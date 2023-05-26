Uka i redaksjonens ører: Sommer og tid for geiting

Sinsenfist syngerapper om sommer’n. Jonas Benyoub har vært i hjemlandet og truffet dyr. Men først litt festivalbransje.

UKE 21 I NORSK MUSIKK: Festivalsesongen svinges i gang, og vi hører på rootsmusikk på norsk og morsom sommermusikk.

En gang var vi knutepunktkonger

Sommeren kommer med raske, hyggelige skritt nå, og mens de tradisjonsrike Festspill i Norges egentlige musikkhovedstad (hah! Noen ganger er det litt gøy å si dét) er i gang, kommer nyheter om en hinsides festivalprogrammering i Moss, jazzfestivaler som tøyer jazzstrikken så langt de kan, kegparties fra langt ut i havgapet til langt inn i vestfoldrivieraen … Og så videre. Bare Kadetten kaster inn håndkleet; Live Nation bekrefter at de pauser festivalen i Sandvika, Bærum i år.

Festivalsommeren er her allerede.

Alt som er verdt å skrive om i festivalNorge ville blitt langt. La oss i dag bare peke på to – elle tre, da – interessante kort som Olavsfest i Trondheim har sikra seg for sommeren: Denne uka kom nyheten om turneen til Mari Boine/Bugge Wesseltoft, som starter på Olavsfest i slutten av juli.

– Mitt samarbeid med Bugge Wesseltoft går helt tilbake til 2002 da han produserte albumet mitt Eight Seasons. Jeg har alltid likt musikken hans, og denne gangen ville jeg jobbe med pianisten Bugge. Det er en fornøyelse å jobbe med han! sier Boine i pressemeldinga. Til Olavsfest kommer også Ola Kvernberg med ferdigstilt Steamdome-trilogien, for fullt orkester, omtalt i Ballade tidligere.

Vi slenger på bransjepraten om at den eldgamle, omstridte tilskuddsordninga Knutepunktfestivalene silte ut Olavsfest – og for eksempel også Øya, og Molde Jazzfestival – som såkalte knutepunktfestivaler. Dette sikra dem direkte statstilskudd i en klasse andre arrangører bare drømte om. Oj det var mye styr med det der, før ordninga ble avvikla. Og hvordan det gikk har OsloMet-forskere nå gått igjennom på oppdrag for Kulturrådet.



Her er den norske musikken som engasjerer nå: Jonas Benyoub fra Ellingsrud, mange kjenner navnet hans nå, får dagens kjappe anmeldelse. Les George Oforis poengterte tekst rundt oslorapperens «Marokk-R’nB». Og på vei mot EPen hans har vi lagt merke til noe, vi bare spør altså: er det en greie å posere med geiter nå? Benyoub er ikke den eneste vi har sett på instagram med geiter i trær i det siste. Begynner GOAT-meme-trenden å bli veldig bokstavelig? Koselig, da, vi digger geiter! Særlig sånne som hopper opp på greiner.

Vi hører også på

Tilværelsens uutholdelige letthet: Forsommeren slik den høres ut i beats ble behørig behandla i gårsdagens Ballade elektronisk: Mange slipper singler og EPer som passer over kald drikke og maritim duving framover nå. Også det morsomme bandet Sinsenfist syngerapper om sommer – men mer spesifikt om Sommeren for ti år sia. Sinsenfist er akkurat litt kulere enn Klovner i kamp, har mindre grått hår i skjegget enn Egil Hegerberg – men mer enn Undergrunn! På dagens samling låter stiller de eksistensielle spørsmål, som «boxfreshe sneakers, skal de besudles?» Og låta «Storeslem» handler om øl, sykkel, bading og kjærlighet. Det er noe uforstilt ved Sinsenfist som gjør at de er veldig lette å høre på.

The Other End: Hver fredag får både vi og leserne mulighet til å få et tverrsnitt av hva som rører seg i norsk musikk, gjennom musikkvideospalten vår Ballade video. For to måneder siden ble vi der hekta på en låt og en duo som traff noe spesielt.

Gitaren, stemmen, harmoniene og teksten på «California Dreamer» av The Other End (Alexander Breidvik og Ida Knoph-Solholm – i Ballade video her) tar oss med inn i en fortelling om tapt kjærlighet, lengsel og et liv i varme canyons. I dag kommer fullengderen The Sun Will Do You Good, They Said, med heftige navn på samarbeidslista: produsent Cato Salsa, Olaf Olsen, Chris Holm, Morten Qvenild, Erik Johannessen, Oslo Strings og Thea Glenton Raknes. Albumet er rotfestet i americana, men lefler med både rock, indie, folk og country.

Innmari mange amerikanere: Mens verdens største hangarskip ligger ute i Oslofjorden, holder vi oss blant nordmenn som lar americanaen inspirere.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Levi Henriksen & Babylon Badlands slipper låta «Så lenge sola står opp over festningen» i dag, en låt Henriksen kaller en utilslørt kjærlighetserklæring til hjembyen Kongsvinger: «så lenge sola står opp over festningen, og Glomma er full av vann/Skal jeg alltid komme hjem, så lenge kvinne trenger mann». Festivalen Oslo Americana skulle skje 11. juni, med blant andre amerikanske Calexico, Spellemannvinner Ole Kirkeng og Jonas Brekke. Nylig meldte festivalen at en av arrangørene er konkurs, og festivalen dessverre avlyst.

Swank Mami (Umalkhair Moses) sin singel Poison kom midt inni sist langhelg; alternativ R’nB med svevende synther og en fengende drum and bass-rytme med god plass til Swank Mamis selvsikre men myke vokal. Singelen er skapt sammen med den amerikanske produsenten, norgesvennen Santell, og for kveldingene i lun luft ute.

Tilbake til Bergen: «Om det våte» heter dagens smakebit fra John Olav Nilsen & Nordsjøens kommende album. Låten er i kjent naivistisk, stilisert rockuttrykk fra Bergensbandet, men med et lettere mystisk budskap: «Etter en ekstra regnfull periode i min del av byen ville jeg stille meg selv et lett spørsmål med et potensielt tungtveiende svar. Som så ofte ligger kanskje svaret i hvordan spørsmålet blir stilt», forteller John Olav Nilsen.

_____

Noe du vil vi skal høre på? Send en epost (gjerne med navngitt journalist i subjektfelt) til post /at/ ballade . no