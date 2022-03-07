– En gang hiphoper, alltid hiphoper. Gratulerer på kvinnedagen, MC Cey.

Først blant norske rappere til å gi ut musikk, som 19 år*. Dobbeltsingelen 3.5.25 / «Hold It», henholdsvis en tittel som spilte på tagger-/rapnavnet hennes, og ei B-side med skyggeside-historie fra Oslos gater i 1990.

Hun var 19 år da singelen kom ut. Så ble hun gravid – og skikkelig sjuk i svangerskapet. Spillejobbene rundt lanseringa av MC Cey ble skrinlagt.

Sammen med Leo Fossen (A-Team, BOLT Warhead) og Tommy Tee med flere var Therese «Cey» Hafstad i X-Ray Posse – og den første et stort norsk plateselskap ville ha på vinyl. Produksjonen skal ha blitt pitcha opp mer enn hiphoperne sjøl ville ha, på plateselskapet Polygrams ønske, og gitt ut med mange meninger om hvordan rap skulle være for å selge. Historien som ofte fortelles er at Polygram ville lage noe annet enn hun ville, og Therese Hafstad bekrefter at hun ble stående i en kryssild av forventninger:

– Jeg var veldig ung, det var så mye sirkus, reiser og stress kobla til det. Jeg tok valget at jeg ville beskytte babyen min mot det.

– Og det møtet mellom ung, norsk hiphop og majorselskap … det hadde sikkert vært annerledes i dag?

– Jeg hadde alltid kost meg med musikk. Men det var plutselig ikke gøy lenger. Det var bare press, forventninger, og det gikk så fort. Det var veldig overveldende, og du ble dratt i alle kanter; «gjør det, nei ikke gjør dét, i hvert fall ikke gjør dét!» Selskapet ville gjerne ha noe som selger, og med en annen DJ enn hun kjente.

Vi snakker med henne mellom frokost og at hun låser seg ut og drar på jobb som barne- og ungdomsarbeider.

– Gjengen jeg kom fra var veldig strictly hiphop, så da tilbud kom inn fra tv og radio, fikk jeg beskjed fra gutta; nei det må du ikke gjøre! Det var for eksempel ikke greit om jeg ville synge noen strofer. Jeg er flink til å synge, men det snakka jeg ikke så høyt om den gangen. Jeg måtte gjøre noe plateselskapet ville ha, samtidig som du skulle være tro mot det du kom fra. Det var veldig mye.

Therese angrer ikke på at hun slutta – samtidig som hun er stolt av at hun var først. Hun har alltid sysla med musikk for seg sjøl.

Etter at hennes første sønn ble født, tok hun altså valget om at det hun hadde sett av artistlivet ikke var noe for barnet og henne. Sønnen er imidlertid udødeliggjort i norsk tidlig raphistorie – som bitteliten på forsidebildet, og med en hilsen i omslaget, på BOLT Warheads industrielt lydende klasiker The Re-Enforcement.

– Og han fylte 30 nå! Han er rundt ett år på det bildet.

– Mange spør meg: Angrer du? Når du tenker på hva som kunne blitt ut av det? Nei, jeg kan ikke si det. Ja, jeg har tenkt mange ganger hvorfor sånn eller sånn, selvfølgelig kan jeg tenke nå at det kunne vært muligheter å kombinere, etter at jeg hadde kommet meg etter graviditeten. Jeg hadde jo muligheter.

– Men hadde du egentlig det? Det var vel ingen som sto klare som barnevakt? Og damene hadde vel en tyngre bør i en så ung sjanger, som ofte ble uglesett av omverdenen …

– Nei, det var jo tøft, og etterhvert ble jeg alenemor også. Men nå er min yngste sønn på vei over på videregående, og nåh! Tenker jeg litt at nåh! Skal jeg bare gjøre hva jeg vil. Jeg tenker ikke på alder, for en gang hiphoper, alltid hiphoper, sånn er det bare! Jeg bryr meg ikke om hva folk mener om meg, sier hun. Hvis det skulle komme ny musikk, blir det old school hiphop. Og dessuten, påpeker hun, fikk hun sin dose av at folk hadde meninger om hva hun gjorde da hun var ung og skulle slå igjennom.

Det har vært tilbud om å gi ut og å signe henne igjen, og å gi ut en comebacksingel – men det har ikke føltes rett, det som har dukka opp, beskriver hun. Selv om dem som vil ha henne med sier «er det DU som er MC Cey?!»

– Jeg kan ikke være papegøye.

– Hvordan har det vært å se norsk hiphop utvikle seg, sånn sett utafra og inn?

– Jeg har tenkt «hvor er jentene»: Jeg følte at jeg åpna porten. Og bante vei, men så følte jeg at ingenting skjedde, i alle fall på en stund. Det jeg hørte om var det du hørte om på radio og ute, og mange av dem så jeg ikke på som rap, mer som cross-over-artister. Ikke sånn som jeg var.

– Nå er det jo et ganske annet klima, også utafor hiphop, sier jeg, og nærmer meg å nevne Musti, Isabell, Stella Mwangi …

– Ja, da jeg hørte Musti ble jeg veldig glad! Også fordi hun har somalisk bakgrunn, når man tenker på hva det kan koste henne. Sikkert enda mer enn det var for meg. Det var riktignok litt uhørt at vi jentene skulle rappe, vi kunne bli ledd av, men hun risikerer mer enn hva jeg gjorde. Stor respekt, understreker Therese.

Tirsdag 8. mars skal hun snakke om solidaritet og kvinner i musikk, med blant andre rapper Stella Mwangi på Melahuset i Oslo – og framføre to låter hun har skrivi.

– Det blir ikke «Hold It». Jeg har ikke beatsa lenger! De finnes ikke lenger. Det er litt sang i den ene låta, sier hun og synger What doesnt kill you make you stronger … Nå kan jeg synge litt, nå er det greit!

Tretti år etter at det nesten-skjedde føles kanskje noen ting litt urettferdig. Hun hadde én live opptreden på NRK da singelen breaket, men ellers var det småscener, minnes hun.

– Da jeg sto på Norske hiphop-hoder, som feira 30 år med hiphop i Norge, gjorde jeg endelig det vi jobba for: Full sal, stor scene, med masse publikummere som kom for å høre hiphop. Det har jeg egentlig ønska hele livet. Det var deilig.

På Melahuset stiller også blant andre Stella Mwangi, DJ Kiki og den unge Vicki – i samtale med programleder Mona B. Riise:

– Det skal bli interessant og spennende. Det er en ære å få være med. Sier Therese. Igjen på plakaten som MC Cey.

Dem som har gitt ut musikk siden:

For mer om så og si alle (synlige) kvinnelige rappere siden den gang, se Øyvind Holens oppsummering her. Han har også ei spilleliste som oppdateres og dermed bygger på med nye navn – som når «Verden er min»-Odile plutselig er gitt ut på Spotify og er nyeste tilskudd.

Her ser du en ganske datert musikkvideo og rap – MC Cey med en omtrent like ung Tommy Tee som introduserer den samfunnsbevisste «Hold It»:

https://www.youtube.com/watch?v=rca2YAD70ok

Den finnes også i en oppdatert versjon med Emile the Duke fra 2017.

*MC Cey nevnes vanligvis som «den første», men det skal sies at nordnorske Felony Force var aller først på plate.