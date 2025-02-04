Fra venstre: Bjørnar Habbestad (nyMusikk), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Knut Olaf Sunde (NKF)(Foto: Beate Styre / Norsk Komponistforening)

Enighet rundt samarbeidsavtale om Komponistenes vederlagsfond

04.02.2025
- Red.

NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikk enige om videreføring av Komponistenes vederlagsfond (KVF).

I en pressemelding tirsdag ettermiddag sier NOPA, Norsk Komponistforening (NKF) og nyMusikk at de har kommet til enighet om en samarbeidsavtale med intensjon om å videreføre Komponistenes vederlagsfond (KVF). Partene skal opprettholde sin finansiering av KVF ved å frigi sine respektive andeler av Bibliotekvederlag og Kopinor-vederlag i perioden.

Kunstnerisk leder i nyMusikk, Bjørnar Habbestad, sier at de er glade for å ha bidratt til avtalen:
– nyMusikk ser fram til å styrke dialogen mellom partene, til beste for norske opphavere.

Partene skal samarbeide om forslag til endringer i KVFs vedtekter, «slik at fondets virksomhet blir omforent i samsvar med fondets sjangernøytrale formål», melder organisasjonene. Avtalen inneholder i følge meldingen enighet om å be KVF styrke informasjonsarbeidet om fondets formål og tilskuddsordninger for å nå bredt ut til opphavere.

Styret i KVF skal utvides med to plasser for å styrke bredden i styrets kompetanse. Det innebærer at NOPA får tre styremedlemmer, NKF to og nyMusikk ett.

Styrelederne i NOPA og NKF peker begge på at bredde i styret har vært spesielt viktig, og at de er glade for at partene har kommet til enighet:
– For oss har vedtektsendringer og bredere representasjon i KVFs styre, som gjør fondets tildelinger, vært viktig. Vi er takknemlig for at alle parter har strukket seg langt for å løse dette i minnelighet, sier NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen.

– Vi har ønsket et samlet fond som ivaretar alle, også de som svever mellom ulike stoler. Et balansert og bredt sammensatt styre har vært viktig. Vi takker alle parter som har strukket seg langt for en minnelig løsning, sier styreleder i NKF, Knut Olaf Sunde.

Partene er videre enige om at fristen for uttak av stevning i voldgiftssaken om bibliotekvederlaget som ble avgjort av forhandlingsutvalget den 10. desember 2024 utsettes til 1. juni 2025.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Komponistenes Vederlagsfond (KVF)NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattereNorsk komponistforeningnymusikk

Relaterte saker

Ole Bjørn Talstad

NOPA- og NKF-debatten: Mindre om sjanger, mer om musikkens funksjon i samfunnet

Den pågående debatten bør handle mindre om sjanger, og mer om musikkens funksjon i samfunnet, skriver musiker og komponist Ole-Bjørn Talstad, som...

Karl Seglem

NOPA- og NKF-debatten: Utdatert sjangerkrig og rasering av velfungerande musikkfond

Fonda må styrkast. Gjer ein det ved å gå til utdatert sjangerkrig og rasere eit godt fungerande fond?, spør musikar,...

Flere saker

Plater — kan bare brukes for Norsk musikkbibliotekforening

Bevar Musikkbiblioteket ved NTNU!

Et så viktig universitet som NTNU må ha et rikholdig bibliotek for musikkprofesjonsutdanningen, og med kvalifiserte ansatte. Norsk musikkbibliotekforening støtter...

Oslo Ess

En egen scene å spille på

Mens flere klubbkonsepter sliter med å finne steder som vil ha dem, har rockebandet Oslo Ess satset på egne utsteder...

Local Store, med Bjørn Klakegg til høyre på boksen

Den erfarne artist med sangskrekk

En musikernes musiker, en gitarist med lange instrumentpartier og tiår med jazz innabords. Plutselig ville han synge. Til sin egen,...