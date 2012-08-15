Kunstmusikk

Nye stemmer

Publisert
15.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Sangfestivalen åpner i dag. Debatt om publikum torsdag.

Festivalen Nye stemmer arrangeres for første gang i år og er laget for å presentere prisvinnere fra Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (QSIMC).

Festivalen åpner 15. august med QSIMC-prisvinnerne Uljana Aljeksjuk (sopran), Angelica Voje (mezzosopran), Boris Rudak (tenor) og Donghwan Lee (baryton) som er solister i Beethovens 9. symfoni med Oslo Filharmoniske Orkester og Kor. Dirigent er Eivind Aadland. Konserten foregår på Radjusplassen kl. 19 og er gratis.

Nye stemmer fortsetter med konserter i Oscarshall fredag og på hovedscenen i Den Norske Opera & Ballett lørdag.

Torsdag 16. august arrangeres en paneldebatt på Nasjonalbiblioteket med tema Nye publikumsgrupper i Oslo.

Her vil Tom Remlov, direktør ved Den norske Opera & Ballett, Donatella de Pauli, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Yngve Slettholm, leder for Norsk kulturråd og Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret snakke om hvordan institusjonene tenker og jobber for å tiltrekke seg nytt publikum utover dem som vanligvis finner veien.

Dronning Somnja Internasjonale Musikkonkurransen arrangeres annethvert år. Neste konkurranse er i 2013. Fullt program for Nye stemmer kan leses her.

Relaterte saker

Turné og flash mob

Ole Edvard Antonsen er solist når Ungdomssymfonikerne skal på tur.

Tora Augestad

Redd for klassiskpolitiet

I Tyskland blir sanger og skuespiller Tora Augestad omfavnet av pressen. Hun mener det synges mye for døve ører i...

Kammermusikk med kontraster

Oslo Kammermusikkfestival starter fredag.

Lovet bort prispenger

Men pengene var ikke på plass.

Flere saker

La Cenerentola på Den norske Opera og Ballett Foto: Erik Berg

Disse er nominert til Årets kritikk

Prisen for beste kritikk innen dans, teater eller musikk deles ut under Festspillene i Bergen 29. mai.

Kim Myhr under Jazzfest i Berlin

Fra fri jazzdressur til partitur

Kim Myhr har funnet roen i studio. Istedenfor å reise jorda rundt og improvisere vil han skrive verk for femti...

Fra Marco Polo produsert av Bergen Nasjonale Opera under Festspillene i Bergen 2013.

Operakompetanse for fremtiden

Operasjef Mary Miller ved Bergen Nasjonale Opera svarer Norsk komponistforening.