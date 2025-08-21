Tijs Ham ny kunstnerisk leder i nyMusikk

Tijs Ham (f. 1981) er en nederlandsk lydkunstner, komponist og musiker med lang kunstnerisk erfaring innen elektronisk musikk, bygging av elektroniske instrumenter, lydinstallasjoner og støymusikk.

Ham har en Ph.D. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen, er medgründer av konsertserien Bulldozer for støymusikk i Bergen, og utvikler det kunstneriske forskningsprosjektet Song of the Living Circuit.

1. september begynner han i stillingen som kunstnerisk leder i landsforeningen til nyMusikk, etter å ha utpekt seg som en solid kandidat med god kjennskap til organisasjonen gjennom arbeidet for nyMusikks lokalavdeling i Bergen, ifølge styreleder Tone Tjemsland.

– Min ambisjon som kunstnerisk leder er å støtte viktig eksperimentering og utforskning av soniske opplevelser, sier Tijs Ham selv om arbeidet han straks går i gang med. – Å åpne dørene for kunstnere med ulike perspektiver, slik at de kan gå inn i det musikalsk ukjente.

– Det nye er alltid noe innhyllet i tåke, det er ennå ikke definert eller etablert, fortsetter han:

– Det finnes ikke én oppskrift på å skape noe nytt. Det nye kommer frem i mangfold, i sammenheng, i samarbeid, når mange samles og får anledning til å undre seg over hva som skal komme.

Stillingen som kunstnerisk leder omfatter blant annet programmering av nyMusikks konsertserie og Only Connect Oslo, og videreutvikling av organisasjonens kunstneriske strategi, opplyser nyMusikk.

Tijs Ham er ansatt i et åremål på fire år, og tiltrer 1. september 2025. Han etterfølger Bjørnar Habbestad, som nå avslutter sitt andre åremål.

