havets gull” og i 2020 for “Bröllop, begravning & dop”. Jørund Fluge Samuelsen fikk prisen for “Alle hater Johan” i 2023.