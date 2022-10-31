Musti ble voksen midt i et brakgjennombrudd

Dette er Ugbad. Hun gir oss Musti.

To ganger Spellemann for debuten. Omfavnet av alt fra sine egne på Tøyen, alle som kjente igjen Gro Harlem Brundtland i sample og i tittelen på en av hitene, Lindmo på NRK1, til Dagens Næringsliv som en av de mest spennende stemmene i norsk musikk. Gjennombruddet til nå 21 år gamle Ugbad Mustafa Yusuf Noor var massivt. Fredag slapp hun albumet «Ugbad». Det har skjedd mye siden debuten «Qoyskayga». Hun ga ut en EP i fjor – men for å få til sitt andre album måtte Ugbad samle sammen krefter. All oppmerksomheten som 18-åring krevde sitt:

– Det tok meg lang tid å få dratt tilbake i studio. Jeg hadde en skikkelig dårlig periode etter Spellemann og alt som skjedde. Hva skal jeg si … jeg var jo så ung, jeg skjønte ikke på forhånd hvor stort det var, og det tok meg skikkelig på senga. Jeg havna egentlig ned i et kaninhull. Etter en tid innså jeg bare at jeg måtte komme meg tilbake til studio. Og nå, etter å ha gjort jobben, føler jeg meg mye bedre!

Ugbad Mustafa Yusuf Noor. Musti, artistnavnet hennes, er altså kortform for mellomnavnet.

Albumet åpner med en tur alene på t-banen, vi reiser forbi rop og forventninger, hun går på scenen: Jeg går på (…) Jeg må score mål (…) Jeg gir dere Musti, i den korte «låt-novella» som heter «Rajo».

Siden albumet heter Ugbad, men også siden jeg synes å høre en ensom tone her, spør jeg:

– Hva er ditt forhold til Ugbad?

– Jeg er jo Ugbad hele tiden. Musti er artistnavnet, mer den siden av meg som tør å være sårbar, til stede, snakke høyt om ting. Det er ikke helt mitt alter ego … men jeg er mer av den jeg vil være som Musti. Ugbad er fortsatt noe jeg jobber med.

– Ja, vi er vel alle et work in progress! Er det noe ensomhet i det å skape seg en sånn versjon av seg sjøl?

– Ja, masse ensomhet. Du blir fort ensom, og Ugbad, eller jeg, har alltid vært mye for meg selv. Jeg kan finne trygghet i ensomhet også.

– Jeg tenkte også det finnes ensomhet i det massive du har opplevd knytta til musikken og det å slå igjennom som rapper?

– Det hele var vært veldig spesielt. Jeg skrev jo det første albumet mitt da jeg var 17 år – og tenkte ikke over at jeg var et barn da jeg skrev det jeg skrev. Det har vært lærerikt, men veldig spesielt. Det var det feteste jeg noensinne kunne gå igjennom. Men det er også mye av det jeg ikke husker, siden det var så hektisk.

Rap er å fortelle sin historie. Det handler noen ganger også om å provide, om å tjene penger og å komme seg fram, «si no, bli no,» som hun sjøl rapper. Eller at hun «sender litt flus til Afrika (…) jeg gir, jeg gir.»

– Det går fint. Jeg har det fint. Jeg har blitt en arbeidsnarkoman, i ung alder. Jeg har sagt til meg selv at det bare må gå fint. Og nå lever jeg av musikken. Det hadde jeg aldri sett for meg. Men jeg kan faktisk se for meg å gjøre ferdig videregående, for å ha sikkerheten i bakhånd. Det er tross alt vanskelig med eget sikkerhetsnett når man lever av musikk, sier hun til Ballade.no. Ugbads familie var i sentrum på forrige album, med røtter i Somalia.

11. november spiller Musti på Sentrum i Oslo – og håper på flere publikummere i resten av landet etterhvert. Hun sier hun gleder seg til å se de veldig foskjellige publikummerne som kan dukke opp igjen når hun går på scenen igjen. Og gir dem Musti.