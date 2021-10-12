Anette Trettebergstuen blir kulturminister

Aps mest profilerte kulturpolitiker blir kulturminister, skriver Dagens Næringsliv.

Da Dagens Næringsliv (DN) tirsdag skrev om ni av de kommende ministerpostene i Norges nye regjering, er Anette Trettebergstuen bekreftet av avisas kilder i Ap og Senterpartiet som påtroppende kulturminister. De skriver også at det er forventa at likestilingsansvaret flyttes ut av Kulturdepartementet – i motsetning til NRK, som onsdag skriver at Trettebergstuen får både kultur og likestilling. I dag er det flere medier som har bekreftet de samme navnene som DN gjorde.

Trettebergstuen har vært medlem av Kultur- og sosialkomiteen på Stortinget, og har siden 2015 vært Arbeiderpartiets talsperson om kultur. Trettebergstuen har – ikke minst under pandemien – vært en av Venstres avtroppende kulturminister Abid Rajas største utfordrere. Hun har blant annet tatt til orde for betydelig større krisemidler, som forlengelse av støtteordninger for kulturens mange frilansarbeidere. Derfor er det grunn til å tro at kulturfeltet knytter store forventninger til hun som ser ut til å bli Norges nye kulturminister.

Ballade.no har spurt Trettebergstuen og kilder i Arbeiderpartiet, men ikke fått bekrefta at hun er klar som statsråd (tirsdag kveld).

(Saken er oppdatert med nye kilder onsdag.)