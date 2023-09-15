Sær leke-rap fra nykommer Kristine

– Doja Cat ække katt, men Kristine er!

3 låter på Spotify, 3 språk som veksler med selvfølgelighet.

Kristine Blir Rapper – John Dee – Bylarm torsdag 14. september 2023

Musikken Kristine Stiberg har sluppet mellom første gang vi skrev om henne på ballade.no og nå vitner om en kunstner som kanskje er ny i rapgamet, men som absolutt er scenevant. Fra teaterstudier i Odense, til konsentrasjon av rapens uttrykk, ha hun gjort meg spent på hvordan Kristines sceneunivers vil utspille seg.

Live-leken

En cut-out med artistens initialer KBR akkompagnerer Kristines «Ro på» med fire dansere på scenen. Låta pulserer i magnetisk energi, og konserten er godt i gang. Hun oppfordrer publikum til å dele energien seg imellom, og det teatralske og lekne kommer frem allerede. Vekslingen mellom språk i låtene er like hektisk som beatsene – og det funker. Det gjør det. Koreografien til danserne knytter det hele sammen til det Kristine beskriver som «hennes univers».

Jevnt over er hele opplevelsen best beskrevet som eksperimentell – selv når beatsene er ordentlig gode, fargerike og dansbare.

Og hun er dristig, det skal hun ha. Hun spør publikum direkte «hva er kjærlighet?», og får til svar tilbake «dette!» [Altså, denne konserten. Det er jo fint da]. Det innleder låta «Love Song», en kjærlighetssang introdusert med at hun ikke helt vet hva kjærlighet er. Låta er som de andre, dansbar og leken. Og hvem vet hva kjærlighet er, uansett?

Nei takk til patriarkiet

Det kommer så en monolog der Kristine snakker om makta alle på John Dee har til å endre verden, og denne går over til en lengre samtale om kroppsautonomi, vestlig sivilisasjon og matriarki. Monologen er lang, kanskje for lang og ender i det noe uortodokse grepet om å fremføre låta «Mista D» toppløs. Dette løses forsåvidt godt scenografisk med avslåtte lys og danserne som lyktebærende statister. Effekten er kul og frisk, og er et grep som virker å være svært i tråd med konseptet Kristine Blir Rapper presenterer. De tre-formede bokstavene på scenen kan bøyes med hengsler, og former sommerfuglvinger når Kristine står foran de. Kul effekt.

«Ak (Alle Kom)» er låta som fremføres for å bevise hvor viktig nytelse er, inspirert av Janelle Monae’s The Age Of Pleasure-album fra i sommer.

Kristine Stiberg, Skuespilleren som ble Rapper, gir meg også assosiasjonermine til Silvana Imam, rent musikalsk og stilmessig. Jeg har sett en konsert med så mange inntrykk, og som avsluttes med Kristines MGP Junior-bidrag som aldri kom med i konkurransen. Leken, som omhandler knuste drømmer, gjør at alle tilstede bare må trekke på smilebåndene mens de synger med på 10-åringen Kristines refreng: «venner er bra å ha»! Dét er jo et godt, avsluttende budskap, forøvrig. Men er Kristine blitt en rapper? Kanskje. Spiller det noen rolle? Nei, eller kanskje.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger



Kristine Blir Rapper spiller på Bylarm også lørdag 16. september.