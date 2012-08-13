Turné og flash mob

Ole Edvard Antonsen er solist når Ungdomssymfonikerne skal på tur.

Ungdomssymfonikerne og dirigent Peter Szilvay har allerede spilt i Grieghallen i Bergen og i Terningen Arena i Elverum under Festspillene.

14. august endrer de Kilden i Kristiansand og 16. august står Oslo konserthus for tur. Wagners Ouvertyre til Den Flyvende Hollender, Tsajikovskis 6. symfoni og et nytt verk av Helge Sunde skrevet spesielt for Ungdomssymfonikerne og Ole Edvardsen, står på programmet.

Både i Kristiansand og Oslo skal Ungdomssymfonikerne gjennomføre såkalte flash mob-konserter, noe som betyr å gjøre uannonserte konserter ute blant folk for å skape en overraskelseseffekt.

Det er første gang et norsk symfoniorkester gjør en såkalt flash mob i Norge, hevder Undomssymfonikerne i en pressemelding.