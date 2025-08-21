Tijs Ham kunstnerisk leder i Nymusikk

Nederlandske Tijs Ham blir ny kunstnerisk leder i nyMusikk fra 1. september. Han tar over etter Bjørnar Habbestad, som nylig avsluttet sitt andre åremål.(Foto: Laimonas Puisys)

Tijs Ham ny kunstnerisk leder i nyMusikk

21.08.2025
- Red.

Tijs Ham (f. 1981) er en nederlandsk lydkunstner, komponist og musiker med lang kunstnerisk erfaring innen elektronisk musikk, bygging av elektroniske instrumenter, lydinstallasjoner og støymusikk.

Ham har en Ph.D. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen, er medgründer av konsertserien Bulldozer for støymusikk i Bergen, og utvikler det kunstneriske forskningsprosjektet Song of the Living Circuit.

1. september begynner han i stillingen som kunstnerisk leder i landsforeningen til nyMusikk, etter å ha utpekt seg som en solid kandidat med god kjennskap til organisasjonen gjennom arbeidet for nyMusikks lokalavdeling i Bergen, ifølge styreleder Tone Tjemsland.

– Min ambisjon som kunstnerisk leder er å støtte viktig eksperimentering og utforskning av soniske opplevelser, sier Tijs Ham selv om arbeidet han straks går i gang med. – Å åpne dørene for kunstnere med ulike perspektiver, slik at de kan gå inn i det musikalsk ukjente.

– Det nye er alltid noe innhyllet i tåke, det er ennå ikke definert eller etablert, fortsetter han:
– Det finnes ikke én oppskrift på å skape noe nytt. Det nye kommer frem i mangfold, i sammenheng, i samarbeid, når mange samles og får anledning til å undre seg over hva som skal komme.

Stillingen som kunstnerisk leder omfatter blant annet programmering av nyMusikks konsertserie og Only Connect Oslo, og videreutvikling av organisasjonens kunstneriske strategi, opplyser nyMusikk.

Tijs Ham er ansatt i et åremål på fire år, og tiltrer 1. september 2025. Han etterfølger Bjørnar Habbestad, som nå avslutter sitt andre åremål.

Her kan du lese mer om Tijs Ham.

 

Relaterte saker

Tone Tjemsland

Carte Blanche-direktør Tone Tjemsland er ny styreleder i nyMusikk

Glad for å kunne bli med på en flik av nyMusikks historie og utvikling.

Ketil Gutvik på festivalen Blow Out

NY JOBB: Ketil Gutvik i nyMusikk vil fange ungdommen og fortsette kampen for det han tror på

– Pandemien har vist en gang for alle hvor kunst og kultur står på rangstigen i det norske samfunnet. Denne...

Fra venstre: Bjørnar Habbestad (nyMusikk), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Knut Olaf Sunde (NKF)

Enighet rundt samarbeidsavtale om Komponistenes vederlagsfond

NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikk enige om videreføring av Komponistenes vederlagsfond (KVF).

Flere saker

Sarah Winona Sortland Musikkforleggerne

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne

Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Bjarne Dæhli

God lyd må bli en prioritet, ikke en ettertanke

Dårlig lyd i de store konsertarenaene er et symptom på et større problem. Det har store konsekvenser for både det...

Cecilie Ore mottok lørdag formiddag EDVARD prisen for verket «Waterworks». Ore mottok prisen foran en fullsatt Sagene kirke etter urfremføringen av sitt nye verk, «Speak Louder»

Edvard-pris til Cecilie Ore

Cecilie Ore er tildelt TONOs Edvard-pris i kategorien Samtid 2019 for verket «Waterworks».