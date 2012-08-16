Lovet bort prispenger

Men pengene var ikke på plass.

Kirsten Flagstad Festival på Hamar bestemte seg for å tildele operastjerne Placido Domingo en egen pris til en verdi av 2,5 millioner kroner. Men pengene var ikke på plass og Domingo har lagt andre planer i det aktuelle tidsrommet. Dette skriver Dagens Næringsliv.

Flagstad-festivalen søkte til Kulturdepartementet om prispengene etter at Domingo var invitert, men fikk avslag.

Ifølge Bjørn Simensen, kunstnerisk leder i Flagstad-festivalen og tidligere operasjef, var planen å gi Domingo prisen 13. juni 2013 for å markere at det var 100 år siden Kirsten Flagstad debuterte på Nationaltheatret. Flagstad ble senere en internasjonal operastjerne.

— Domingo er den ubestridte superstjernen innenfor operaverdenen i dag. Ved å gi en slik pris ønsket vi å løfte Kirsten Flagstad opp blant våre internasjonale ikoner som Holberg, Abel, Ibsen, Grieg, og Munch, sier Simensen til DN.

— Tre millioner kroner er mye penger, og vi mener at en engangspris ikke er den beste måten å hedre Kirsten Flagstad på, sier statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet.