Kunstmusikk

Operadebatt

Publisert
06.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Hvorfor skrive opera i det 21. århundre?

Søndag 11. mars kommer komponist Peter Maxwell Davies til Oslo og Dramatikkens Hus for å snakke om å skrive opera i det 21. århundre.

Davies, som av arrangøren karakteriseres som en av de viktigste britiske komponistene de siste 50 år, sluttet å skrive opera i 1999. Da hadde han skrevet 26 sceniske verk. Ti år senere skrev han igjen opera for sang- og muiskkstudenter, og han vendte tilbake til operasjangeren.

Davies skal ha foredrag om sitt operasyn, og blir etterfulgt av en debatt hvor temaer fra foredraget skal diskuteres. I panelet skal Per Boye Hansen (påtroppende operasjef ved Den Norske Opera & Ballett), Bibbi Moslet (dramaturg med erfaring fra teater og opera), Kai Johnsen (kunsterisk leder for Dramatikkens hus) og komponist Rolf Wallin sitte. Moderator er operasjef ved Den Nye Opera i Bergen, Mary Miller.

Cikada avslutter kvelden med konsert.

Mer informasjon finnes på siden til Dramatikkens Hus.

