Christine Hals har laget musikken til storfilmen «Kampen om Narvik»

Stor krigsfilm med premiere 1. juledag – komponistens egen bestefar kjempet selv i Narvik under andre verdenskrig.

«Kampen om Narvik» er Christine Hals’ største prosjekt hittil, men er kjent for mye på skjerm og lerrett allerede: Hun er mest kjent som stemmen i Frost der hun brukte geitlokkerop for å lokke på snøen og skrev norrøn tekst til snødronning Elsas kroningsseremoni.

Christine Hals er å finne blant de 2 % som er kvinner blant filmmusikkomponister. I en pressemelding forteller musikkselskapet MTG at bestefaren til Christine atpåtil var med og kjempet i slaget om Narvik, og derfor betyr denne filmen ekstra mye for henne.

«Kampen om Narvik» av Erik Skjoldbjerg er et av Norges dyreste filmprosjekter med et budsjett på 77 millioner kroner. Havnedirektøren i Narvik sikret 1 million kr fra kommunen til prosjektet, fordi hendelsene i Narvik har fått lite oppmerksomhet gjennom tiden, og han mener det er viktig å få formidlet hva som skjedde der. Produsent Aage Aaberge brukte over 3 år på å samle inn pengene. Hadde han fått mer, hadde han satset på å lage en Netflix serie for hele verden med disse viktige historiene fra felttoget i Narvik.

I løpet av det to måneder lange felttoget, som startet i april 1940, ble 64 skip senket, 86 fly styrtet og 8500 mennesker drept. Skips-slagene i Narvik var voldsomme og krevde store offer.

Filmen kommer på kino fra 25. desember, men musikken fra Christine Hals ble gitt ut sist fredag. All musikk er komponert av Hals. Hun har jobbet med Czech National Symphony Orchestra fra Praha, Pinewood Singers fra London og Symphonica Bratislava fra Bratislava til filmmusikken.

– Det var en stor ære å få sjansen til å komponere denne musikken, sier Hals gjennom sitt selskap MTG. Selv om hun gikk gjennom store personlige utfordringer under produksjonen, blant annet sammen med familien etter at hennes stefar ble alvorlig syk. Og det stoppet ikke der:

– Det har vært unormalt mange utfordringer i kjølvannet av min stefars sykdom og død, blant annet brann, kaos og annen alvorlig sykdom i familien, noe som pågikk mens jeg skrev musikken.

Når du skriver musikk til en krigsfilm og verden bokstavelig talt står i flammer rundt deg, er det vanskelig å balansere knallhard jobbing som komponist på din aller første storfilm og støtte familien samtidig, skriver musikkselskapet MTG til Ballade.no.

Geitlokkeropet kommer fra oppveksten hennes i Nordkjosbotn, hvor hun ved hjelp av sang lokket geiter ned fra fjellet. Lokkeropet har hun også fått bruke i det nye spillet God of War – Ragnarok, som kom ut 9. november. Hun skrev nylig låta «Udyr, the Spirit Walker» for verdens største e-game, nemlig League of Legends, som ballade.no har omtalt tidligere. LoL har over 150 millioner spillere hver måned, og det er gjerne store artister som Imagine Dragons som har fått lage musikk til spillet. Låta ble spilt inn i Oslo i juli med norske folkemusikere, og den nådde over 5 millioner streams på få dager.