Leo Ajkic (t.v.) med artisten han manager; Marcus «Kamelen», stillbilde fra filmen.

(Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Dokumentar om rapperen Kamelen på kino til høsten

04.04.2022
- Red.

En norsk underdoghistorie, reklamerer regissøren av filmen om rapperen.

Til høsten kommer den norske portrettdokumentaren «Si Ingenting».
– I dette helt unike artistportrettet har filmskaperne fulgt Marcus Møll Mosele (29), alias Kamelen i over to år, står det i en pressemelding. Fra første dag ute av fengsel til utsolgte festivaler svømmende på folkehav.

Filmskaperne ville ta publikum med bak avisoverskriftene og forbi den store scenepersonligheten. Dette er hele historien, ufiltrert, ubehagelig, men ekte. Livet til Kamelen ble for hard kost for NRK som mente filmen var for kontroversiell, derfor var det eneste rette å vise den på kino, i følge pressemeldingen.
– Å følge en så karismatisk og sammensatt person som Marcus i flere år har vært en glede. Jeg er veldig spent på å ta med folk på baksiden av artisten i media, og vise dem denne moderne norske underdoghistorien, sier regissør Rolv Lyssand Bjørø.

Marcus Kabelo Møll Mosele fra Bergen er en spellemannsnominert rapper og låtskriver kjent som Kamelen. Han slo gjennom i 2015 med singelen «Si Ingenting» og har siden da fulgt opp med hitsingler som «Beng Beng Beng», «Lil Homie», Vil Ba Vekk» og «Creme De La Creme». Han er nominert til Gramo-stipendet og har et hopetall av hitsingler med millioner av strømminger på Spotify alene.
P3-nominasjon, nominert til Spellemann i hiphop, GRAMO’s musikkforeleggerpris (Årets verk).

