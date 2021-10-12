Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk person i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

I følge Dagens Næringsliv er Anette Trettebergstuen landets nye kulturminister fra torsdag 14. oktober.(Foto: Christian Fredrik Wesenberg / Kolonihaven Studio AS)

AktueltBransjen

Anette Trettebergstuen blir kulturminister

Publisert
12.10.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Aps mest profilerte kulturpolitiker blir kulturminister, skriver Dagens Næringsliv.

Da Dagens Næringsliv (DN) tirsdag skrev om ni av de kommende ministerpostene i Norges nye regjering, er Anette Trettebergstuen bekreftet av avisas kilder i Ap og Senterpartiet som påtroppende kulturminister. De skriver også at det er forventa at likestilingsansvaret flyttes ut av Kulturdepartementet – i motsetning til NRK, som onsdag skriver at Trettebergstuen får både kultur og likestilling. I dag er det flere medier som har bekreftet de samme navnene som DN gjorde.

Trettebergstuen har vært medlem av Kultur- og sosialkomiteen på Stortinget, og har siden 2015 vært Arbeiderpartiets talsperson om kultur. Trettebergstuen har – ikke minst under pandemien – vært en av Venstres avtroppende kulturminister Abid Rajas største utfordrere. Hun har blant annet tatt til orde for betydelig større krisemidler, som forlengelse av støtteordninger for kulturens mange frilansarbeidere. Derfor er det grunn til å tro at kulturfeltet knytter store forventninger til hun som ser ut til å bli Norges nye kulturminister.

Ballade.no har spurt Trettebergstuen og kilder i Arbeiderpartiet, men ikke fått bekrefta at hun er klar som statsråd (tirsdag kveld).

Les for eksempel:
Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå

– Hva med et «unnskyld, jeg løy»?

DN navngir også flere andre ministre i ny regjering her.

(Saken er oppdatert med nye kilder onsdag.)

Anette TrettebergstuenarbeiderpartietKulturdepartementetStøre-regjering

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

Ap: – Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå

– Vi får håpe at ordningen som nå kommer, et halvår for sent, treffer bedre og hjelper et kulturliv i...

Anette Trettebergstuen. Første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget og kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Pandemier er alltid uforutsigbare, Raja!

INNLEGG: Hva med et «unnskyld, jeg løy»? Raja burde ha innrømmt at det er han som nå har satt kulturlivet...

Oslo Kru på jobb før pandemien

– Alvorlig løftebrudd

Scenearbeidernee har fått nok. Og Ap og SV setter i gang omkamp om koronakompensasjoner for siste del av 2020.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og første nestleder i familie og kulturkomiteen på Stortinget.

Seks forslag til hva Raja bør gjøre nå

INNLEGG: Vi er i februar 2021. Kulturlivet står uten noen som helst ordning. Uten forutsigbarhet for framtida. Med en kulturminister...

Anette Trettebergstuen, første nestleder i familie og kulturkomiteen, vil ha ny stortingsmelding om musikk

Vil ha stortingsmelding om musikk

Arbeiderpartiets medlemmer i Kulturkomiteen ser behovet for en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i sitt innspill til kulturbudsjettet 2021.

Fra fjorårets festival «Ding-dong eller dong-ding #3 – Uten kulturlivet er Norge fattig». Her fra forestillingen «Mitt rom» av Eir Inderhaug, med Jan Gunnar Sørbø på piano.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv

Under festivalen «Ding-dong eller dong-ding?» 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere...

Forsiden på stortingsmeldingen Jenterom, gutterom og mulighetsrom (NOU 2019)

Om menn og trange kjønnsroller

INNLEGG: Balansekunst vil jobbe for oppmerksomhet rundt hvordan stereotype forventninger og trange kjønnsroller påvirker gutter og menn, svarer daglig leder...

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i...