Dag Johan Haugerud nominert til Nordisk råds litteraturpris 2026

Ballade møtte nylig forfatter, dramatiker og regissør Dag Johan Haugerud i samtale om musikken og livet. Nå er han nominert til Nordens største litteraturpris.

Dag Johan Haugerud er Norges nominerte til den prestisjetunge prisen for romanen Sjelesorg, sammen med forfatter Sigbjørn Skåden fra det samiske språkområdet, nominert for romanen Planterhaug/Láŋtdievvá.

I forbindelse med Haugeruds teaterstykke Sykdom og sosial nød på Torshovteatret i Oslo nylig møttes regissøren og forfatteren, artisten Sondre Lerche og musikkjournalist Sandeep Singh for å snakke om musikk som har betydd mye i livene deres, både privat og profesjonelt.

Ideen var inspirert av teaterstykket, hvor også en av karakterene beskriver hvordan en låt tok henne med tilbake til ungdomsårene.

Haugerud fikk blant annet spørsmål om han bruker musikk som terapi, noe han svarte bekreftende på:

– Ja, det bruker jeg hele tiden. Hvis jeg har behov for å gråte, vet jeg veldig godt hva slags musikk jeg skal sette på. Og det kommer jeg ikke til å fortelle her. Det handler om å bruke musikk på en terapeutisk eller forløsende måte. Jeg tenker at det både er rensende og veldig viktig, fortalte han.

Les hele saken om samtalen mellom de tre her.

Vinneren av Nordisk råds litteraturpris 2026 offentliggjøres 20. oktober