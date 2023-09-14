Med høye ambisjoner og tre språk i samme rap

Stjerneskuddet Kristine lager teater og debuterer som rapper. – Det hadde jeg aldri prøvd før, så det er jeg sikkert god til. Møt en av de mest forhåndsomtalte ferske artistene på årets Bylarmfestival.

Kristine Utne Stiberg starta året med å sette opp sin egen forestilling på houseklubben Jæger i Oslo; Dragen & Heksen. Hun debuterte med sin egen form for rap på Trænafestivalen i fjor, så opptrådte hun i konsertserien som følger Nationaltheatrets bejublede Døden på Oslo S og ga ut sin første singel. Nå er manges øyne rettet mot henne da hun endelig skal følge ambisjonene sine, og spille to konserter på bransjefestivalen Bylarm. I den anledning publiserer ballade.no dette portrettet av den unge artisten og skuespilleren som vil ta Verden, nei, Norden, med storm: Kristine Blir Rapper. Dette er en versjon av intervjuet fra mai 2023:

SVENSK/DANSK/NORSK om hverandre: Sent om natten säger hon ah / Om morgonen säger han ah / Mitt på dagen säger de ah

(…) Jeg får alle til at komme og jeg gør det døgnet rundt / Kom ind i min mund / Kom ind i min krop / Kom inn og forsvinn

Hun gikk på Den Danske Scenekunstskole i Odense, der store flygler og rappens flyt lokket henne inn i en Pippi-holdning:

– Det hadde jeg aldri prøvd før, så det er jeg sikkert god til, referer Kristine Utne Stiberg til Ballade.no.

– Jeg lærte meg å spille piano og synge samtidig. På to måneder! Hun covret en Yung Lean-låt. I slam- og teatersammenheng hadde hun rappet før, men nå samlet hun det under artistnavnet Kristine Blir Rapper.

– Jeg kunne sitte i den klangen i blackboxrommene der i mange timer.

I Odense jobbet hun videre etter avslutta utdanning, med en liten djevel på skulderen.

– Skolen ga selvtillit på stemmebruk og sang, og det at jeg ikke fikk drømmejobben på mitt favoritteater i Danmark ga meg en sånn faen-heller-følelse. Som ble litt av motoren til å mobilisere kreftene i en annen retning: Hvordan kan jeg samle det jeg liker i ett prosjekt? A-ha! Jeg kan bli rapper, sier Kristine over en tekopp midt i Oslo. Legg til at hun elsker å «style syke looks», å regissere, og flere av sidene i en sånn iscenesettelse.

I låta «AK» skifter hun ikke bare mellom språk – men også legning og pronomen:

– Den låta er også skapt som en åpenhet om både min skeivhet og lekenhet. For meg er det en link mellom de to, skeivheten er en kraft som jeg bruker i resten av uttrykkene mine – utover hvem jeg blir tiltrukket av.

I låta skrider døgnet fram, og pronomenet skifter hon/han/de. Er det da én person som går igjennom pronomenskifter eller flere med i samme akt?

– For meg er den om alle – både samtidig og hver for seg, i et intimt rom med meg. Noen hører den som en låt om trekant, mamma kaller den bare «den sexsången».

Husk å leke mens du gjør det

I låta «Mista det» siterer hun den norske rapperen Arif, og putter seg selv i rollen som «gærningen» i hans «Gal».

– Språkleken har også en dypere mening mellom båsene, selv om det og er en lek. En morsom test på om det funker. Tilbakemeldingene så langt er at det er smud.

Det har både svensk-, dansk- og norsktalende sagt til henne, nordmannen, som også har svensk og dansk familie.

– Det hadde jo ikke blitt like smooth hvis ikke du var så god i alle språkene?

– Jeg lærte meg dansk av nødvendighet, i to omganger – som barn og ung voksen. Da jeg var liten fordi jeg ville leke med de danske barna jeg møtte hver sommer, det samme i Sverige med svenske «sommerbarn». Og som ung voksen på drømmeutdanninga jeg kriget for å komme inn på.

Kristine Blir Rapper vil gjerne følge i fotsporene til TV-serier som Skam og Broen:

– Det var helt sykt, første året jeg prøvde å komme inn på teaterutdanning i Danmark, nevnte mange at «vi dansker styrte jo dere …» Så litt om olje. Neste år hadde Skam slått til, og alle bare; «iiiiih, du er fra Nåååårgee! Kender du noen av dem som er med i Skam??!» De kom til meg med norske ord, «fiskekaker» og sånn, som de hadde plukka opp der. Sånne bølger kan gjøre en forskjell. Og … kanskje jeg, ikke blir like stor som Skam, men at jeg kan bidra til den afterglowen?

Ønsket er å etterhvert framføres også i Sverige og Danmark. Etter opptreden på Trænafestivalen (Nordland) har hun dessuten sendt en demo i retning noen som kjenner noen i Roskildefestivalen.

Én av setningene som nå står om henne hos konsertarrangører, er at hun «bringer Kalmarunionen tilbake». Kalmar var unionen mellom de skandinaviske landene fra slutten av 1300-tallet og fram til 1521. Grunnlagt av nordistenes store dronningidol, Margrete.– Er det bevisst at du namedropper Kalmarunionen i de beskrivelsene som finnes på nett av deg, som i Bylarm-omtalen av deg?

– Jeg lurer på om det var en venn som sa det først. Men jeg ser på meg selv som en brobygger. Jeg aspirerer til det i alt jeg gjør. Broen er et annet eksempel på at godt laget kultur kan bygge ned forskjeller og øke kommunikasjonen, mener hun.

– Landegrenser er jo basert på et slags stormannsgalskonsept. Når musikken min handler om relasjoner, mener jeg både de store og de små relasjoner. Jeg vil låse opp det som bør låses opp. Jeg tar gjerne på meg å være frontfigur for mindre grenser i Norden!

Kristine Blir Rapper spiller på Bylarm i Oslo torsdag og lørdag denne uka.