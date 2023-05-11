Carte Blanche-direktør Tone Tjemsland er ny styreleder i nyMusikk

– Jeg har et langt og nært forhold til nyMusikk, helt siden jeg som ung musikkstudent både var utøver og publikum på nyMusikks konserter, sier Tjemsland på hjemmesidene til nyMusikk. – Jeg er veldig glad for å få muligheten til å bidra til en liten flik av nyMusikks historie og utvikling.

Hun har vært direktør i Carte Blanche siden 2008, og bor i Bergen. Tidligere har hun blant annet vært rådgiver i Bergen kommune med ansvar for musikk, scenekunst og elektronisk kunst, og ledet arbeidet med å utarbeide Bergen kommunes handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet; «Kunstbyen Bergen 2008 – 2017». Tjemsland har også vært ansatt som daglig leder i dansekompaniet Kreutzerkompani, som produsent i Jo Strømgren kompani og programkoordinator for scenekunst og musikk i Kulturby Bergen 2000. Hun har hatt styreverv i blant annet Borealisfestivalen og Norsk teater- og orkesterforening.

Tone Tjemsland overtar vervet etter Ida Lykken Ghosh, som har vært styreleder siden 2021. Det var under nyMusikks landsmøte i mars at Tjemsland ble valgt. Ghosh fortsetter i styret som varamedlem.