Kammermusikk med kontraster

Oslo Kammermusikkfestival starter fredag.

Over 24 konserter fordelt på ni festivaldager skal musikk fra middelalderen og frem til vår tid fremføres under tema «Kontraster».

Initiativtaker og kunstnerisk ansvarlig, Arve Tellefsen, sier i en pressemelding at årets tema beskriver hva kammermusikkfestivalen ønsker å formidle gjennom et program basert på ny og gammel musikk, solister og større ensembler, samt unge og etablerte artister. Bartoks «Kontraster» skal også fremføres under åpningskonserten.

Ole Edvard Antonsen, Truls Mørk, Jakob Koranyi, Vilde Frang, Håvard Gimse, og 17-år gamle Eivind Holtsmark Ringstad, vinner av den prestisjetunge europeiske solistkonkurransen Eurovision Young Musicians, er blant artistene som skal opptre.

Oslo Kammermusikkfestival finner sted 10. – 18. august. Full programoversikt finnes på festivalen sine hjemmesider.