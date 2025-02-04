Enighet rundt samarbeidsavtale om Komponistenes vederlagsfond

NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikk enige om videreføring av Komponistenes vederlagsfond (KVF).

I en pressemelding tirsdag ettermiddag sier NOPA, Norsk Komponistforening (NKF) og nyMusikk at de har kommet til enighet om en samarbeidsavtale med intensjon om å videreføre Komponistenes vederlagsfond (KVF). Partene skal opprettholde sin finansiering av KVF ved å frigi sine respektive andeler av Bibliotekvederlag og Kopinor-vederlag i perioden.

Kunstnerisk leder i nyMusikk, Bjørnar Habbestad, sier at de er glade for å ha bidratt til avtalen:

– nyMusikk ser fram til å styrke dialogen mellom partene, til beste for norske opphavere.

Partene skal samarbeide om forslag til endringer i KVFs vedtekter, «slik at fondets virksomhet blir omforent i samsvar med fondets sjangernøytrale formål», melder organisasjonene. Avtalen inneholder i følge meldingen enighet om å be KVF styrke informasjonsarbeidet om fondets formål og tilskuddsordninger for å nå bredt ut til opphavere.

Styret i KVF skal utvides med to plasser for å styrke bredden i styrets kompetanse. Det innebærer at NOPA får tre styremedlemmer, NKF to og nyMusikk ett.

Styrelederne i NOPA og NKF peker begge på at bredde i styret har vært spesielt viktig, og at de er glade for at partene har kommet til enighet:

– For oss har vedtektsendringer og bredere representasjon i KVFs styre, som gjør fondets tildelinger, vært viktig. Vi er takknemlig for at alle parter har strukket seg langt for å løse dette i minnelighet, sier NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen.

– Vi har ønsket et samlet fond som ivaretar alle, også de som svever mellom ulike stoler. Et balansert og bredt sammensatt styre har vært viktig. Vi takker alle parter som har strukket seg langt for en minnelig løsning, sier styreleder i NKF, Knut Olaf Sunde.

Partene er videre enige om at fristen for uttak av stevning i voldgiftssaken om bibliotekvederlaget som ble avgjort av forhandlingsutvalget den 10. desember 2024 utsettes til 1. juni 2025.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.