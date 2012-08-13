Kunstmusikk

Turné og flash mob

Publisert
13.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Ole Edvard Antonsen er solist når Ungdomssymfonikerne skal på tur.

Ungdomssymfonikerne og dirigent Peter Szilvay har allerede spilt i Grieghallen i Bergen og i Terningen Arena i Elverum under Festspillene.

14. august endrer de Kilden i Kristiansand og 16. august står Oslo konserthus for tur. Wagners Ouvertyre til Den Flyvende Hollender, Tsajikovskis 6. symfoni og et nytt verk av Helge Sunde skrevet spesielt for Ungdomssymfonikerne og Ole Edvardsen, står på programmet.

Både i Kristiansand og Oslo skal Ungdomssymfonikerne gjennomføre såkalte flash mob-konserter, noe som betyr å gjøre uannonserte konserter ute blant folk for å skape en overraskelseseffekt.

Det er første gang et norsk symfoniorkester gjør en såkalt flash mob i Norge, hevder Undomssymfonikerne i en pressemelding.

Beethoven, fiolin og noter

En midtsommernatts drøm

INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch ønsker et museum for musikkinstrumenter i Oslo.

Tora Augestad

Redd for klassiskpolitiet

I Tyskland blir sanger og skuespiller Tora Augestad omfavnet av pressen. Hun mener det synges mye for døve ører i...

Kammermusikk med kontraster

Oslo Kammermusikkfestival starter fredag.

Nye stemmer

Sangfestivalen åpner i dag. Debatt om publikum torsdag.

Johannes Gustavsson Foto: Anna Hult

Johannes Gustavsson ny kunstnerisk leder for Ungdomssymfonikerne

Den svenske dirigenten begynte åremålet onsdag 1. februar.

Skjermbilde Ballade video

Ballade video: Blikk på verden

Stor sommerutgave med Aurora, Mojna, Olga Amalie, Kalandra, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Fadnes, Mathias Angelhus & Sara Fjeldvær, Simon Moholt,...

Tons of Rock har fått «full pott» på sin koronakompensasjonssøknad

Konsentrasjoner i europeisk konsertbransje

Europeiske sceners interesseorganisasjoner vil at flere snakker om eierkonsentrasjon og «de fire store».

Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Belg i solnedgang

Folkemusikkhøgborga Riksscenen er klubbvenleg for tida. Siste tilskot er ein nattklubb vigd til instrumentet som er all populærmusikks mor.