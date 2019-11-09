Cathrine Winnes

Den norske dirigenten Cathrine Winnes er programleder for TV-serien «She Composes Like a Man» på SVT. Serien ble også sendt på NRK.(Foto: SVTPLAY)

«She Composes Like a Man» nominert til Rose d´Or

Guro Kleveland
09.11.2019 13:39
Guro Kleveland

Gullrose-nominasjon til musikkserie med den norske dirigenten Cathrine Winnes.

TV-serien «She Composes Like a Man» med Cathrine Winnes som programleder og dirigent er nominert til gullrosen i den internasjonale fjernsynsunderholdningsprisen Rose d´Or.

– Å lage denne serien føltes som noe viktig, forteller Winnes til Ballade.
– Jeg husker at jeg tenkte at hvis ingen liker det vi har laget, så er det greit, fordi dette temaet betyr så mye. Nominasjonen viser at det nytter å la kunsten råde, også i TV-verdenen. Vi har laget en serie med smal orkestermusikk som de færreste har hørt før, og hele tiden trodd på at musikken kan stå på egne ben. Med Rose d’Or-nominasjonen vil disse orkesterverkene, og seriens kvinner og deres historier, kunne nå et enda bredere publikum. Jeg er både glad og takknemlig for dette, sier dirigenten og programlederen.

Cathrine Winnes er sjefdirigent og kunstnerisk leder for Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Hun har dirigert alle de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge, og en lang rekke av de store orkesterne i Norden og Nord-Europa samt i Sør-Afrika.

«She Composes Like a Man» tar for seg kvinnelige komponister i musikkhistorien, med navn som Clara Schumann og Fanny Mendelssohn, britiske Ethel Smyth, norske Signe Lund (Signe Lund-Skabo) og finske Kaija Saariaho, en av verdens mest anerkjente, nålevende komponister.

Serien er produsert for SVT av Peiling Film & TV AS, regissert av Anders Lindstad, og sendt på SVT og NRK tidligere i år.

Regissør og produsent Lindstad forteller om bakgrunnen for serien:
– For hundre år siden var den internasjonale bevegelsen som jobbet for kvinners rettigheter og likestilling på fremmarsj med full styrke. Mange land i vår del av verden feirer nettopp 100-årsjubileer for kvinners stemmerett omtrent nå. Akkurat i denne perioden, trer kvinner ut av det hjemlige, den private sfære, og ut i det offentlige liv – ikke bare i politikk og andre deler av samfunnet, men også i musikken. De beveger seg fra å komponere for små og intime arenaer, sine hjem, fra å komponere for piano og vokal, til å gjøre sitt inntog i de store konsertsalene. Og de gjør det ved å komponere for store orkestre.

Og Lindstad er som Winnes stolt og glad for nominasjonen til gullrosen i Montreux.
– Dette skal vi feire! Vi sender naturligvis den største takken til SVT som hadde mot til å satse på serien, og er stolte av den anerkjennelsen som liggger i nominasjonen, forteller Lindstad, som også samarbeidet med Winnes om idé og manus.

Ivar Johansen, aka Ravi, «binger» TV serien

Ivar Christian Johansen, aka Ravi, «binger» TV-serien. (Foto: Skjermbilde fra Facebook, Anders Lindstad)

 – Mest av alt har det vært gøy å få tilbakemeldinger om «binge-watching» – at folk har sett hele serien i ett jafs, kanskje særlig fra folk som ikke har et sterkt forhold til klassisk musikk fra før. Det gir inspirasjon, sier han.

