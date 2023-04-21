Musikken i TV-serien Makta

Musikk i TV og film preget uka som gikk. To norske musikkdokumentarer er Gullrutenominert – og her er musikkskaperne bak Cannes-vinnende Makta.

Denne uka kom jubelnyheten om Makta – fiksjonsserien som spiller ut maktkampen rundt Gro Harlem Brundtland i norsk politikk på 70-tallet. En av to priser som serien fikk i Canneseries er for musikken i serien. Musikken er laget av Kåre Christoffer Vestrheim, Kristoffer Lo, Andrea Horstad og Eivind Helgerød.



Andrea Horstad , også musikkprodusent, og Vestrheim har dessuten sammen laget musikk til serien Made in Oslo tidligere. Eivind Helgerød er trommeslager og også en mye brukt produsent Kristoffer Lo har som kjent fått priser og oppmerksomhet for andre film- og TV-produksjoner, som filmen «Aksel» der han laget musikken sammen med Fay Wildhagen. I den profilerte tegnefilmen «Titina» er musikken laget av Kåre Vestrheim, ellers kjent som produsent for en rekke norske andre musikkskapere/artister, og for egen musikk.

Makta er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK. Serieskapere er Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue, og konseptuerende regissør er Yngvild Flikke. Kathrine Thorborg Johansen spiller hovedrollen som Gro Harlem Brundtland. Serien er på 12 episoder á 55 minutter.

Tirsdag kom også Gullrutenominasjonene. Dette er prisutdelinga for den norske TV-bransjen. Der er to musikkdokumentarer blant de Gullrutenominerteble i dokumentarkategorien:

Rahcan – Ellas opprør, og Vegg vegg vegg er blant fire nominerte dokumentarfilmer.

