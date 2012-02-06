6000 så La Bohème

Men overføringen fikk tekniske problemer flere steder.

Aftenposten skriver at 6000 personer så overføringen av operaforestillingen La Bohème fra Operaen i Bjørvika i Oslo til over 40 kinoer landet rundt lørdag kveld.

Les også:

Det meldes om godt besøk i flere av kinoene som tok i mot overføringene, men flere steder satt tekniske problemer begrensninger for opplevelsen.

I Drammen ble forestillingen avlyst. På Leknes, Elverum og Stord ble overføringen avbrutt.

I Bodø betalte kinoen tilbake inngangspengene grunnet dårlig kvalitet, melder Aftenposten.

Produsent Rune Trondsen i Nordic Stories var på forhånd redd for at ustabile linjer ville sette begrensninger.

— Nå skal vi snakke med de forskjellige kinoene og få mer detaljerte opplysninger om erfaringene, sier Trondsen.

Operadirektør Tom Remlov er godt fornøyd med billettsalget.

— Dette ga mersmak, selv om vi ennå ikke vet så mye om hvilken opplevelse publikum hadde, sier Remlov til Aftenposten.