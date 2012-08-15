Sangfestivalen åpner i dag. Debatt om publikum torsdag.

Festivalen Nye stemmer arrangeres for første gang i år og er laget for å presentere prisvinnere fra Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (QSIMC).

Festivalen åpner 15. august med QSIMC-prisvinnerne Uljana Aljeksjuk (sopran), Angelica Voje (mezzosopran), Boris Rudak (tenor) og Donghwan Lee (baryton) som er solister i Beethovens 9. symfoni med Oslo Filharmoniske Orkester og Kor. Dirigent er Eivind Aadland. Konserten foregår på Radjusplassen kl. 19 og er gratis.

Nye stemmer fortsetter med konserter i Oscarshall fredag og på hovedscenen i Den Norske Opera & Ballett lørdag.

Torsdag 16. august arrangeres en paneldebatt på Nasjonalbiblioteket med tema Nye publikumsgrupper i Oslo.

Her vil Tom Remlov, direktør ved Den norske Opera & Ballett, Donatella de Pauli, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Yngve Slettholm, leder for Norsk kulturråd og Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret snakke om hvordan institusjonene tenker og jobber for å tiltrekke seg nytt publikum utover dem som vanligvis finner veien.

Dronning Somnja Internasjonale Musikkonkurransen arrangeres annethvert år. Neste konkurranse er i 2013.