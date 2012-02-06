Kunstmusikk

6000 så La Bohème

06.02.2012
Carl Kristian Johansen

Men overføringen fikk tekniske problemer flere steder.

Aftenposten skriver at 6000 personer så overføringen av operaforestillingen La Bohème fra Operaen i Bjørvika i Oslo til over 40 kinoer landet rundt lørdag kveld.

Det meldes om godt besøk i flere av kinoene som tok i mot overføringene, men flere steder satt tekniske problemer begrensninger for opplevelsen.

I Drammen ble forestillingen avlyst. På Leknes, Elverum og Stord ble overføringen avbrutt.

I Bodø betalte kinoen tilbake inngangspengene grunnet dårlig kvalitet, melder Aftenposten.

Produsent Rune Trondsen i Nordic Stories var på forhånd redd for at ustabile linjer ville sette begrensninger.

— Nå skal vi snakke med de forskjellige kinoene og få mer detaljerte opplysninger om erfaringene, sier Trondsen.

Operadirektør Tom Remlov er godt fornøyd med billettsalget.

— Dette ga mersmak, selv om vi ennå ikke vet så mye om hvilken opplevelse publikum hadde, sier Remlov til Aftenposten.

Relaterte saker

Operadebatt

Hvorfor skrive opera i det 21. århundre?

Den Norske Opera & Ballett

Operaen frir til folk flest

Den Norske Opera & Ballett satser tungt på å nå ut til nye publikumsgrupper. Førsteamanuensis ved BI, Donatella De Paoli,...

Flere saker

Stillbilde fra videoen Papillon til Sarah Camille

Ballade video: – Noe bra kommer til å skje

Sjekk ut denne ukens rikholdige video-meny med Darling West, Tuvaband, Sarah Camille, Natan Dagur, Doglover95, Birds Are Better, TORA x...

Igor Dunderovic

10 kjipe råd til den blivende musiker

Igor Dunderovic fikk tre minutter med åpen mikrofon på Spillerom på NRK P2. Vi gjendeler innlegget.

Erlend Viken

– Det er lite vær i norsk folkemusikk

Musiker Erlend Viken lar fela si spille lyden av snø, av årstiden han elsker.